Ворог намагається контролювати логістичні шляхи на Сіверському напрямку, збільшив кількість артилерійських обстрілів, - ОТУ "Луганськ"

За минулу добу в оперативній зоні ОТУ "Луганськ" найбільша активність ворога зафіксована на Торецькому напрямку. На Краматорському напрямку традиційно висока активність застосування ворогом артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"За минулу добу найбільша активність ворога була на Торецькому напрямку, відбулося 16 боєзіткнень. Ворог продовжує штурмові дії в напрямку населеного пункту Яблунівка і Олександро-Калинове, а також намагається продовжувати штурмові дії в напрямку населеного пункту Диліївка. Причому активність на цьому напрямку була не така висока, як на напрямку населеного пункту Яблунівка. Таким чином ворог намагається контролювати логістичні маршрути, які ведуть до Костянтинівки, завдаючи при цьому великої кількості артилерійських ударів, збільшилась кількість нанесення на Торецькому напрямку. Традиційно висока на Краматорському напрямку активність застосування ворогом артилерії", - розповів Запорожець.

Крім того, за його словами, ворог на Сіверському напрямку збільшив кількість артилерійських обстрілів, аби знищити позиції Сил оборони, а також з метою контролювати логістичні шляхи в напрямку українських позицій.

Запорожець зазначив, що логістика в районі Торецька ускладнена, однак українські військові знаходять можливість для постачання всього необхідного, в тому числі і за допомогою дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ активізувала штурми на Сіверському напрямку: зросла інтенсивність атак і використання дронів, - ОТУ "Луганськ"