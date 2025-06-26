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Розстріляв цивільного на Київщині: військового ЗС РФ Дабаєва засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ

Росіянина засудили до довічного за вбивство цивільного на Київщині

За матеріалами СБУ український суд заочно засудив до довічного ув’язнення російського єфрейтора Надбіта Дабаєва, причетного до вбивства мирного жителя під час окупації селища Гавронщина Бучанського району Київської області у березні 2022 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 24-річний військовослужбовець 37-ї окремої мотострілецької бригади РФ, перебуваючи на тимчасово окупованій території, зупинив цивільного чоловіка, намагався змусити його зізнатися в участі в Силах оборони України, а потім застрелив потерпілого пострілом у голову.

Крім того, зафіксовано факти мародерства, зокрема викрадення двох автомобілів та проникнення до будинків місцевих жителів у стані алкогольного сп’яніння. Погрожуючи автоматом, Дабаєв вимагав від господарів "зізнання" у належності до руху спротиву.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирок - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2022 році було ідентифіковано військовослужбовця ЗС РФ Надбіта Дабаєва, причетного до вбивства цивільного та імітації страти під час окупації на Київщині.

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Автор: 

Київська область (4132) розстріл (272) СБУ (13056) Бучанський район (74) Гавронщина (2)


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Топ коментарі
+7
Нахіба цей цирк?
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26.06.2025 16:19 Відповісти
+5
Суддям же ж треба на чомусь копійчину заробити .
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26.06.2025 16:48 Відповісти
+5
Так судьи зарабатывают свою пенсию в 100 000 грв.
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26.06.2025 16:49 Відповісти
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Нахіба цей цирк?
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26.06.2025 16:19 Відповісти
Суддям же ж треба на чомусь копійчину заробити .
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26.06.2025 16:48 Відповісти
Цей косоокий вилупок своєю смертю не вмре.
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26.06.2025 16:30 Відповісти
Здоровенний пердь у безмежний простір Всесвіту
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26.06.2025 16:31 Відповісти
Так судьи зарабатывают свою пенсию в 100 000 грв.
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26.06.2025 16:49 Відповісти
Ну да. Именно заочно. Заочно.
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26.06.2025 16:54 Відповісти
Якщо засуджений заочно - хай швидше здається... Хоч поживе в тюрмі нашій довше, і в людських умовах... Бо так, як живуть в "глибинці" Росії - гірше нашої тюрми...
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26.06.2025 16:57 Відповісти
Так похожий він, на отого сруськага піськофа чи патрушева, чи не родич він їм, по крові???
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26.06.2025 17:02 Відповісти
та далеко не факт, що він живий лишився. кацапи свої бригади вже по багато разів комлектацію позмінювали...
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26.06.2025 17:56 Відповісти
 
 