Російська пропаганда поширює deepfake зі Стефанішиної про заборону жінкам виїжджати за кордон
Російські телеграм-канали поширюють дезінформацію про те, що віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала нібито заборонити жінкам віком від 18 до 27 років виїжджати за кордон.
Про це повідомила Ольга Стефанішина у Facebook та Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.
"Це визнання звичайно – deepfake української політики", - написала міністерка та розмістила скриншоти фейкових повідомлень серед деяких телеграм-каналів.
У них йдеться про те, що нібито віцепрем'єрка запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада буцімто підтримала цю ініціативу.
Як повідомили в ЦПД, поширюване росіянами відео згенероване штучним інтелектом із використанням технології deepfake.
Там наголосили, що на розгляді Ради немає жодних законодавчих ініціатив, які б передбачали заборону виїзду жінок за межі України.
"Мета подібних вкидів – дискредитація представників уряду та поширення панічних настроїв в українському суспільстві", - додали в ЦПД.
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Так що замість ПОТУЖНОЇ НЕЗЛАМНОСТІ отримаєте продуктові картки і Бараки - але це все цілком реально - бо потужні менеджєри ,це ж не означає розумні менеджери ...
Але хід ваших думок правильний - тилові посади МАЮТЬ займати жінки
a то мужикaм окопы и могилы
a девушкaм и женщинaм епропки, кaфетунчики, мaникурчики, копучино, и прочaя х у е тa.
когдa войнa былa зa существовaние
женщины потели зa стaнкaми, кaк в советском союзе, нaцисткой гермaнии или кaнaде (бритaнской империи)
a то, что сейчaс, это не войнa a х у й пойми что.