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Новости российские фейки
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Российская пропаганда распространяет deepfake со Стефанишиной о запрете женщинам выезжать за границу

Российские телеграм-каналы распространяют дезинформацию о том, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила якобы запретить женщинам в возрасте от 18 до 27 лет выезжать за границу.

Об этом сообщила Ольга Стефанишина в Facebook и Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Это признание конечно - deepfake украинской политики", - написала министр и разместила скриншоты фейковых сообщений среди некоторых телеграмм-каналов.

В них говорится о том, что якобы вице-премьер предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу.

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Запрет на выезд женщинам: Россия распространяет фейк со Стефанишиной
Запрет на выезд женщинам: Россия распространяет фейк со Стефанишиной

Как сообщили в ЦПД, распространяемое россиянами видео сгенерировано искусственным интеллектом с использованием технологии deepfake.

Там отметили, что на рассмотрении Рады нет никаких законодательных инициатив, которые бы предусматривали запрет выезда женщин за пределы Украины.

"Цель подобных вбросов - дискредитация представителей правительства и распространение панических настроений в украинском обществе", - добавили в ЦПД.

Запрет на выезд женщинам: Россия распространяет фейк со Стефанишиной

Автор: 

женщины (894) фейк (685) Стефанишина Ольга вице-премьер (255) Центр противодействия дезинформации (137)


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Топ комментарии
+10
Саме цікаве наскільки кінчена у нас влада, що має існувати ціла конторка, яка буде ось таке лайно спростовувати. Бо інакше люди, знаючи на що здатні ті п*дараси, повірять.
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25.06.2025 22:55 Ответить
+7
А якщо всіх в рабів перетворити - крім тиловиків пенсіонерів ,які просрали країну-армію , а тепер на диванах та силовиків чиновників заброньованих - то взагалі буде ефективно. А якщо ще дітей з 12 років та всіх за пайку хліба примусити працювати - то перемога не за горами..
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25.06.2025 22:39 Ответить
+5
Тому що це Україна, мабуть, найфеміністичніша країна світу, де кордони відкриті/закриті лише для одної статі (що порушує статтю 24), де для одних (більшості чоловіків) 24 лютого 2022 року стало початком пекла, а для інших (більшості жінок) - білетом в вільний світ Європи з подорожами, фінансовою допомогою і можливістю почати життя заново… Не те щоб я виступав проти, але в цьому прослідковується тотальна несправедливість і нерівність…
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26.06.2025 01:35 Ответить
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Так то мабуть, заборона, лише тільки для стефанішиної, верещук, безумної, тимошенко?? Вони це, і самі знають, чому….
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25.06.2025 22:16 Ответить
Зазначено, що насправді це фейкове відео створено штучним інтелектом
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25.06.2025 22:34 Ответить
А якщо всіх в рабів перетворити - крім тиловиків пенсіонерів ,які просрали країну-армію , а тепер на диванах та силовиків чиновників заброньованих - то взагалі буде ефективно. А якщо ще дітей з 12 років та всіх за пайку хліба примусити працювати - то перемога не за горами..
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25.06.2025 22:39 Ответить
Економіку підсилює те що створює комерційний прибуток - та з чого платиться податок . А мобілізація державою жінок - створює лише додаткове навантаження на бюджет і зменшує кількість податків.
Так що замість ПОТУЖНОЇ НЕЗЛАМНОСТІ отримаєте продуктові картки і Бараки - але це все цілком реально - бо потужні менеджєри ,це ж не означає розумні менеджери ...
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25.06.2025 22:43 Ответить
Українська економіка - це ЄС. Тому можна без шкоди для економіки мобілізувати жінок на тилові посади. Чого чоловіки досі служать в тилу?
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25.06.2025 23:06 Ответить
Якщо українська економіка - це ЄС - то чого на військові видатки в бюджеті https://www.unian.ua/economics/finance/derzhbyudzhet-2025-na-viyskovi-vidatki-ne-vistachaye-do-500-mlrd-griven-13014477.html не вистачає до 500 мільярдів гривень ? Не додало ? Не вистачило ?))
Але хід ваших думок правильний - тилові посади МАЮТЬ займати жінки
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25.06.2025 23:38 Ответить
та мабуть ніяких - підтерли ваш пост адміни борци з інакомислієм
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26.06.2025 00:09 Ответить
Яким чином закриття вакантних посад в економіці створить навантаження на бюджет, лише плюс 270 тисяч оподаткованого населення, якщо навіть по мінімальні рахувати це 500 мільйонів гривень щомісяця податками, лише про стимулює економіку. Ніде не працюєш, не платиш податки, не маєш дітей, добре не военозабовьязана, алеж в війна це перед усім економіка і логістика, а безпосередньо бій це результат, обов'язок захисту країни обов'язок громадян, захищати можна і не з кулеметом в окопі, а навіть з паяльником в цеху. Тільки аргументовано відповідь
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26.06.2025 00:28 Ответить
Чому у Олега є обов'язки перед державою, в Олена не має, країни потрібно 1200 медсестер, Олега можна призвати наплювавши на його мрії і плани на а майбутнє бо потрібні стрільці, а у Олени тур по Європі на середу а пораненому Олегу нема кому шви обробляти...
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26.06.2025 00:40 Ответить
Тому що це Україна, мабуть, найфеміністичніша країна світу, де кордони відкриті/закриті лише для одної статі (що порушує статтю 24), де для одних (більшості чоловіків) 24 лютого 2022 року стало початком пекла, а для інших (більшості жінок) - білетом в вільний світ Європи з подорожами, фінансовою допомогою і можливістю почати життя заново… Не те щоб я виступав проти, але в цьому прослідковується тотальна несправедливість і нерівність…
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26.06.2025 01:35 Ответить
відпускайте, це зелені .ляді на лижи стали...
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25.06.2025 22:41 Ответить
Та я скрін зроблю,та молитеся буду.
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25.06.2025 22:48 Ответить
Саме цікаве наскільки кінчена у нас влада, що має існувати ціла конторка, яка буде ось таке лайно спростовувати. Бо інакше люди, знаючи на що здатні ті п*дараси, повірять.
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25.06.2025 22:55 Ответить
Так рано или поздно она и так будет. Так же как и мобилизация с 20-21 или сразу с 18. Мужики не бесконечные
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25.06.2025 23:13 Ответить
Як завжди грають на руку ворога публікуючи правду про корупцію у Зе-владі.
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25.06.2025 23:16 Ответить
Стефанишина вже стала токсичною. Навіть кацапи використовують її в своїх цілях...
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25.06.2025 23:21 Ответить
дaвно порa вводить,
a то мужикaм окопы и могилы
a девушкaм и женщинaм епропки, кaфетунчики, мaникурчики, копучино, и прочaя х у е тa.

когдa войнa былa зa существовaние
женщины потели зa стaнкaми, кaк в советском союзе, нaцисткой гермaнии или кaнaде (бритaнской империи)

a то, что сейчaс, это не войнa a х у й пойми что.
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26.06.2025 02:01 Ответить
Першими мають 'потіеть' олігархи та корупціонери за станками в Україні- виробляти зброю.
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26.06.2025 09:47 Ответить
 
 