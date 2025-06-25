7 лет лишения свободы – приговор священнику РПЦ за финансирование оккупационных войск
Настоятель "Храма Всех Святых" в городе Новомосковск Тульской области заочно осужден на 7 лет лишения свободы за финансирование армии РФ.
Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По публичному обвинению прокуроров Черновицкой областной прокуратуры настоятель "Храма Всех Святых" в городе Новомосковск Тульской области заочно осужден за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя Украины (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).
Какой приговор суда
Шевченковский районный суд г. Черновцов назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года и с конфискацией имущества.
Прокуроры в суде доказали, что московский священник через личную страницу в социальных сетях и страницу храма систематически проводит сборы для финансирования оккупационных войск в Украине.
Сколько собрал для оккупантов
Установлено, что по его инициативе военнослужащие рф, которые воюют в Украине, получили "помощь" на более 1,9 млн рублей.
Специальное досудебное расследование осуществляли следователи Управления СБУ в Черновицкой области.
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А щоб по справжньому судити усіх агентів фсб-рпц - то ні, не хочуть - напевно очікують на москальських окупантів.