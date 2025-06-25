Росіяни обстріляли з артилерії Дар’ївку на Херсонщині: поранено трьох жінок

Зранку 25 червня російська армія обстріляла з артилерії Дарʼївку на Херсонщині: троє поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зранку російська армія обстріляла з артилерії Дарʼївку. Через це дві жінки, яким 41 та 52 роки, дістали вибухові травми та уламкові поранення.

В момент ворожого удару вони перебували на вулиці.

Зазначається, що обох постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Згодом стало відомо про ще одну постраждалу: до лікарні доставили 62-річну жінку, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.