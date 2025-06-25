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Новини Фінансування армії РФ
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7 років позбавлення волі – вирок священнику РПЦ за фінансування окупаційних військ

священник

Настоятеля "Храму Всіх Святих" у місті Новомосковськ Тульської області заочно засуджено  7 років позбавлення волі за фінансування  армії РФ.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури настоятеля "Храму Всіх Святих" у місті Новомосковськ Тульської області заочно засуджено за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу України (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

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Який вирок суду

Шевченківський районний суд м. Чернівців призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном на 2 роки та з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що московський священник через особисту сторінку у соціальних мережах та сторінку храму систематично проводить збори для фінансування окупаційних військ в Україні.

Скільки зібрав для окупантів

Встановлено, що за його ініціативи військовослужбовці рф, які воюють в Україні, отримали "допомогу" на понад 1,9 млн рублів.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

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Автор: 

вирок (1104) РПЦ (516) священник (161)


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Вы, билят, лучше бы настоятеля Почаевской лавры приговорили.
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25.06.2025 12:35 Відповісти
Краще б з власними гнидами боролись!
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25.06.2025 12:36 Відповісти
******* у нас Зеленські суди якогось одиночного москальського ''феесбіста'' в рясі заочно засудити - так для статистики.
А щоб по справжньому судити усіх агентів фсб-рпц - то ні, не хочуть - напевно очікують на москальських окупантів.
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25.06.2025 12:38 Відповісти
Про Тульську область нічого не зрозумів
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25.06.2025 12:43 Відповісти
Взялися попів на росії судити,при тому,ніби на банковій нема кого.
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25.06.2025 12:43 Відповісти
Блд! Як вже дістали ці "заочні засудження" тих, до кого ви ніколи не здійсните ті покарання! Заочно ви їх можете хоч розстріляти, вони будуть тільки цим вихвалятися та реготати.
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25.06.2025 12:43 Відповісти
А їх часом не подають у міжнародний розшук 🤔? Так того попа можуть десь заарештувати в аеропорту за кордоном🤔🤔🤔? Було б добре
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25.06.2025 14:59 Відповісти
Це вже не смішно, вам що робити більше нічого, або ви так зарплатню заробляєте. Що ви будете робити з цим вироком, тоді чому ви всіх хто воює, або працює в більшості органів виконавчої влади досі не засуджено. Може вам ліпше за таку зарплатню на передову
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25.06.2025 12:54 Відповісти
То і що з того. В Україні нові храми МП ростуть як гриби. Народ вимагає ще.
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25.06.2025 13:47 Відповісти
 
 