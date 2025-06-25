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Новости Портнов
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Перед смертью Портнов в Украине встречался с совладельцем "Квартал-95" Миндичем, - Железняк

С кем встречался Портнов в Украине. Железняк рассказал

Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, которого убили в Испании, перед смертью посещал Киев. В столице он провел встречи с несколькими лицами, приближенными к власти.

Об этом в видео на YouTube сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, речь идет о совладельце студии "Квартал 95" Тимуре Миндиче, заместителе руководителя Офиса Президента Олеге Татарове и директоре ГБР Алексее Сухачеве.

Железняк заявил, что Портнов провел в Украине 2-4 дня. Все встречи с чиновниками происходили в Конча-Заспе, где Портнов владел имением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина также проводит расследование убийства Портнова, - СМИ. ДОКУМЕНТ

С кем встречался Портнов

Нардеп отрицает, что Портнов проводил встречу с президентом Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком. Этого не подтверждают источники Железняка.

Парламентарий напомнил, что СМИ сообщали о встрече Портнова с Татаровым и Сухачевым.

"Как мне утверждают источники, эти встречи были на территории Конча-Заспы. ... Такие встречи были, более личного характера, чем официально", - сказал он.

Портнов проводил встречу с Тимуром Миндичем.

"Несколько моих источников подтверждают, что он приезжал в Конча-Заспу, даже кто-то утверждает, что несколько раз и вел какие-то переговоры с Портновым", - сказал парламентарий.

Также читайте: Семья Портнова приобрела квартиры в Дубае на более 2 млн долл., - СМИ. ФОТО

Железняк напомнил о связях обоих с Игорем Коломойским. Портнов долгое время оказывал юридическую поддержку олигарху, а Миндич считался его доверенным лицом.

"О чем была эта встреча. Есть несколько вариантов. Кто-то говорит, что какие-то дела порешат, кто-то о каком-то бизнесе, кто-то даже утверждает, что это был разговор о новых политических проектах. Я не буду заниматься здесь политическими слухами, я не знаю. Соответственно никакие источники, с которыми я общался, не подтверждают то, что они точно знают о характере встречи Портнова или Миндича", - сказал нардеп.

В то же время, как утверждают источники депутата, Портнов не имел высокого мнения о Миндиче, однако это не помешало им встретиться лично перед убийством.

Читайте: Судьи в определенной степени уже нашли себе "нового Портнова", - Жернаков

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Также читайте: Список судей, которые входят в мафиозную группу Портнова, - расследование

Автор: 

Портнов Андрей (663) Железняк Ярослав (440)


