Розстріляв мирного мешканця у Бучанському районі на автодорозі Київ-Чоп: повідомлено про підозру військовослужбовцю РФ

Воєнні злочини РФ на Бучанщині

Повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю ЗС РФ, який після обстрілу цивільного транспортного засобу на автодорозі Київ-Чоп на Київщині декілька разів вистрелив у голову важко пораненого чоловіка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у березні 2022 року під час тимчасової окупації території Київщини механік-водій 2-го екіпажу танкової роти 212-го окружного навчального центру танкових військ Східного військового округу ЗС РФ разом з іншими невстановленими на цей час військовослужбовцями РФ на автодорозі Київ-Чоп неподалік с. Мила Бучанського району Київської області поблизу автозаправних станцій розстріляли з автоматичної зброї цивільний транспортний засіб. Вони здійснили щонайменше 63 постріли по автівці, яка їхала з Києва до Житомира.

Також читайте: Ідентифіковано всіх 12 військовослужбовців РФ, які розстріляли цивільних у Бучі. Командиру російських десантників повідомлено про підозру, - Нацполіція

Після розстрілу авто, підозрюваний підійшов до автомобіля і, побачивши, що на водійському сидінні перебуває важко поранений цивільний чоловік, декілька разів вистрелив у голову потерпілого. В результаті вогнепальних поранень чоловік помер на місці скоєння злочину.

Нині триває збирання доказів щодо причетності інших військовослужбовців ЗС РФ до вчинення воєнного злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Убивство та жорстоке поводження із цивільними в Бучі: судитимуть двох окупантів, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Київська область (4274) розстріл (288) воєнні злочини (1936) Бучанський район (91) Мила (1)
Дійсно, підозріла поведінка!
19.06.2025 18:00 Відповісти
Коригувальники таке роблять в Україні, упродовж 3 років, а стефанчук+зеленський+шмигали, та тимчасові особи з ГПУ, жодних ЗМІН До законодавства не внесли, бо відкатів там НЕМАЄ!
Це ж Українців убивають, а не їх!
19.06.2025 18:11 Відповісти
Прибить, дротом чи самокатом. Оце сама краща підозра
19.06.2025 20:50 Відповісти
Де ім'я цієї істоти?
20.06.2025 00:53 Відповісти
 
 