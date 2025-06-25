Мелоні – Трампу: Рішучість щодо Ірану має бути проявлена також і стосовно припинення вогню в Україні
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала президента США Дональда Трампа застосувати таку ж рішучість, як у конфлікті між Ізраїлем і Іраном і до врегулювання війни РФ проти України.
Про це вона сказала журналістам після саміту НАТО, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.
"Я сказала президенту Дональду Трампу і заявила на саміті, що така ж рішучість, яка була продемонстрована у війні між Ізраїлем та Іраном, повинна бути продемонстрована і для двох інших припинень вогню – для України та Гази",- сказала політикиня.
Видання ANSA пише, що Мелоні і Трамп провели довгу розмову, коли сиділи поруч на вечері лідерів у резиденції короля Нідерландів у Гаазі під час саміту НАТО 25 червня.
За даними джерел, очільники держав обговорили основні міжнародні питання, починаючи з подій на Близькому Сході.
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По друге навчись спілкуватись, бо хамство свідчить, що ти сам кацапського розливу.
Трамп рідненький, а слабо на кремль доставити GBU-57?? головне сенаторам не казати, а то їх кандратій хватане)
Жінки з Європи, йому прямо кажуть про це!
Засрашка має ЯЗ , ризикувати Трамп не бажає.