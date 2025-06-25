27 червня відбудеться зустріч Зеленського та ОП з бізнес-спільнотою, буде презентація чергового "великого н##уя", - Железняк

Президент України Володимир Зеленський та його команда у п'ятницю, 27 червня, проведуть зустріч із українською бізнес-спільнотою.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на порядку денному буде "презентація чергового "Великого н##уя".

Також будуть надані відповіді на головні питання, які турбують бізнес:

Як підтримати ОП в ці складні для них часи;

Чому саме обіцяні реформи бізнесу зараз неможливо провести;

Чому "план стійкості" більше не стійкий і взагалі не на часі;

Чому незалежні від ОП інституції ще гірші для бізнесу, ніж повністю залежні;

Які 25-30 кроків для бізнесу зроблять як тільки закінчиться війна;

Чому в усіх наявних проблемах вина на самому бізнесі, а не владі;

Як взяти участь у майбутній програмі "єТрильйон".

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Нардеп, додав, що також на зустрічі планується представлення нової прем'єр-міністерки, яка "раніше не мала змоги допомогти бізнесу на посаді першого віце-міністра економіки, але все скоро зміниться".