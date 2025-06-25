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27 июня состоится встреча Зеленского и ОП с бизнес-сообществом, будет презентация очередного "большого н##уя", - Железняк

Зеленский рассказал, что Россия боится только санкций

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в пятницу, 27 июня, проведут встречу с украинским бизнес-сообществом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на повестке дня будет "презентация очередного "Большого н##уя".

Также будут даны ответы на главные вопросы, которые беспокоят бизнес:

  • как поддержать ОП в эти сложные для них времена;
  • почему именно обещанные реформы бизнеса сейчас невозможно провести;
  • почему "план стойкости" больше не устойчив и вообще не ко времени;
  • почему независимые от ОП институты еще хуже для бизнеса, чем полностью зависимые;
  • какие 25-30 шагов для бизнеса сделают, как только закончится война;
  • почему во всех существующих проблемах вина на самом бизнесе, а не власти;
  • как принять участие в будущей программе "єТріліон".

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Нардеп добавил, что также на встрече планируется представление нового премьер-министра, которая "раньше не могла помочь бизнесу в должности первого вице-министра экономики, но все скоро изменится".

Зеленский планирует встречу с бизнесом 27 июня

Автор: 

бизнес (1625) Зеленский Владимир (21064) Железняк Ярослав (440)


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Топ комментарии
+13
Железняк "заспойлерив". А я думав,що буде інтрига
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25.06.2025 18:03 Ответить
+13
https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:
Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!

Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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25.06.2025 18:05 Ответить
+6
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25.06.2025 18:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Спільнота" це всі на підкормці у ОПи. Анонімні телеграм канали, Шмарафонні колаборанти, і псевдо журналюги.
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25.06.2025 18:01 Ответить
Обісцяні реформи бізнесу - вже шось новеньке
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25.06.2025 18:02 Ответить
Железняк "заспойлерив". А я думав,що буде інтрига
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25.06.2025 18:03 Ответить
Шоу триває!
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25.06.2025 18:04 Ответить
https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:
Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!

Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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25.06.2025 18:05 Ответить
+
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25.06.2025 18:14 Ответить
А 12 млрд спец пенсій на рік понад 100 тис на місяць для трутней!
Може з низ зберете?
А не 5 грн. з мінімальки.
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25.06.2025 18:22 Ответить
ці донати збирає не держава, а громадська волонтерська організація.

Так 73/43%зебілам, які привели до влади чинну владу - буде зрозуміло?
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25.06.2025 19:05 Ответить
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25.06.2025 18:20 Ответить
ну, я спокійний - у зеленому їбанаріумі все стабільно, летимо далі...
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25.06.2025 18:23 Ответить
Дарма пан Железняк іронізує. Питаннь до зелених гнид взагалі і до Зеленського, зокрема, вже немає. А на цю зустріч пропуском буде поцілунок у дупу Єрмака.
Тож і питання будуть типу "шановний пане найдосвідченіший президент, як Вам вдається витримувати таке шалене навантаження і приймати такі мудрі рішення"...
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25.06.2025 18:24 Ответить
Як взяти участь у майбутній програмі "єТрильйон".
На миллиард грн купить доллары или евро и под конец срока Янелоха продать их за грн.
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25.06.2025 18:28 Ответить
Н##уя від зеленського було б найкращим, що він міг би зробити для країни! На жаль, він наробив д##уя всілякої х##ні!
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25.06.2025 18:51 Ответить
Какой нах бизнес,прикормленные шакалята исполнят танец лебедей прославляющих помощников регионалов дорвавшихся до власти.
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25.06.2025 19:23 Ответить
Яких реформ тобі не вистачає? (с) амі знаєте хто
Ото рехформи були
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26.06.2025 08:12 Ответить
 
 