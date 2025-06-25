Мелоні – Трампу: Рішучість щодо Ірану має бути проявлена також і стосовно припинення вогню в Україні

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала президента США Дональда Трампа застосувати таку ж рішучість, як у конфлікті між Ізраїлем і Іраном і до врегулювання війни РФ проти України.

Про це вона сказала журналістам після саміту НАТО, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сказала президенту Дональду Трампу і заявила на саміті, що така ж рішучість, яка була продемонстрована у війні між Ізраїлем та Іраном, повинна бути продемонстрована і для двох інших припинень вогню – для України та Гази",- сказала політикиня.

Видання ANSA пише, що Мелоні і Трамп провели довгу розмову, коли сиділи поруч на вечері лідерів у резиденції короля Нідерландів у Гаазі під час саміту НАТО 25 червня.

За даними джерел, очільники держав обговорили основні міжнародні питання, починаючи з подій на Близькому Сході.

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