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Новости Жертвы среди гражданского населения Украины
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Расстрелял гражданского на Киевщине: военный ВС РФ Дабаев приговорен к пожизненному заключению, - СБУ

Россиянина приговорили к пожизненному за убийство гражданского в Киевской области

По материалам СБУ украинский суд заочно приговорил к пожизненному заключению российского ефрейтора Надбита Дабаева, причастного к убийству мирного жителя во время оккупации поселка Гавронщина Бучанского района Киевской области в марте 2022 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 24-летний военнослужащий 37-й отдельной мотострелковой бригады РФ, находясь на временно оккупированной территории, остановил гражданского мужчину, пытался заставить его признаться в участии в Силах обороны Украины, а затем застрелил потерпевшего выстрелом в голову.

Кроме того, зафиксированы факты мародерства, в частности угон двух автомобилей и проникновение в дома местных жителей в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая автоматом, Дабаев требовал от хозяев "признания" в принадлежности к движению сопротивления.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Приговор - пожизненное лишение свободы.

Напомним, в 2022 году был идентифицирован военнослужащий ВС РФ Надбит Дабаев, причастный к убийству гражданского и имитации казни во время оккупации на Киевщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелял мирного жителя в Бучанском районе на автодороге Киев-Чоп: сообщено о подозрении военнослужащему РФ

Автор: 

Киевская область (4238) расстрел (508) СБУ (20124) Бучанский район (69) Гавронщина (2)


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Топ комментарии
+7
Нахіба цей цирк?
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26.06.2025 16:19 Ответить
+5
Суддям же ж треба на чомусь копійчину заробити .
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26.06.2025 16:48 Ответить
+5
Так судьи зарабатывают свою пенсию в 100 000 грв.
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26.06.2025 16:49 Ответить
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Нахіба цей цирк?
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26.06.2025 16:19 Ответить
Суддям же ж треба на чомусь копійчину заробити .
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26.06.2025 16:48 Ответить
Цей косоокий вилупок своєю смертю не вмре.
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26.06.2025 16:30 Ответить
Здоровенний пердь у безмежний простір Всесвіту
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26.06.2025 16:31 Ответить
Так судьи зарабатывают свою пенсию в 100 000 грв.
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26.06.2025 16:49 Ответить
Ну да. Именно заочно. Заочно.
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26.06.2025 16:54 Ответить
Якщо засуджений заочно - хай швидше здається... Хоч поживе в тюрмі нашій довше, і в людських умовах... Бо так, як живуть в "глибинці" Росії - гірше нашої тюрми...
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26.06.2025 16:57 Ответить
Так похожий він, на отого сруськага піськофа чи патрушева, чи не родич він їм, по крові???
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26.06.2025 17:02 Ответить
та далеко не факт, що він живий лишився. кацапи свої бригади вже по багато разів комлектацію позмінювали...
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26.06.2025 17:56 Ответить
 
 