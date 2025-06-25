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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Мелони - Трампу: Решимость в отношении Ирана должна быть проявлена также и в отношении прекращения огня в Украине

Мелони, Трамп

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала президента США Дональда Трампа применить такую же решительность, как в конфликте между Израилем и Ираном и к урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом она сказала журналистам после саммита НАТО, пишет ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сказала президенту Дональду Трампу и заявила на саммите, что такая же решимость, которая была продемонстрирована в войне между Израилем и Ираном, должна быть продемонстрирована и для двух других прекращений огня - для Украины и Газы",- сказала политик.

Издание ANSA пишет, что Мелони и Трамп провели долгий разговор, когда сидели рядом на ужине лидеров в резиденции короля Нидерландов в Гааге во время саммита НАТО 25 июня.

По данным источников, главы государств обсудили основные международные вопросы, начиная с событий на Ближнем Востоке.

Читайте также: Мелони: Было бы ошибкой обвинять Трампа в глобальном хаосе

Автор: 

Трамп Дональд (5842) Джорджа Мелони (130) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+15
Подяка пані Мелоні ! Моя пошана їй за підтримку 🇺🇦🇮🇹
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25.06.2025 22:05 Ответить
+8
Мелоні тролить Трампа?
Трамп рідненький, а слабо на кремль доставити GBU-57?? головне сенаторам не казати, а то їх кандратій хватане)
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25.06.2025 22:05 Ответить
+7
Респект
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25.06.2025 22:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А хто буде мухлювати з Україною - того поирібно ******* по наглій рижій морді
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25.06.2025 22:01 Ответить
Вы поосторожнее с советами. А то еще и США будут бомбить Украину...
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25.06.2025 22:01 Ответить
протибункерними ?

.

.
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26.06.2025 00:20 Ответить
Итальянцы сейчас немного запаниковали так как орки в Ливии разворачивают ракетные комплекся и ПВО которое вывезли с Сирии что представляет угрозу для Южной Европы так что рано они расслабились.
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25.06.2025 22:02 Ответить
Подяка пані Мелоні ! Моя пошана їй за підтримку 🇺🇦🇮🇹
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25.06.2025 22:05 Ответить
Альо. За шо? Ізраїль напав на Іран. Трамп бомбанув жертву агресії. На фоні всеосяжної деменції цей скунс демонструє дивовижну послідовність лише в палкому коханні до *****.
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26.06.2025 00:17 Ответить
Иран жертва агрессии? Ты или дебил или кацап. Иран ещё в 24 году напал на Израиль начав его бомбить,ХАМАС иранский прокси напал на Израиль,убив 1700 человек в основном мирных жителей. Официальной целью Иран объявляет уничтожение Израиля.
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26.06.2025 08:28 Ответить
По перше, я можу довго і аргументовано сперачатись на тему, хто розпочав на Близькому сході терористичну війну, починаючи з підриву готелю Царя Давида і то був не Іран, а Іргун, і закінчуючи ізраїльським винаходом терористичних листів-бомб. Якщо вже ти згадав 24-й рік, то спочатку Ізраїль розбомбив дипконсульство Ірану, а це де-юре рівнозначно нападу на країну. Нє? На рахунок проксі - наприклад хамас виник, як рух спротиву окупантам, лише через 20 років після окупації Газа, тобто за 20 років ізраїльтяни видали окупованому населенню таку дозу добра, що палестинці вирішили від того добра відстрілюватись. Я абсолютно відразливо ставлюсь до методів якими діють обидві сторони. Так що давай залишимо історію історикам, а повернемось до сьогодення - відкриту війну розпочав Ізраїль і це беззаперечний факт, а тому Іран фактично жертва військової агресії. Не намагайся бути схожим на Лукашенко - "я вам на карте покажу откуда готовилось нападение" натівської України на миролюбиву рашку.
По друге навчись спілкуватись, бо хамство свідчить, що ти сам кацапського розливу.
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26.06.2025 23:11 Ответить
Мелоні тролить Трампа?
Трамп рідненький, а слабо на кремль доставити GBU-57?? головне сенаторам не казати, а то їх кандратій хватане)
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25.06.2025 22:05 Ответить
Для цього потрібно, щоб хтось спочатку знищив ППО і тополі/ясени/булави рф. Тоді Трамп легко зможе закінчити цю війну.
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25.06.2025 22:22 Ответить
Да оно конченное
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25.06.2025 22:06 Ответить
Чому немає спільної позиції в ЄС і України , аби змусити Тромба визначитись ?! Тобто - аби він на весь Світ сказав чітко він за кацапських агресорів , чи проти ?!
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25.06.2025 22:09 Ответить
Хоть би Трамп, і з Європи, як з Канади, «раптово» не поїхав, готувати покарання прутіну-убивці та окупантам з московії!!
Жінки з Європи, йому прямо кажуть про це!
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25.06.2025 22:10 Ответить
Тролинг чудовий!
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25.06.2025 22:25 Ответить
Респект
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25.06.2025 22:27 Ответить
Повага сеньйорі !
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25.06.2025 22:38 Ответить
Розумна і сильна жінка! Дякую пані Мелоні, ви дуже влучне привели порівняння!
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25.06.2025 23:11 Ответить
У Ірану немає ЯЗ, тому не страшно.
Засрашка має ЯЗ , ризикувати Трамп не бажає.
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26.06.2025 00:26 Ответить
 
 