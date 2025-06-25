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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Мелоні – Трампу: Рішучість щодо Ірану має бути проявлена також і стосовно припинення вогню в Україні

Мелоні, Трамп

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала президента США Дональда Трампа застосувати таку ж рішучість, як у конфлікті між Ізраїлем і Іраном і до врегулювання війни РФ проти України.

Про це вона сказала журналістам після саміту НАТО, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сказала президенту Дональду Трампу і заявила на саміті, що така ж рішучість, яка була продемонстрована у війні між Ізраїлем та Іраном, повинна бути продемонстрована і для двох інших припинень вогню – для України та Гази",- сказала політикиня.

Видання ANSA пише, що Мелоні і Трамп провели довгу розмову, коли сиділи поруч на вечері лідерів у резиденції короля Нідерландів у Гаазі під час саміту НАТО 25 червня.

За даними джерел, очільники держав обговорили основні міжнародні питання, починаючи з подій на Близькому Сході.

Читайте також: Мелоні: Було б помилкою звинувачувати Трампа у глобальному хаосі

Автор: 

Трамп Дональд (6308) Мелоні Джорджа (158) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+15
Подяка пані Мелоні ! Моя пошана їй за підтримку 🇺🇦🇮🇹
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25.06.2025 22:05 Відповісти
+8
Мелоні тролить Трампа?
Трамп рідненький, а слабо на кремль доставити GBU-57?? головне сенаторам не казати, а то їх кандратій хватане)
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25.06.2025 22:05 Відповісти
+7
Респект
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25.06.2025 22:27 Відповісти
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А хто буде мухлювати з Україною - того поирібно ******* по наглій рижій морді
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25.06.2025 22:01 Відповісти
Вы поосторожнее с советами. А то еще и США будут бомбить Украину...
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25.06.2025 22:01 Відповісти
протибункерними ?

.

.
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26.06.2025 00:20 Відповісти
Итальянцы сейчас немного запаниковали так как орки в Ливии разворачивают ракетные комплекся и ПВО которое вывезли с Сирии что представляет угрозу для Южной Европы так что рано они расслабились.
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25.06.2025 22:02 Відповісти
Подяка пані Мелоні ! Моя пошана їй за підтримку 🇺🇦🇮🇹
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25.06.2025 22:05 Відповісти
Альо. За шо? Ізраїль напав на Іран. Трамп бомбанув жертву агресії. На фоні всеосяжної деменції цей скунс демонструє дивовижну послідовність лише в палкому коханні до *****.
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26.06.2025 00:17 Відповісти
Иран жертва агрессии? Ты или дебил или кацап. Иран ещё в 24 году напал на Израиль начав его бомбить,ХАМАС иранский прокси напал на Израиль,убив 1700 человек в основном мирных жителей. Официальной целью Иран объявляет уничтожение Израиля.
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26.06.2025 08:28 Відповісти
По перше, я можу довго і аргументовано сперачатись на тему, хто розпочав на Близькому сході терористичну війну, починаючи з підриву готелю Царя Давида і то був не Іран, а Іргун, і закінчуючи ізраїльським винаходом терористичних листів-бомб. Якщо вже ти згадав 24-й рік, то спочатку Ізраїль розбомбив дипконсульство Ірану, а це де-юре рівнозначно нападу на країну. Нє? На рахунок проксі - наприклад хамас виник, як рух спротиву окупантам, лише через 20 років після окупації Газа, тобто за 20 років ізраїльтяни видали окупованому населенню таку дозу добра, що палестинці вирішили від того добра відстрілюватись. Я абсолютно відразливо ставлюсь до методів якими діють обидві сторони. Так що давай залишимо історію історикам, а повернемось до сьогодення - відкриту війну розпочав Ізраїль і це беззаперечний факт, а тому Іран фактично жертва військової агресії. Не намагайся бути схожим на Лукашенко - "я вам на карте покажу откуда готовилось нападение" натівської України на миролюбиву рашку.
По друге навчись спілкуватись, бо хамство свідчить, що ти сам кацапського розливу.
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26.06.2025 23:11 Відповісти
Мелоні тролить Трампа?
Трамп рідненький, а слабо на кремль доставити GBU-57?? головне сенаторам не казати, а то їх кандратій хватане)
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25.06.2025 22:05 Відповісти
Для цього потрібно, щоб хтось спочатку знищив ППО і тополі/ясени/булави рф. Тоді Трамп легко зможе закінчити цю війну.
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25.06.2025 22:22 Відповісти
Да оно конченное
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25.06.2025 22:06 Відповісти
Чому немає спільної позиції в ЄС і України , аби змусити Тромба визначитись ?! Тобто - аби він на весь Світ сказав чітко він за кацапських агресорів , чи проти ?!
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25.06.2025 22:09 Відповісти
Хоть би Трамп, і з Європи, як з Канади, «раптово» не поїхав, готувати покарання прутіну-убивці та окупантам з московії!!
Жінки з Європи, йому прямо кажуть про це!
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25.06.2025 22:10 Відповісти
Тролинг чудовий!
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25.06.2025 22:25 Відповісти
Респект
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25.06.2025 22:27 Відповісти
Повага сеньйорі !
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25.06.2025 22:38 Відповісти
Розумна і сильна жінка! Дякую пані Мелоні, ви дуже влучне привели порівняння!
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25.06.2025 23:11 Відповісти
У Ірану немає ЯЗ, тому не страшно.
Засрашка має ЯЗ , ризикувати Трамп не бажає.
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26.06.2025 00:26 Відповісти
 
 