Російська пропаганда поширює deepfake зі Стефанішиної про заборону жінкам виїжджати за кордон

Російські телеграм-канали поширюють дезінформацію про те, що віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запропонувала нібито заборонити жінкам віком від 18 до 27 років виїжджати за кордон.

Про це повідомила Ольга Стефанішина у Facebook та Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Це визнання звичайно – deepfake української політики", - написала міністерка та розмістила скриншоти фейкових повідомлень серед деяких телеграм-каналів.

У них йдеться про те, що нібито віцепрем'єрка запропонувала законодавчо заборонити виїзд за кордон жінкам віком від 18 до 27 років, а Верховна Рада буцімто підтримала цю ініціативу.

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Як повідомили в ЦПД, поширюване росіянами відео згенероване штучним інтелектом із використанням технології deepfake.

Там наголосили, що на розгляді Ради немає жодних законодавчих ініціатив, які б передбачали заборону виїзду жінок за межі України.

"Мета подібних вкидів – дискредитація представників уряду та поширення панічних настроїв в українському суспільстві", - додали в ЦПД.

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