Враг пытается контролировать логистические пути на Северском направлении, увеличил количество артиллерийских обстрелов, - ОТГ "Луганск"

За минувшие сутки в оперативной зоне ОТГ "Луганск" наибольшая активность врага зафиксирована на Торецком направлении. На Краматорском направлении традиционно высокая активность применения врагом артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"За минувшие сутки наибольшая активность врага была на Торецком направлении, произошло 16 боестолкновений. Враг продолжает штурмовые действия в направлении населенного пункта Яблоновка и Александро-Калиново, а также пытается продолжать штурмовые действия в направлении населенного пункта Дилиевка. Причем активность на этом направлении была не такая высокая, как на направлении населенного пункта Яблоновка. Таким образом враг пытается контролировать логистические маршруты, которые ведут к Константиновке, нанося при этом большое количество артиллерийских ударов, увеличилось количество нанесения на Торецком направлении. Традиционно высокая на Краматорском направлении активность применения врагом артиллерии", - рассказал Запорожец.

Кроме того, по его словам, враг на Северском направлении увеличил количество артиллерийских обстрелов, чтобы уничтожить позиции Сил обороны, а также с целью контролировать логистические пути в направлении украинских позиций.

Запорожец отметил, что логистика в районе Торецка затруднена, однако украинские военные находят возможность для поставки всего необходимого, в том числе и с помощью дронов.

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