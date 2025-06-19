Расстрелял мирного жителя в Бучанском районе на автодороге Киев-Чоп: сообщено о подозрении военнослужащему РФ

Сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему ВС РФ, который после обстрела гражданского транспортного средства на автодороге Киев-Чоп в Киевской области несколько раз выстрелил в голову тяжело раненого мужчины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как отмечается, в марте 2022 года во время временной оккупации территории Киевской области механик-водитель 2-го экипажа танковой роты 212-го окружного учебного центра танковых войск Восточного военного округа ВС РФ вместе с другими неустановленными в настоящее время военнослужащими РФ на автодороге Киев-Чоп неподалеку с. Мила Бучанского района Киевской области вблизи автозаправочных станций расстреляли из автоматического оружия гражданское транспортное средство. Они совершили не менее 63 выстрелов по машине, которая ехала из Киева в Житомир.

После расстрела авто, подозреваемый подошел к автомобилю и, увидев, что на водительском сиденье находится тяжело раненый гражданский мужчина, несколько раз выстрелил в голову потерпевшего. В результате огнестрельных ранений мужчина скончался на месте совершения преступления.

Сейчас продолжается сбор доказательств о причастности других военнослужащих ВС РФ к совершению военного преступления.

