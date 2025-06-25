Росіяни обстріляли з артилерії Дар’ївку на Херсонщині: поранено трьох жінок
Зранку 25 червня російська армія обстріляла з артилерії Дарʼївку на Херсонщині: троє поранених.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зранку російська армія обстріляла з артилерії Дарʼївку. Через це дві жінки, яким 41 та 52 роки, дістали вибухові травми та уламкові поранення.
В момент ворожого удару вони перебували на вулиці.
Зазначається, що обох постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Згодом стало відомо про ще одну постраждалу: до лікарні доставили 62-річну жінку, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.
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показати весь коментар25.06.2025 12:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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