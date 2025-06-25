27 июня состоится встреча Зеленского и ОП с бизнес-сообществом, будет презентация очередного "большого н##уя", - Железняк

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в пятницу, 27 июня, проведут встречу с украинским бизнес-сообществом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на повестке дня будет "презентация очередного "Большого н##уя".

Также будут даны ответы на главные вопросы, которые беспокоят бизнес:

как поддержать ОП в эти сложные для них времена;

почему именно обещанные реформы бизнеса сейчас невозможно провести;

почему "план стойкости" больше не устойчив и вообще не ко времени;

почему независимые от ОП институты еще хуже для бизнеса, чем полностью зависимые;

какие 25-30 шагов для бизнеса сделают, как только закончится война;

почему во всех существующих проблемах вина на самом бизнесе, а не власти;

как принять участие в будущей программе "єТріліон".

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Нардеп добавил, что также на встрече планируется представление нового премьер-министра, которая "раньше не могла помочь бизнесу в должности первого вице-министра экономики, но все скоро изменится".