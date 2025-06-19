Розстріляв мирного мешканця у Бучанському районі на автодорозі Київ-Чоп: повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ

Повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю ЗС РФ, який після обстрілу цивільного транспортного засобу на автодорозі Київ-Чоп на Київщині декілька разів вистрелив у голову важко пораненого чоловіка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як зазначається, у березні 2022 року під час тимчасової окупації території Київщини механік-водій 2-го екіпажу танкової роти 212-го окружного навчального центру танкових військ Східного військового округу ЗС РФ разом з іншими невстановленими на цей час військовослужбовцями РФ на автодорозі Київ-Чоп неподалік с. Мила Бучанського району Київської області поблизу автозаправних станцій розстріляли з автоматичної зброї цивільний транспортний засіб. Вони здійснили щонайменше 63 постріли по автівці, яка їхала з Києва до Житомира.

Після розстрілу авто, підозрюваний підійшов до автомобіля і, побачивши, що на водійському сидінні перебуває важко поранений цивільний чоловік, декілька разів вистрелив у голову потерпілого. В результаті вогнепальних поранень чоловік помер на місці скоєння злочину.

Нині триває збирання доказів щодо причетності інших військовослужбовців ЗС РФ до вчинення воєнного злочину.

