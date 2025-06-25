Мелони - Трампу: Решимость в отношении Ирана должна быть проявлена также и в отношении прекращения огня в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала президента США Дональда Трампа применить такую же решительность, как в конфликте между Израилем и Ираном и к урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом она сказала журналистам после саммита НАТО, пишет ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сказала президенту Дональду Трампу и заявила на саммите, что такая же решимость, которая была продемонстрирована в войне между Израилем и Ираном, должна быть продемонстрирована и для двух других прекращений огня - для Украины и Газы",- сказала политик.

Издание ANSA пишет, что Мелони и Трамп провели долгий разговор, когда сидели рядом на ужине лидеров в резиденции короля Нидерландов в Гааге во время саммита НАТО 25 июня.

По данным источников, главы государств обсудили основные международные вопросы, начиная с событий на Ближнем Востоке.

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