Расстрелял мирного жителя в Бучанском районе на автодороге Киев-Чоп: сообщено о подозрении военнослужащему РФ
Сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему ВС РФ, который после обстрела гражданского транспортного средства на автодороге Киев-Чоп в Киевской области несколько раз выстрелил в голову тяжело раненого мужчины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в марте 2022 года во время временной оккупации территории Киевской области механик-водитель 2-го экипажа танковой роты 212-го окружного учебного центра танковых войск Восточного военного округа ВС РФ вместе с другими неустановленными в настоящее время военнослужащими РФ на автодороге Киев-Чоп неподалеку с. Мила Бучанского района Киевской области вблизи автозаправочных станций расстреляли из автоматического оружия гражданское транспортное средство. Они совершили не менее 63 выстрелов по машине, которая ехала из Киева в Житомир.
После расстрела авто, подозреваемый подошел к автомобилю и, увидев, что на водительском сиденье находится тяжело раненый гражданский мужчина, несколько раз выстрелил в голову потерпевшего. В результате огнестрельных ранений мужчина скончался на месте совершения преступления.
Сейчас продолжается сбор доказательств о причастности других военнослужащих ВС РФ к совершению военного преступления.
Це ж Українців убивають, а не їх!