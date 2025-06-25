УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3231 відвідувач онлайн
Новини Російські фейки
3 840 23

Російська пропаганда поширює deepfake зі Стефанішиної про заборону жінкам виїжджати за кордон

Російські телеграм-канали поширюють дезінформацію про те, що віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала нібито заборонити жінкам віком від 18 до 27 років виїжджати за кордон. 

Про це повідомила Ольга Стефанішина у Facebook та Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Це визнання звичайно – deepfake української політики", - написала міністерка та розмістила скриншоти фейкових повідомлень серед деяких телеграм-каналів. 

У них йдеться про те, що нібито віцепрем'єрка запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада буцімто підтримала цю ініціативу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС заперечило фейк про нібито заборону в Україні партії "Товариство угорської культури Закарпаття"

Заборона на виїзд жінкам: Росія поширює фейк зі Стефанішиної
Заборона на виїзд жінкам: Росія поширює фейк зі Стефанішиної

Як повідомили в ЦПД, поширюване росіянами відео згенероване штучним інтелектом із використанням технології deepfake.

Там наголосили, що на розгляді Ради немає жодних законодавчих ініціатив, які б передбачали заборону виїзду жінок за межі України.

"Мета подібних вкидів – дискредитація представників уряду та поширення панічних настроїв в українському суспільстві", - додали в ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія проводить пропагандистські акції до 9 травня у десяти країнах, зокрема в Китаї та Індії, - ЦПД

Заборона на виїзд жінкам: Росія поширює фейк зі Стефанішиної

Автор: 

