Ідентифіковано всіх 12 військовослужбовців РФ, які розстріляли цивільних у Бучі. Командиру російських десантників повідомлено про підозру, - Нацполіція

Нацполіція повідомила про підозру командиру російських десантників, причетних до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської в Бучі. Також правоохоронці ідентифікували всіх 12 військовослужбовців, які у період із 5 по 9 березня 2022 року на розі цих вулиць вбили 16 цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції України.

Серед вбитих росіянами мирних людей - жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років. Усі вони були розстріляні з автоматів і бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу.

"Слідчі поліції проробили колосальну роботу: вони детально вивчили всі обставини цього воєнного злочину та ідентифікували всіх російських військових, причетних до вбивств. Встановлено, що це - 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку зі Пскова. Їхній командир віддав наказ зайняти сектор на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу, давав вказівки щодо облаштування вогневих позицій і чергування на них російських військових", - зазначили у поліції.

Поліцейські зібрали численні докази, які підтверджують факт віддання наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Слідчі повідомили йому про підозру у відданні наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

"Поліцейські співпрацюють із представниками Міжнародного кримінального суду, щоб отримані докази стали основою для притягнення до відповідальності військово-політичне керівництво рф в міжнародних судах. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора", - зазначили у поліції.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці ідентифікували російського командира, який причетний до вбивства Ірини Фількиної – "жінки з червоним манікюром", фото якої облетіло світові медіа після звільнення від окупації Бучі Київської області.

