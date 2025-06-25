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Новости
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Украина и Дания запустят совместное производство дальнобойных дронов и ракет за пределами нашей страны, - Зеленский. ФОТО

В Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, чтобы обсудить развитие оборонного сопроизводства, приоритеты Украины во время председательства Дании в Совете ЕС и дальнейшую поддержку украинских воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, лидеры уделили особое внимание углублению оборонного сотрудничества и производству оружия и в Украине, и в Дании. Отдельно речь шла о развитии датской модели, которая доказала свою эффективность. В этом году Дания выделит 1,26 млрд евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия.

Зеленский и Фредериксен

"Дания также станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский и Фредериксен обсудили актуальные потребности украинских военных и возможности для увеличения помощи в этом направлении.

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"Президент и премьер-министр обменялись мнениями относительно планов на датское председательство в Совете ЕС, которое начнется уже через неделю, с 1 июля. Главный фокус - быстрое продвижение на евроинтеграционном треке и открытие всех переговорных кластеров. Глава государства подчеркнул, что Украина готова к этому и рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты", - подчеркнул он.

"Спасибо вам за оборонную и политическую поддержку. За приют для наших людей. Мы очень рассчитываем на ваше председательство в ЕС", - отметил Зеленский.

Метте Фредериксен заверила в продолжении поддержки Украины и подчеркнула, что важно координировать совместные действия для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете Европейского Союза.

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Дания (598) Зеленский Владимир (21064) Фредериксен Метте (91)


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Урал! Доброго вечора, ми з України.
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25.06.2025 14:01 Ответить
от хтів би я дізнатися, що ж таам такого спільного, якщо вироблятимуть данці за межами країни?! підозрюю, що внеском з нашого боку буде лише чергова потужна назва на кшталт "незламна лють" чи "особливо довга трембіта"...
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25.06.2025 14:02 Ответить
Сходи в Генштаб, розпитай. А якщо знаєш так як і ми, навіщо звіздіти?
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25.06.2025 14:07 Ответить
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25.06.2025 14:08 Ответить
Еще пять лет просто промелькнут и...
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25.06.2025 14:09 Ответить
Дякуємо данцям за підтримку!
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25.06.2025 14:33 Ответить
Як завжди, все в майбутньому...
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25.06.2025 14:51 Ответить
Ох вже ж ця дурна, не контрольована мітла.
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25.06.2025 14:53 Ответить
Про що говорить відсутність виробництва мін?
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25.06.2025 14:57 Ответить
 
 