жінки (636) фейк (750) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (368) Центр протидії дезінформації (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Саме цікаве наскільки кінчена у нас влада, що має існувати ціла конторка, яка буде ось таке лайно спростовувати. Бо інакше люди, знаючи на що здатні ті п*дараси, повірять.
показати весь коментар
25.06.2025 22:55 Відповісти
+7
А якщо всіх в рабів перетворити - крім тиловиків пенсіонерів ,які просрали країну-армію , а тепер на диванах та силовиків чиновників заброньованих - то взагалі буде ефективно. А якщо ще дітей з 12 років та всіх за пайку хліба примусити працювати - то перемога не за горами..
показати весь коментар
25.06.2025 22:39 Відповісти
+5
Тому що це Україна, мабуть, найфеміністичніша країна світу, де кордони відкриті/закриті лише для одної статі (що порушує статтю 24), де для одних (більшості чоловіків) 24 лютого 2022 року стало початком пекла, а для інших (більшості жінок) - білетом в вільний світ Європи з подорожами, фінансовою допомогою і можливістю почати життя заново… Не те щоб я виступав проти, але в цьому прослідковується тотальна несправедливість і нерівність…
показати весь коментар
26.06.2025 01:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так то мабуть, заборона, лише тільки для стефанішиної, верещук, безумної, тимошенко?? Вони це, і самі знають, чому….
показати весь коментар
25.06.2025 22:16 Відповісти
Зазначено, що насправді це фейкове відео створено штучним інтелектом
показати весь коментар
25.06.2025 22:34 Відповісти
А якщо всіх в рабів перетворити - крім тиловиків пенсіонерів ,які просрали країну-армію , а тепер на диванах та силовиків чиновників заброньованих - то взагалі буде ефективно. А якщо ще дітей з 12 років та всіх за пайку хліба примусити працювати - то перемога не за горами..
показати весь коментар
25.06.2025 22:39 Відповісти
Економіку підсилює те що створює комерційний прибуток - та з чого платиться податок . А мобілізація державою жінок - створює лише додаткове навантаження на бюджет і зменшує кількість податків.
Так що замість ПОТУЖНОЇ НЕЗЛАМНОСТІ отримаєте продуктові картки і Бараки - але це все цілком реально - бо потужні менеджєри ,це ж не означає розумні менеджери ...
показати весь коментар
25.06.2025 22:43 Відповісти
Українська економіка - це ЄС. Тому можна без шкоди для економіки мобілізувати жінок на тилові посади. Чого чоловіки досі служать в тилу?
показати весь коментар
25.06.2025 23:06 Відповісти
Якщо українська економіка - це ЄС - то чого на військові видатки в бюджеті https://www.unian.ua/economics/finance/derzhbyudzhet-2025-na-viyskovi-vidatki-ne-vistachaye-do-500-mlrd-griven-13014477.html не вистачає до 500 мільярдів гривень ? Не додало ? Не вистачило ?))
Але хід ваших думок правильний - тилові посади МАЮТЬ займати жінки
показати весь коментар
25.06.2025 23:38 Відповісти
та мабуть ніяких - підтерли ваш пост адміни борци з інакомислієм
показати весь коментар
26.06.2025 00:09 Відповісти
Яким чином закриття вакантних посад в економіці створить навантаження на бюджет, лише плюс 270 тисяч оподаткованого населення, якщо навіть по мінімальні рахувати це 500 мільйонів гривень щомісяця податками, лише про стимулює економіку. Ніде не працюєш, не платиш податки, не маєш дітей, добре не военозабовьязана, алеж в війна це перед усім економіка і логістика, а безпосередньо бій це результат, обов'язок захисту країни обов'язок громадян, захищати можна і не з кулеметом в окопі, а навіть з паяльником в цеху. Тільки аргументовано відповідь
показати весь коментар
26.06.2025 00:28 Відповісти
Чому у Олега є обов'язки перед державою, в Олена не має, країни потрібно 1200 медсестер, Олега можна призвати наплювавши на його мрії і плани на а майбутнє бо потрібні стрільці, а у Олени тур по Європі на середу а пораненому Олегу нема кому шви обробляти...
показати весь коментар
26.06.2025 00:40 Відповісти
Тому що це Україна, мабуть, найфеміністичніша країна світу, де кордони відкриті/закриті лише для одної статі (що порушує статтю 24), де для одних (більшості чоловіків) 24 лютого 2022 року стало початком пекла, а для інших (більшості жінок) - білетом в вільний світ Європи з подорожами, фінансовою допомогою і можливістю почати життя заново… Не те щоб я виступав проти, але в цьому прослідковується тотальна несправедливість і нерівність…
показати весь коментар
26.06.2025 01:35 Відповісти
відпускайте, це зелені .ляді на лижи стали...
показати весь коментар
25.06.2025 22:41 Відповісти
Та я скрін зроблю,та молитеся буду.
показати весь коментар
25.06.2025 22:48 Відповісти
Саме цікаве наскільки кінчена у нас влада, що має існувати ціла конторка, яка буде ось таке лайно спростовувати. Бо інакше люди, знаючи на що здатні ті п*дараси, повірять.
показати весь коментар
25.06.2025 22:55 Відповісти
Так рано или поздно она и так будет. Так же как и мобилизация с 20-21 или сразу с 18. Мужики не бесконечные
показати весь коментар
25.06.2025 23:13 Відповісти
Як завжди грають на руку ворога публікуючи правду про корупцію у Зе-владі.
показати весь коментар
25.06.2025 23:16 Відповісти
Стефанишина вже стала токсичною. Навіть кацапи використовують її в своїх цілях...
показати весь коментар
25.06.2025 23:21 Відповісти
дaвно порa вводить,
a то мужикaм окопы и могилы
a девушкaм и женщинaм епропки, кaфетунчики, мaникурчики, копучино, и прочaя х у е тa.

когдa войнa былa зa существовaние
женщины потели зa стaнкaми, кaк в советском союзе, нaцисткой гермaнии или кaнaде (бритaнской империи)

a то, что сейчaс, это не войнa a х у й пойми что.
показати весь коментар
26.06.2025 02:01 Відповісти
Першими мають 'потіеть' олігархи та корупціонери за станками в Україні- виробляти зброю.
показати весь коментар
26.06.2025 09:47 Відповісти
 
 