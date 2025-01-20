УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини
2 607 11

Ідентифіковано всіх 12 військовослужбовців РФ, які розстріляли цивільних у Бучі. Командиру російських десантників повідомлено про підозру, - Нацполіція

буча,яблунська

Нацполіція повідомила про підозру командиру російських десантників, причетних до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської в Бучі. Також правоохоронці ідентифікували  всіх 12 військовослужбовців, які у період із 5 по 9 березня 2022 року на розі цих вулиць вбили 16 цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції України. 

Серед вбитих росіянами мирних людей - жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років. Усі вони були розстріляні з автоматів і бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу.

"Слідчі поліції проробили колосальну роботу: вони детально вивчили всі обставини цього воєнного злочину та ідентифікували всіх російських військових, причетних до вбивств. Встановлено, що це - 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку зі Пскова. Їхній командир віддав наказ зайняти сектор на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу, давав вказівки щодо облаштування вогневих позицій і чергування на них російських військових", - зазначили у поліції.

Поліцейські зібрали численні докази, які підтверджують факт віддання наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Слідчі повідомили йому про підозру у відданні наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

"Поліцейські співпрацюють із представниками Міжнародного кримінального суду, щоб отримані докази стали основою для притягнення до відповідальності військово-політичне керівництво рф в міжнародних судах. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора", - зазначили у поліції.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці ідентифікували російського командира, який причетний до вбивства Ірини Фількиної – "жінки з червоним манікюром", фото якої облетіло світові медіа після звільнення від окупації Бучі Київської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру військовим РФ, які розстріляли мешканця Бучі, коли той вийшов за продуктами. ФОТО

Автор: 

Київська область (4195) Нацполіція (15439) розстріл (279) Буча (543) Бучанський район (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Сама краща підозра - самокат для всієї родини цієї мразоти !
показати весь коментар
20.01.2025 12:50 Відповісти
+2
Самий заочний суд на світі засудив заочно на заочний термін … який президент а він заочний теж така й судова система заочна.
показати весь коментар
20.01.2025 12:40 Відповісти
+2
Хто -небудь знає? За заочні підозри та вироки зарплата теж ЗАОЧНА?
показати весь коментар
20.01.2025 12:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самий заочний суд на світі засудив заочно на заочний термін … який президент а він заочний теж така й судова система заочна.
показати весь коментар
20.01.2025 12:40 Відповісти
А як їх очно засудити не підкажеш?
показати весь коментар
20.01.2025 13:27 Відповісти
як ківу
показати весь коментар
20.01.2025 14:31 Відповісти
Ці вбивці вже ніколи не виїдуть за межі Кацапії, хіба що тільки до драника і Кім Чина. А ще вони будуть ходити і оглядатися, бо як би не було, а на росії(московії) проживає багато українців.
показати весь коментар
20.01.2025 12:47 Відповісти
Сама краща підозра - самокат для всієї родини цієї мразоти !
показати весь коментар
20.01.2025 12:50 Відповісти
Хто -небудь знає? За заочні підозри та вироки зарплата теж ЗАОЧНА?
показати весь коментар
20.01.2025 12:54 Відповісти
А як по усім цим заочним справам буде виконуватись вирок ?
показати весь коментар
20.01.2025 13:11 Відповісти
заочно стратять
показати весь коментар
20.01.2025 14:32 Відповісти
Ще солі їм на хвіст насипте, імітатори хренові ...
показати весь коментар
20.01.2025 14:11 Відповісти
я вважаю таке писати можно коли це падло вже дохле з вибитими зубами та відірваними єєлами

а так ви лише злите читачів
показати весь коментар
20.01.2025 14:33 Відповісти
 
 