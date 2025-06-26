Розстріляв цивільного на Київщині: військового ЗС РФ Дабаєва засуджено до довічного ув’язнення, - СБУ
За матеріалами СБУ український суд заочно засудив до довічного ув’язнення російського єфрейтора Надбіта Дабаєва, причетного до вбивства мирного жителя під час окупації селища Гавронщина Бучанського району Київської області у березні 2022 року.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 24-річний військовослужбовець 37-ї окремої мотострілецької бригади РФ, перебуваючи на тимчасово окупованій території, зупинив цивільного чоловіка, намагався змусити його зізнатися в участі в Силах оборони України, а потім застрелив потерпілого пострілом у голову.
Крім того, зафіксовано факти мародерства, зокрема викрадення двох автомобілів та проникнення до будинків місцевих жителів у стані алкогольного сп’яніння. Погрожуючи автоматом, Дабаєв вимагав від господарів "зізнання" у належності до руху спротиву.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирок - довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, у 2022 році було ідентифіковано військовослужбовця ЗС РФ Надбіта Дабаєва, причетного до вбивства цивільного та імітації страти під час окупації на Київщині.
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