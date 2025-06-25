РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10610 посетителей онлайн
Новости Финансирование армии РФ
998 9

7 лет лишения свободы – приговор священнику РПЦ за финансирование оккупационных войск

священник

Настоятель "Храма Всех Святых" в городе Новомосковск Тульской области заочно осужден на 7 лет лишения свободы за финансирование армии РФ.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По публичному обвинению прокуроров Черновицкой областной прокуратуры настоятель "Храма Всех Святых" в городе Новомосковск Тульской области заочно осужден за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя Украины (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен клирик УПЦ МП, который "приватизировал" церковь на Киевщине и имущество на более 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Какой приговор суда

Шевченковский районный суд г. Черновцов назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года и с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что московский священник через личную страницу в социальных сетях и страницу храма систематически проводит сборы для финансирования оккупационных войск в Украине.

Сколько собрал для оккупантов

Установлено, что по его инициативе военнослужащие рф, которые воюют в Украине, получили "помощь" на более 1,9 млн рублей.

Специальное досудебное расследование осуществляли следователи Управления СБУ в Черновицкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения РФ убила 50 украинских священников, - Зеленский

Автор: 

приговор (1246) РПЦ (748) священник (229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы, билят, лучше бы настоятеля Почаевской лавры приговорили.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:35 Ответить
Краще б з власними гнидами боролись!
показать весь комментарий
25.06.2025 12:36 Ответить
******* у нас Зеленські суди якогось одиночного москальського ''феесбіста'' в рясі заочно засудити - так для статистики.
А щоб по справжньому судити усіх агентів фсб-рпц - то ні, не хочуть - напевно очікують на москальських окупантів.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:38 Ответить
Про Тульську область нічого не зрозумів
показать весь комментарий
25.06.2025 12:43 Ответить
Взялися попів на росії судити,при тому,ніби на банковій нема кого.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:43 Ответить
Блд! Як вже дістали ці "заочні засудження" тих, до кого ви ніколи не здійсните ті покарання! Заочно ви їх можете хоч розстріляти, вони будуть тільки цим вихвалятися та реготати.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:43 Ответить
А їх часом не подають у міжнародний розшук 🤔? Так того попа можуть десь заарештувати в аеропорту за кордоном🤔🤔🤔? Було б добре
показать весь комментарий
25.06.2025 14:59 Ответить
Це вже не смішно, вам що робити більше нічого, або ви так зарплатню заробляєте. Що ви будете робити з цим вироком, тоді чому ви всіх хто воює, або працює в більшості органів виконавчої влади досі не засуджено. Може вам ліпше за таку зарплатню на передову
показать весь комментарий
25.06.2025 12:54 Ответить
То і що з того. В Україні нові храми МП ростуть як гриби. Народ вимагає ще.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:47 Ответить
 
 