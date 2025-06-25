Россияне обстреляли из артиллерии Дарьевку в Херсонской области: ранены три женщины

Утром 25 июня российская армия обстреляла из артиллерии Дарьевку в Херсонской области: трое раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

Утром российская армия обстреляла из артиллерии Дарьевку. Из-за этого две женщины, которым 41 и 52 года, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

В момент вражеского удара они находились на улице.

Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Впоследствии стало известно о еще одной пострадавшей: в больницу доставили 62-летнюю женщину, которая получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья.