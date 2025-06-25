За неполные полгода АОЗ поставила ВСУ вдвое больше FPV-дронов, чем за весь прошлый год, - Жумадилов
Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов заявил, что за неполные полгода АОЗ поставило ВСУ вдвое больше FPV-дронов, чем за весь 2024 год.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году мы поставили вдвое больший объем FPV-дронов, чем было поставлено за весь прошлый год. Еще раз: за неполных шесть месяцев мы поставили уже вдвое больше или даже больше чем в прошлом году за весь год", - сказал Жумадилов в эфире Radio NV.
Он добавил, что, несмотря на это ощущается дефицит FPV-дронов, поскольку в войсках наращивается способность их использования.
"Если раньше таких экипажей, которые могли умело ими управлять, было меньше, они могли меньшим количеством [дронов] оперировать и, соответственно, их потребность в том, чтобы получать FPV-дроны, была ниже объективно. Сейчас она становится больше. То есть наша армия активно использует FPV-дроны. И, соответственно, учитывая то, что увеличилась потребность, того, что сейчас у нас доведено до закупок и до поставки, уже не хватает", - сказал директор АОЗ.
По словам Жумадилова Минобороны и АОЗ понимают эту проблему.
"В рамках того финансового ресурса, который мы имеем, мы все законтрактовали, за исключением ориентировочно 100 тысяч, которые сейчас мы будем объявлять на Прозорро. То есть, мы эти 100 тысяч должны [докупить]", - рассказал он.
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Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!
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