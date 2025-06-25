7 років позбавлення волі – вирок священнику РПЦ за фінансування окупаційних військ

Настоятеля "Храму Всіх Святих" у місті Новомосковськ Тульської області заочно засуджено 7 років позбавлення волі за фінансування армії РФ.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури настоятеля "Храму Всіх Святих" у місті Новомосковськ Тульської області заочно засуджено за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу України (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

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Який вирок суду

Шевченківський районний суд м. Чернівців призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном на 2 роки та з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що московський священник через особисту сторінку у соціальних мережах та сторінку храму систематично проводить збори для фінансування окупаційних військ в Україні.

Скільки зібрав для окупантів

Встановлено, що за його ініціативи військовослужбовці рф, які воюють в Україні, отримали "допомогу" на понад 1,9 млн рублів.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

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