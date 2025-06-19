РУС
Расстрелял мирного жителя в Бучанском районе на автодороге Киев-Чоп: сообщено о подозрении военнослужащему РФ

Военные преступления РФ в Бучанском районе

Сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему ВС РФ, который после обстрела гражданского транспортного средства на автодороге Киев-Чоп в Киевской области несколько раз выстрелил в голову тяжело раненого мужчины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в марте 2022 года во время временной оккупации территории Киевской области механик-водитель 2-го экипажа танковой роты 212-го окружного учебного центра танковых войск Восточного военного округа ВС РФ вместе с другими неустановленными в настоящее время военнослужащими РФ на автодороге Киев-Чоп неподалеку с. Мила Бучанского района Киевской области вблизи автозаправочных станций расстреляли из автоматического оружия гражданское транспортное средство. Они совершили не менее 63 выстрелов по машине, которая ехала из Киева в Житомир.

Также читайте: Идентифицированы все 12 военнослужащих РФ, расстрелявших гражданских в Буче. Командиру российских десантников сообщено о подозрении, - Нацполиция

После расстрела авто, подозреваемый подошел к автомобилю и, увидев, что на водительском сиденье находится тяжело раненый гражданский мужчина, несколько раз выстрелил в голову потерпевшего. В результате огнестрельных ранений мужчина скончался на месте совершения преступления.

Сейчас продолжается сбор доказательств о причастности других военнослужащих ВС РФ к совершению военного преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийство и жестокое обращение с гражданскими в Буче: будут судить двух оккупантов, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Киевская область (4369) расстрел (523) военные преступления (1510) Бучанский район (83) Мила (1)
Дійсно, підозріла поведінка!
19.06.2025 18:00 Ответить
Коригувальники таке роблять в Україні, упродовж 3 років, а стефанчук+зеленський+шмигали, та тимчасові особи з ГПУ, жодних ЗМІН До законодавства не внесли, бо відкатів там НЕМАЄ!
Це ж Українців убивають, а не їх!
19.06.2025 18:11 Ответить
Прибить, дротом чи самокатом. Оце сама краща підозра
19.06.2025 20:50 Ответить
Де ім'я цієї істоти?
20.06.2025 00:53 Ответить
 
 