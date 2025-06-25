За неповні півроку АОЗ поставила ЗСУ вдвічі більше FPV-дронів, ніж за весь минулий рік, — Жумаділов
Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що за неповні півроку АОЗ поставила ЗСУ вдвічі більше FPV-дронів, ніж за весь 2024 рік.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року ми поставили вдвічі більший обсяг FPV-дронів, ніж було поставлено за весь минулий рік. Ще раз: за неповних шість місяців ми поставили вже вдвічі більше або навіть більше ніж у минулому році за весь рік", — сказав Жумаділов в ефірі Radio NV.
Він додав, що, незважаючи на це відчувається дефіцит FPV-дронів, оскільки у військах нарощується спроможність їх використання.
"Якщо раніше таких екіпажів, що могли вправно ними управляти, було менше, вони могли меншою кількістю [дронів] оперувати і, відповідно, їхня потреба в тому, щоб отримувати FPV-дрони, була нижчою об'єктивно. Зараз вона стає більшою. Тобто наше військо активно використовує FPV-дрони. І, відповідно, з огляду на те, що збільшилася потреба, того, що зараз в нас доведено до закупівель і до постачання, вже не вистачає", — сказав директор АОЗ.
За словами Жумаділова Міноборони та АОЗ розуміють цю проблему.
"У межах того фінансового ресурсу, який ми маємо, ми все законтрактували, за винятком орієнтовно 100 тисяч, які зараз ми будемо оголошувати на Прозоро. Тобто ми ці 100 тисяч маємо [докупити]", — розповів він.
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Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!
Навіть 5 гривень допоможуть!
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