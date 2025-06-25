Российская пропаганда распространяет deepfake со Стефанишиной о запрете женщинам выезжать за границу
Российские телеграм-каналы распространяют дезинформацию о том, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила якобы запретить женщинам в возрасте от 18 до 27 лет выезжать за границу.
Об этом сообщила Ольга Стефанишина в Facebook и Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"Это признание конечно - deepfake украинской политики", - написала министр и разместила скриншоты фейковых сообщений среди некоторых телеграмм-каналов.
В них говорится о том, что якобы вице-премьер предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу.
Как сообщили в ЦПД, распространяемое россиянами видео сгенерировано искусственным интеллектом с использованием технологии deepfake.
Там отметили, что на рассмотрении Рады нет никаких законодательных инициатив, которые бы предусматривали запрет выезда женщин за пределы Украины.
"Цель подобных вбросов - дискредитация представителей правительства и распространение панических настроений в украинском обществе", - добавили в ЦПД.
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Так що замість ПОТУЖНОЇ НЕЗЛАМНОСТІ отримаєте продуктові картки і Бараки - але це все цілком реально - бо потужні менеджєри ,це ж не означає розумні менеджери ...
Але хід ваших думок правильний - тилові посади МАЮТЬ займати жінки
a то мужикaм окопы и могилы
a девушкaм и женщинaм епропки, кaфетунчики, мaникурчики, копучино, и прочaя х у е тa.
когдa войнa былa зa существовaние
женщины потели зa стaнкaми, кaк в советском союзе, нaцисткой гермaнии или кaнaде (бритaнской империи)
a то, что сейчaс, это не войнa a х у й пойми что.