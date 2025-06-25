РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10610 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
218 1

Россияне обстреляли из артиллерии Дарьевку в Херсонской области: ранены три женщины

Российские атаки на Херсонскую область 2 июня

Утром 25 июня российская армия обстреляла из артиллерии Дарьевку в Херсонской области: трое раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОГА.

Утром российская армия обстреляла из артиллерии Дарьевку. Из-за этого две женщины, которым 41 и 52 года, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

В момент вражеского удара они находились на улице.

Отмечается, что обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Также читайте: Враг утром обстрелял Херсон из артиллерии: 6 раненых. За сутки рашисты убили четырех гражданских на Херсонщине

Впоследствии стало известно о еще одной пострадавшей: в больницу доставили 62-летнюю женщину, которая получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Автор: 

обстрел (28205) Херсонская область (4946) Херсонский район (391) Дарьевка (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мстя за те, що їх звідтов вишвирнули, як дохлих щурів.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:13 Ответить
 
 