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Топ комментарии
+43
Дожились... ви уявляєте українці спромоглись створити квартальну мафію, з клоунів
Це яке ганьбиське
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25.06.2025 13:51 Ответить
+38
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25.06.2025 13:38 Ответить
+35
Ва всьом віноват Парашенко
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25.06.2025 13:32 Ответить
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Прощальний поцелуй - стакан горілки
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25.06.2025 13:32 Ответить
с адеси мами дуне вєй ветерок!
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25.06.2025 14:06 Ответить
Чому це у президента України Зеленського найкращі друзі і ділові партнери - виключно жиди? Міндіч, Резніков, Шефіри, Коломойський, Боголюбов... Це наводить на роздуми про етнічну організовану злочинну групу, яка дорвалася до влади в Україні.
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25.06.2025 14:13 Ответить
Зібрав компашку по собі
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25.06.2025 14:17 Ответить
Він там всього лиш найманий 🤡
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25.06.2025 14:25 Ответить
Тада злочинный кагал. 🤣🤣🤣
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25.06.2025 15:13 Ответить
Спитай у Зеленського. Може недарма він висміював Україну й українців у своєму 95 кварталі. Я пам'ятаю, як Ю. Луценко теж любив ходити на цей антиукраїнський балаган і дуже веселився там. Що у людей в голові? Їм ла йно на голову ллють, а їм весело.
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25.06.2025 22:03 Ответить
Луценко така сама ж почвара продажна.
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26.06.2025 09:12 Ответить
Мафія не має національності , а 🤢ЗеВиродки хитродупі ( верещучка, татаров , тищенко, безугла, гетьманцев, шмигаль …………… , стефанчук ) совкодрочери ,вирішили з Каламоєм покріпачити цілу Державу , десятиліттями ржали з українців, а ті дєбелюги обрали їх за цє керувати і бути рабами
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26.06.2025 08:15 Ответить
Ва всьом віноват Парашенко
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25.06.2025 13:32 Ответить
Нет, как обычно, - Тимошенко
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25.06.2025 14:54 Ответить
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25.06.2025 15:49 Ответить
Татаров и при парашенку себя замеяательно чувствовал и был частью
системы
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25.06.2025 19:09 Ответить
ЗЕлена , потворна як завжди, брехня.
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25.06.2025 23:48 Ответить
Не здивуюся, якщо виявиться, що він і е власник "Квартал-95".
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25.06.2025 13:33 Ответить
Навіщо бути власником мутного проекту? Вони продавались наліво-направо. Плати гроші, і наступний виступ з вагоном лайна на голову жертви.
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25.06.2025 13:38 Ответить
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25.06.2025 13:38 Ответить
То що, тепер і Чернишова після перемовин з Міндічом теж ''завалять''.?
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25.06.2025 13:41 Ответить
Ні, мАндича після перемовин з портянкою.
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25.06.2025 14:44 Ответить
Зрадники завжди тягнутся до зрадників.
Мудаки до мудаків.
3,14... до 3,14...
******** до *********.
Дурник до дурника.
Розумні до розумних.
Патріоти до патриотів.
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25.06.2025 13:41 Ответить
Еврейские пауки в украинской банке.
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25.06.2025 13:42 Ответить
Жабогадюкинг.
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25.06.2025 13:47 Ответить
Дожились... ви уявляєте українці спромоглись створити квартальну мафію, з клоунів
Це яке ганьбиське
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25.06.2025 13:51 Ответить
Тут ми з Америкою майже на рівних.
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25.06.2025 14:42 Ответить
Америку ніхто не бомбить і території не окупує
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25.06.2025 16:27 Ответить
Більше бентежить те, що ви довіряєте проросійському підарасу депутату. Але все що проти Зеленського то для вас ок. Скоро і скабеєву тут почнуть друкувати як надійне джерело.
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25.06.2025 20:45 Ответить
Ви помиляєтесь. Я не довіряю жодному депутати з фракції старих або зелених ригів
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25.06.2025 20:50 Ответить
Де ж ти був, поки Міндіч був в Україні?
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25.06.2025 14:02 Ответить
Міндіч це твоя тьотя, разом із Зеленьським ?
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25.06.2025 14:59 Ответить
ще один развЄдчік, жєлєзняк, який знає ген всі деталі де, хто, з ким і коли, а от скільки днів портнов перебував в Україні развєдка не знає. 😂
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25.06.2025 14:08 Ответить
гундосик просто лутший коспіролух
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25.06.2025 16:29 Ответить
Истощавшие мальчики поехали в Испанию для восстановления здоровья.
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25.06.2025 14:20 Ответить
Какой мундич-шпундич,в'езд такого мутного фигуранта как портняшка в Украину можно было провернуть только с разрешения высших сил,а высшая сила в Киеве это ларечник-сын грушника,если он не был заинтересован в личной встрече,то зачем ему было так подствляться?
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25.06.2025 14:38 Ответить
Это шо за новость?На ютьюбе кто то, что то сказал. Серьезно?
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25.06.2025 15:31 Ответить
Железняк, народний депутат України. Партія "Голос".
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25.06.2025 21:25 Ответить
Легальна П'ята колона у владі!
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25.06.2025 15:33 Ответить
А чи не зачевся портнов на міндіча? Там чорти вже для нього казан зі смолою нагріли!
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25.06.2025 16:12 Ответить
один заступник став прєступніком іншому заступнику
тільки тепер істина стала доступна бєлому і пушістому наступнику
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25.06.2025 16:35 Ответить
як вже дістало ця етнічне злочинне угрупування. в чомусь Адік таки був правий
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25.06.2025 16:44 Ответить
вип.ємо за здоров.я пана міндіча не цокаючись
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25.06.2025 18:05 Ответить
Миндич наверное был посредником в выбивании долгов с Портного.
К соглашению не пришли.
Результат известен.
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25.06.2025 18:16 Ответить
треба швидко вбивати решту, а то розбігаються чорти
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25.06.2025 20:41 Ответить
Це що, портнов обведений кружочком на фото?
З бородою хрен би його впізнав би на вулиці

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25.06.2025 22:21 Ответить
Які прекрасні українці! Чи укрАінци ? ... Слози "умілєнія" мене душать
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За словами парламентаря, йдеться про співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова та директора ДБР Олексія Сухачова.
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26.06.2025 07:54 Ответить
Бєня коломойський й далі главарь цієї банди, єрмаки, міндічі, татарови - його ефективні менеджери. А криворізький шут просто для картинки, для пісяння в очі електорату
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26.06.2025 02:51 Ответить
В железняка "надійні джерела"-штірліц хренов. А не знає навіть скільки портнов був в Україні. Балабол.
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26.06.2025 06:49 Ответить
Тю здивував! Тільки упораті зебіли не бачать що ця влада по деснам лупиться з ригами. Як сказав Хмара - ця влада прийшла щоби знищити Україну...
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26.06.2025 09:00 Ответить
 
 