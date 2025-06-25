Украина и Дания запустят совместное производство дальнобойных дронов и ракет за пределами нашей страны, - Зеленский. ФОТО
В Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, чтобы обсудить развитие оборонного сопроизводства, приоритеты Украины во время председательства Дании в Совете ЕС и дальнейшую поддержку украинских воинов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, лидеры уделили особое внимание углублению оборонного сотрудничества и производству оружия и в Украине, и в Дании. Отдельно речь шла о развитии датской модели, которая доказала свою эффективность. В этом году Дания выделит 1,26 млрд евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия.
"Дания также станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины", - подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский и Фредериксен обсудили актуальные потребности украинских военных и возможности для увеличения помощи в этом направлении.
"Президент и премьер-министр обменялись мнениями относительно планов на датское председательство в Совете ЕС, которое начнется уже через неделю, с 1 июля. Главный фокус - быстрое продвижение на евроинтеграционном треке и открытие всех переговорных кластеров. Глава государства подчеркнул, что Украина готова к этому и рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты", - подчеркнул он.
"Спасибо вам за оборонную и политическую поддержку. За приют для наших людей. Мы очень рассчитываем на ваше председательство в ЕС", - отметил Зеленский.
Метте Фредериксен заверила в продолжении поддержки Украины и подчеркнула, что важно координировать совместные действия для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете Европейского Союза.
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