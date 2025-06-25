27 июня состоится встреча Зеленского и ОП с бизнес-сообществом, будет презентация очередного "большого н##уя", - Железняк
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в пятницу, 27 июня, проведут встречу с украинским бизнес-сообществом.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на повестке дня будет "презентация очередного "Большого н##уя".
Также будут даны ответы на главные вопросы, которые беспокоят бизнес:
- как поддержать ОП в эти сложные для них времена;
- почему именно обещанные реформы бизнеса сейчас невозможно провести;
- почему "план стойкости" больше не устойчив и вообще не ко времени;
- почему независимые от ОП институты еще хуже для бизнеса, чем полностью зависимые;
- какие 25-30 шагов для бизнеса сделают, как только закончится война;
- почему во всех существующих проблемах вина на самом бизнесе, а не власти;
- как принять участие в будущей программе "єТріліон".
Нардеп добавил, что также на встрече планируется представление нового премьер-министра, которая "раньше не могла помочь бизнесу в должности первого вице-министра экономики, но все скоро изменится".
Топ комментарии
+13 Gary Grant
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+6 Олександр Дніпро
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Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!
Навіть 5 гривень допоможуть!
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Може з низ зберете?
А не 5 грн. з мінімальки.
Так 73/43%зебілам, які привели до влади чинну владу - буде зрозуміло?
Тож і питання будуть типу "шановний пане найдосвідченіший президент, як Вам вдається витримувати таке шалене навантаження і приймати такі мудрі рішення"...
На миллиард грн купить доллары или евро и под конец срока Янелоха продать их за грн.
Ото рехформи були