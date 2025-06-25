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Новини
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27 червня відбудеться зустріч Зеленського та ОП з бізнес-спільнотою, буде презентація чергового "великого н##уя", - Железняк

Зеленський розповів, що Росія боїться лише санкцій

Президент України Володимир Зеленський та його команда у п'ятницю, 27 червня, проведуть зустріч із українською бізнес-спільнотою.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на порядку денному буде "презентація чергового "Великого н##уя".

Також будуть надані відповіді на головні питання, які турбують бізнес:

  • Як підтримати ОП в ці складні для них часи;
  • Чому саме обіцяні реформи бізнесу зараз неможливо провести;
  • Чому "план стійкості" більше не стійкий і взагалі не на часі;
  • Чому незалежні від ОП інституції ще гірші для бізнесу, ніж повністю залежні;
  • Які 25-30 кроків для бізнесу зроблять як тільки закінчиться війна;
  • Чому в усіх наявних проблемах вина на самому бізнесі, а не владі;
  • Як взяти участь у майбутній програмі "єТрильйон".

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Нардеп, додав, що також на зустрічі планується представлення нової прем'єр-міністерки, яка "раніше не мала змоги допомогти бізнесу на посаді першого віце-міністра економіки, але все скоро зміниться".

Зеленський планує зустріч із бізнесом 27 червня

Автор: 

бізнес (2032) Зеленський Володимир (24558) Железняк Ярослав (573)


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Топ коментарі
+13
Железняк "заспойлерив". А я думав,що буде інтрига
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25.06.2025 18:03 Відповісти
+13
https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:
Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!

Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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25.06.2025 18:05 Відповісти
+6
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25.06.2025 18:20 Відповісти
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"Спільнота" це всі на підкормці у ОПи. Анонімні телеграм канали, Шмарафонні колаборанти, і псевдо журналюги.
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25.06.2025 18:01 Відповісти
Обісцяні реформи бізнесу - вже шось новеньке
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25.06.2025 18:02 Відповісти
Железняк "заспойлерив". А я думав,що буде інтрига
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25.06.2025 18:03 Відповісти
Шоу триває!
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25.06.2025 18:04 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4157 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", просить термінової допомоги:
Нам завтра потрібно відвезти на фронт 7 непорожніх контейнерів - а це 7 вантажівок, які будуть тягнути ці контейнери. Оk, це чудово з одного боку, адже майже весь вантаж ми зможемо покласти у вантажівки. Але не влізуть два десятки квадроциклів, бо потрібно везти тисячі fpvдронів, десятки зарядних станцій, генератори, електроніку. Добре, візьмемо ще фуру.
А екскаватори, бо хлопцям потрібно постійно копати укріплення та нові позиції? А для екскаваторів потрібен трал.
І от з одного боку радієш, коли бачиш перелік допомоги. А з іншого боку - рахунок на пальне для всіх вантажівок: 256'000 гривень.
Екстрено та терміново просимо вас про допомогу, адже рахунок потрібно сплатити рано вранці! Військові чекають на допомогу!

Навіть 5 гривень допоможуть!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
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25.06.2025 18:05 Відповісти
+
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25.06.2025 18:14 Відповісти
А 12 млрд спец пенсій на рік понад 100 тис на місяць для трутней!
Може з низ зберете?
А не 5 грн. з мінімальки.
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25.06.2025 18:22 Відповісти
ці донати збирає не держава, а громадська волонтерська організація.

Так 73/43%зебілам, які привели до влади чинну владу - буде зрозуміло?
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25.06.2025 19:05 Відповісти
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25.06.2025 18:20 Відповісти
ну, я спокійний - у зеленому їбанаріумі все стабільно, летимо далі...
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25.06.2025 18:23 Відповісти
Дарма пан Железняк іронізує. Питаннь до зелених гнид взагалі і до Зеленського, зокрема, вже немає. А на цю зустріч пропуском буде поцілунок у дупу Єрмака.
Тож і питання будуть типу "шановний пане найдосвідченіший президент, як Вам вдається витримувати таке шалене навантаження і приймати такі мудрі рішення"...
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25.06.2025 18:24 Відповісти
Як взяти участь у майбутній програмі "єТрильйон".
На миллиард грн купить доллары или евро и под конец срока Янелоха продать их за грн.
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25.06.2025 18:28 Відповісти
Н##уя від зеленського було б найкращим, що він міг би зробити для країни! На жаль, він наробив д##уя всілякої х##ні!
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25.06.2025 18:51 Відповісти
Какой нах бизнес,прикормленные шакалята исполнят танец лебедей прославляющих помощников регионалов дорвавшихся до власти.
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25.06.2025 19:23 Відповісти
Яких реформ тобі не вистачає? (с) амі знаєте хто
Ото рехформи були
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26.06.2025 08:12 Відповісти
 
 