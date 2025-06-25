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Новини Поїздка Портнова в Україну
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Перед смертю Портнов в Україні зустрічався зі співвласником "Квартал-95" Міндічем, - Железняк

З ким зустрічався Портнов в Україні. Железняк розповів

Ексзаступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов, якого вбили в Іспанії, перед смертю відвідував Київ. У столиці він провів зустрічі із кількома особами, наближеними до влади.

Про це у відео на YouTube повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, йдеться про співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова та директора ДБР Олексія Сухачова.

Железняк заявив, що Портнов провів в Україні 2-4 дні. Всі зустрічі з посадовцями відбувалися в Конча-Заспі, де Портнов володів маєтком. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна також проводить розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

З ким зустрічався Портнов

Нардеп заперечив, що Портнов проводити зустріч із президентом Зеленським та главою ОП Андрієм Єрмаком. Цього не підтверджують джерела Железняка.

Парламентар нагадав, що ЗМІ повідомляли про зустріч Портнова з Татаровим і Сухачовим.

"Як мені стверджують джерела, ці зустрічі були на території Конча-Заспи. ... Такі зустрічі були, більш особистого характеру, ніж офіційно", - сказав він.

Портнов проводив зустріч із Тімуром Міндічем.

"Декілька моїх джерел підтверджують, що він приїжджав в Конча-Заспу, навіть хтось стверджує, що декілька разів та вів якісь перемовини з Портновим", - сказав парламентар.

Також читайте: Родина Портнова придбала квартири у Дубаї на понад 2 млн дол., - ЗМІ. ФОТО

Железняк нагадав про зв'язки обох із Ігорем Коломойським. Портнов тривалий час надавав юридичну підтримку олігарху, а Міндіч вважався його довіреною особою.

"Про що була ця зустріч. Є декілька варіантів. Хтось говорить, що якісь справи порішать, хтось про якийсь бізнес, хтось навіть стверджує, що це була розмова про нові політичні проєкти. Я не займатимусь тут політичними чутками, я не знаю. Відповідно жодні джерела, з якими я спілкувався, не підтверджують те, що вони точно знають про характер зустрічі Портнова чи Міндіча", - сказав нардеп.

Водночас, як стверджують джерела депутата, Портнов не мав високої думки про Міндіча, однак це не завадило їм зустрітися особисто перед вбивством.

Читайте: Судді певною мірою вже знайшли собі "нового Портнова", - Жернаков

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Також читайте: Список суддів, які входять у мафіозну групу Портнова, - розслідування

Автор: 

Портнов Андрій (360) Железняк Ярослав (573)


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Топ коментарі
+43
Дожились... ви уявляєте українці спромоглись створити квартальну мафію, з клоунів
Це яке ганьбиське
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25.06.2025 13:51 Відповісти
+38
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25.06.2025 13:38 Відповісти
+35
Ва всьом віноват Парашенко
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25.06.2025 13:32 Відповісти
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Прощальний поцелуй - стакан горілки
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25.06.2025 13:32 Відповісти
с адеси мами дуне вєй ветерок!
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25.06.2025 14:06 Відповісти
Чому це у президента України Зеленського найкращі друзі і ділові партнери - виключно жиди? Міндіч, Резніков, Шефіри, Коломойський, Боголюбов... Це наводить на роздуми про етнічну організовану злочинну групу, яка дорвалася до влади в Україні.
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25.06.2025 14:13 Відповісти
Зібрав компашку по собі
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25.06.2025 14:17 Відповісти
Він там всього лиш найманий 🤡
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25.06.2025 14:25 Відповісти
Тада злочинный кагал. 🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:13 Відповісти
Спитай у Зеленського. Може недарма він висміював Україну й українців у своєму 95 кварталі. Я пам'ятаю, як Ю. Луценко теж любив ходити на цей антиукраїнський балаган і дуже веселився там. Що у людей в голові? Їм ла йно на голову ллють, а їм весело.
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25.06.2025 22:03 Відповісти
Луценко така сама ж почвара продажна.
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26.06.2025 09:12 Відповісти
Мафія не має національності , а 🤢ЗеВиродки хитродупі ( верещучка, татаров , тищенко, безугла, гетьманцев, шмигаль …………… , стефанчук ) совкодрочери ,вирішили з Каламоєм покріпачити цілу Державу , десятиліттями ржали з українців, а ті дєбелюги обрали їх за цє керувати і бути рабами
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26.06.2025 08:15 Відповісти
Ва всьом віноват Парашенко
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25.06.2025 13:32 Відповісти
Нет, как обычно, - Тимошенко
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25.06.2025 14:54 Відповісти
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25.06.2025 15:49 Відповісти
Татаров и при парашенку себя замеяательно чувствовал и был частью
системы
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25.06.2025 19:09 Відповісти
ЗЕлена , потворна як завжди, брехня.
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25.06.2025 23:48 Відповісти
Не здивуюся, якщо виявиться, що він і е власник "Квартал-95".
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25.06.2025 13:33 Відповісти
Навіщо бути власником мутного проекту? Вони продавались наліво-направо. Плати гроші, і наступний виступ з вагоном лайна на голову жертви.
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25.06.2025 13:38 Відповісти
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25.06.2025 13:38 Відповісти
То що, тепер і Чернишова після перемовин з Міндічом теж ''завалять''.?
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25.06.2025 13:41 Відповісти
Ні, мАндича після перемовин з портянкою.
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25.06.2025 14:44 Відповісти
Зрадники завжди тягнутся до зрадників.
Мудаки до мудаків.
3,14... до 3,14...
******** до *********.
Дурник до дурника.
Розумні до розумних.
Патріоти до патриотів.
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25.06.2025 13:41 Відповісти
Еврейские пауки в украинской банке.
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25.06.2025 13:42 Відповісти
Жабогадюкинг.
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25.06.2025 13:47 Відповісти
Дожились... ви уявляєте українці спромоглись створити квартальну мафію, з клоунів
Це яке ганьбиське
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25.06.2025 13:51 Відповісти
Тут ми з Америкою майже на рівних.
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25.06.2025 14:42 Відповісти
Америку ніхто не бомбить і території не окупує
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25.06.2025 16:27 Відповісти
Більше бентежить те, що ви довіряєте проросійському підарасу депутату. Але все що проти Зеленського то для вас ок. Скоро і скабеєву тут почнуть друкувати як надійне джерело.
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25.06.2025 20:45 Відповісти
Ви помиляєтесь. Я не довіряю жодному депутати з фракції старих або зелених ригів
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25.06.2025 20:50 Відповісти
Де ж ти був, поки Міндіч був в Україні?
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25.06.2025 14:02 Відповісти
Міндіч це твоя тьотя, разом із Зеленьським ?
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25.06.2025 14:59 Відповісти
ще один развЄдчік, жєлєзняк, який знає ген всі деталі де, хто, з ким і коли, а от скільки днів портнов перебував в Україні развєдка не знає. 😂
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25.06.2025 14:08 Відповісти
гундосик просто лутший коспіролух
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25.06.2025 16:29 Відповісти
Истощавшие мальчики поехали в Испанию для восстановления здоровья.
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25.06.2025 14:20 Відповісти
Какой мундич-шпундич,в'езд такого мутного фигуранта как портняшка в Украину можно было провернуть только с разрешения высших сил,а высшая сила в Киеве это ларечник-сын грушника,если он не был заинтересован в личной встрече,то зачем ему было так подствляться?
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25.06.2025 14:38 Відповісти
Это шо за новость?На ютьюбе кто то, что то сказал. Серьезно?
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25.06.2025 15:31 Відповісти
Железняк, народний депутат України. Партія "Голос".
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25.06.2025 21:25 Відповісти
Легальна П'ята колона у владі!
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25.06.2025 15:33 Відповісти
А чи не зачевся портнов на міндіча? Там чорти вже для нього казан зі смолою нагріли!
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25.06.2025 16:12 Відповісти
один заступник став прєступніком іншому заступнику
тільки тепер істина стала доступна бєлому і пушістому наступнику
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25.06.2025 16:35 Відповісти
як вже дістало ця етнічне злочинне угрупування. в чомусь Адік таки був правий
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25.06.2025 16:44 Відповісти
вип.ємо за здоров.я пана міндіча не цокаючись
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25.06.2025 18:05 Відповісти
Миндич наверное был посредником в выбивании долгов с Портного.
К соглашению не пришли.
Результат известен.
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25.06.2025 18:16 Відповісти
треба швидко вбивати решту, а то розбігаються чорти
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25.06.2025 20:41 Відповісти
Це що, портнов обведений кружочком на фото?
З бородою хрен би його впізнав би на вулиці

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25.06.2025 22:21 Відповісти
Які прекрасні українці! Чи укрАінци ? ... Слози "умілєнія" мене душать
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За словами парламентаря, йдеться про співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова та директора ДБР Олексія Сухачова.
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26.06.2025 07:54 Відповісти
Бєня коломойський й далі главарь цієї банди, єрмаки, міндічі, татарови - його ефективні менеджери. А криворізький шут просто для картинки, для пісяння в очі електорату
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26.06.2025 02:51 Відповісти
В железняка "надійні джерела"-штірліц хренов. А не знає навіть скільки портнов був в Україні. Балабол.
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26.06.2025 06:49 Відповісти
Тю здивував! Тільки упораті зебіли не бачать що ця влада по деснам лупиться з ригами. Як сказав Хмара - ця влада прийшла щоби знищити Україну...
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26.06.2025 09:00 Відповісти
 
 