Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: трое погибших и 13 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне обстреляли из артиллерии, минометов, РСЗО, атаковали беспилотниками различных систем, нанесли авиационный удар более 23 населенных пунктов Херсонщины, есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Прокудин и в полиции области.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 16 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, газопровод, хозяйственную постройку, складские помещения, автозаправочную станцию и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 13 - получили ранения", - говорится в сообщении.

В Червоном Маяке в результате атаки FPV-дрона погиб 55-летний местный житель.

В результате артиллерийского обстрела Софиевки несовместимые с жизнью травмы получил 38-летний работник сельхозпредприятия.

По Таврическому войска РФ нанесли авиаудар. В результате попадания двух управляемых бомб погиб 37-летний местный житель. Его 34-летний односельчанин получил серьезные ранения и в состоянии средней тяжести доставлен в больницу. Также там повреждены два частных дома.

В Антоновке в результате артиллерийского обстрела пострадал 38-летний мужчина. Он получил осколочные ранения бедра и грудной клетки. Также там из-за сброса взрывчатки с дрона травмирован 37-летний гражданский. Мирный антоновец получил осколочные ранения грудной клетки, обеих рук и закрытый перелом ноги. Обоих пострадавших полицейские доставили в больницу.

В Дарьевке в результате артиллерийского обстрела пострадали трое женщин, которые находились в момент удара возле магазина. 41-летняя местная жительница получила осколочное ранение бедра, 52-летняя - осколочное ранение плеча, а 61-летняя - осколочное ранение предплечья. Все они были госпитализированы.

Под ударами войск РФ круглосуточно находился и Херсон. В результате атаки беспилотника в Днепровском районе получил контузию и осколочное ранение стопы 74-летний горожанин. Также в этом районе из-за сброса с дрона травмировался 56-летний мужчина. Полицейские доставили его в больницу с осколочными ранениями живота и голени.

Обстрелы Херсон утром

Утром 26 июня россияне ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона. Вражеским огнем разбиты частные дома - повреждены стены, кровли, а также выбиты стекла.

В собственном доме пострадала пожилая женщина. Бригада "экстренки" оказала ей медпомощь на месте.

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