27 червня відбудеться зустріч Зеленського та ОП з бізнес-спільнотою, буде презентація чергового "великого н##уя", - Железняк
Президент України Володимир Зеленський та його команда у п'ятницю, 27 червня, проведуть зустріч із українською бізнес-спільнотою.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на порядку денному буде "презентація чергового "Великого н##уя".
Також будуть надані відповіді на головні питання, які турбують бізнес:
- Як підтримати ОП в ці складні для них часи;
- Чому саме обіцяні реформи бізнесу зараз неможливо провести;
- Чому "план стійкості" більше не стійкий і взагалі не на часі;
- Чому незалежні від ОП інституції ще гірші для бізнесу, ніж повністю залежні;
- Які 25-30 кроків для бізнесу зроблять як тільки закінчиться війна;
- Чому в усіх наявних проблемах вина на самому бізнесі, а не владі;
- Як взяти участь у майбутній програмі "єТрильйон".
Нардеп, додав, що також на зустрічі планується представлення нової прем'єр-міністерки, яка "раніше не мала змоги допомогти бізнесу на посаді першого віце-міністра економіки, але все скоро зміниться".
Топ коментарі
+13 Gary Grant
показати весь коментар25.06.2025 18:03 Відповісти Посилання
+13 Ан Мур
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+6 Олександр Дніпро
показати весь коментар25.06.2025 18:20 Відповісти Посилання
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Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!
Навіть 5 гривень допоможуть!
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Може з низ зберете?
А не 5 грн. з мінімальки.
Так 73/43%зебілам, які привели до влади чинну владу - буде зрозуміло?
Тож і питання будуть типу "шановний пане найдосвідченіший президент, як Вам вдається витримувати таке шалене навантаження і приймати такі мудрі рішення"...
На миллиард грн купить доллары или евро и под конец срока Янелоха продать их за грн.
Ото рехформи були