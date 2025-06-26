Расстрелял гражданского на Киевщине: военный ВС РФ Дабаев приговорен к пожизненному заключению, - СБУ

По материалам СБУ украинский суд заочно приговорил к пожизненному заключению российского ефрейтора Надбита Дабаева, причастного к убийству мирного жителя во время оккупации поселка Гавронщина Бучанского района Киевской области в марте 2022 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 24-летний военнослужащий 37-й отдельной мотострелковой бригады РФ, находясь на временно оккупированной территории, остановил гражданского мужчину, пытался заставить его признаться в участии в Силах обороны Украины, а затем застрелил потерпевшего выстрелом в голову.

Кроме того, зафиксированы факты мародерства, в частности угон двух автомобилей и проникновение в дома местных жителей в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая автоматом, Дабаев требовал от хозяев "признания" в принадлежности к движению сопротивления.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Приговор - пожизненное лишение свободы.

Напомним, в 2022 году был идентифицирован военнослужащий ВС РФ Надбит Дабаев, причастный к убийству гражданского и имитации казни во время оккупации на Киевщине.

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