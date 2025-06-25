За неповні півроку АОЗ поставила ЗСУ вдвічі більше FPV-дронів, ніж за весь минулий рік, — Жумаділов

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що за неповні півроку АОЗ поставила ЗСУ вдвічі більше FPV-дронів, ніж за весь 2024 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року ми поставили вдвічі більший обсяг FPV-дронів, ніж було поставлено за весь минулий рік. Ще раз: за неповних шість місяців ми поставили вже вдвічі більше або навіть більше ніж у минулому році за весь рік", — сказав Жумаділов в ефірі Radio NV.

Він додав, що, незважаючи на це відчувається дефіцит FPV-дронів, оскільки у військах нарощується спроможність їх використання.

"Якщо раніше таких екіпажів, що могли вправно ними управляти, було менше, вони могли меншою кількістю [дронів] оперувати і, відповідно, їхня потреба в тому, щоб отримувати FPV-дрони, була нижчою об'єктивно. Зараз вона стає більшою. Тобто наше військо активно використовує FPV-дрони. І, відповідно, з огляду на те, що збільшилася потреба, того, що зараз в нас доведено до закупівель і до постачання, вже не вистачає", — сказав директор АОЗ.

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За словами Жумаділова Міноборони та АОЗ розуміють цю проблему.

"У межах того фінансового ресурсу, який ми маємо, ми все законтрактували, за винятком орієнтовно 100 тисяч, які зараз ми будемо оголошувати на Прозоро. Тобто ми ці 100 тисяч маємо [докупити]", — розповів він.