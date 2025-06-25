Россияне обстреляли из артиллерии Дарьевку в Херсонской области: ранены три женщины
Утром 25 июня российская армия обстреляла из артиллерии Дарьевку в Херсонской области: трое раненых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.
Утром российская армия обстреляла из артиллерии Дарьевку. Из-за этого две женщины, которым 41 и 52 года, получили взрывные травмы и осколочные ранения.
В момент вражеского удара они находились на улице.
Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Впоследствии стало известно о еще одной пострадавшей: в больницу доставили 62-летнюю женщину, которая получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Огусто
показать весь комментарий25.06.2025 12:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль