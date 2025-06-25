Перед смертью Портнов в Украине встречался с совладельцем "Квартал-95" Миндичем, - Железняк
Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, которого убили в Испании, перед смертью посещал Киев. В столице он провел встречи с несколькими лицами, приближенными к власти.
Об этом в видео на YouTube сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По словам парламентария, речь идет о совладельце студии "Квартал 95" Тимуре Миндиче, заместителе руководителя Офиса Президента Олеге Татарове и директоре ГБР Алексее Сухачеве.
Железняк заявил, что Портнов провел в Украине 2-4 дня. Все встречи с чиновниками происходили в Конча-Заспе, где Портнов владел имением.
С кем встречался Портнов
Нардеп отрицает, что Портнов проводил встречу с президентом Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком. Этого не подтверждают источники Железняка.
Парламентарий напомнил, что СМИ сообщали о встрече Портнова с Татаровым и Сухачевым.
"Как мне утверждают источники, эти встречи были на территории Конча-Заспы. ... Такие встречи были, более личного характера, чем официально", - сказал он.
Портнов проводил встречу с Тимуром Миндичем.
"Несколько моих источников подтверждают, что он приезжал в Конча-Заспу, даже кто-то утверждает, что несколько раз и вел какие-то переговоры с Портновым", - сказал парламентарий.
Железняк напомнил о связях обоих с Игорем Коломойским. Портнов долгое время оказывал юридическую поддержку олигарху, а Миндич считался его доверенным лицом.
"О чем была эта встреча. Есть несколько вариантов. Кто-то говорит, что какие-то дела порешат, кто-то о каком-то бизнесе, кто-то даже утверждает, что это был разговор о новых политических проектах. Я не буду заниматься здесь политическими слухами, я не знаю. Соответственно никакие источники, с которыми я общался, не подтверждают то, что они точно знают о характере встречи Портнова или Миндича", - сказал нардеп.
В то же время, как утверждают источники депутата, Портнов не имел высокого мнения о Миндиче, однако это не помешало им встретиться лично перед убийством.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
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За словами парламентаря, йдеться про співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова та директора ДБР Олексія Сухачова.