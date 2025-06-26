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Новости Дело Бобылева
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Суд продлил содержание под стражей бывшему пленному Бобылеву, обвиненному в издевательствах над военными в плену

бобилєв

Печерский районный суд продлил до 23 августа пребывание под стражей для Максима Бобылева - бывшего украинского военнопленного, которого подозревают в жестоком обращении с украинскими военными в плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Прокурор настаивал на продлении меры пресечения для обвиняемого. По его словам, есть риск побега, поскольку Бобылев сам рассказывал, что хочет уволиться со службы и поехать к сестре, которая живет на Мальте.

Прокурор также уточнил, что в деле фигурируют пятеро потерпевших и есть шесть эпизодов, связанных с жестоким обращением с военнопленными.

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Дело Бобылева

Бобылев попал в плен 24 февраля 2022 года на территории поселка Чаплинка Херсонской области. Считается, что с 28 июля 2022-го по 21 июня 2024-го Бобылев содержался в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированном городе Горловка Донецкой области. Там удерживали пленных украинских военных, силовиков и гражданских. А присматривали за ними участники так называемой "Донецкой народной республики" с украинскими паспортами.

В течение 2024-2025 годов по меньшей мере двум десяткам сотрудников "Калининской исправительной колонии" объявили подозрения по разным эпизодам издевательств над пленными. По данным следствия, Бобылев не только проявлял лояльность и помогал работникам колонии, но и сам приобщался к избиению пленных украинских защитников. В подозрении Бобылева четыре эпизода и пять пострадавших за период с сентября 2023 по январь 2024 года.

Его вернули из плена в июле 2024 года, а уже через несколько недель его задержали и взяли под стражу, где он находится до сих пор. Перед началом подготовительного слушания Бобылев сказал, что вину не признает, но больше комментировать не стал. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Автор: 

плен (2651) суд (25155) пленные (2190) Бобылев Максим (2)


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Всё таки интересно на что расчитывала эта тварь, когда соглашалась на обмен?
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26.06.2025 17:27 Ответить
Агентів інфільтровано повно. Ще до 2014р.
Мабуть теж таке. Тим більше ТАКА поведінка - найсильніший компромат, щоб раптово подзвонити і "пояснити" про забов'язання
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26.06.2025 17:30 Ответить
Як і ригоАНАЛЬНА беркутня, що убивала-катувала Українців у 2014 році, а потім, за участю портновських вертухаїв з мантіями і без них, всі вони відпущені і давно уже на московії! Мабуть, суддівські з ними і переписуються, як друзі??? Татаров, може пояснити, як це працює, з 2014 року!!!
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26.06.2025 17:33 Ответить
Кацапи його не питалися... Це у нас про згоду питають... А кацапам якраз вигідніше віддать отаке "гімно", ніж віддать мотивованого хлопця, що в Україні відгодується, набереться сил, повернеться на фронт і продовжить кацапам "рвать горлянки"...
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26.06.2025 18:20 Ответить
Таких треба перевіряти з детекторами - щоб контрозвідка знала, кого не можна брати а органи і ЗСУ.
Наприклад для повернених з полону кілька ступеней обмежень :
- не має доступ до держтаємниці.
При обгрунтованих підозрах і перевірках на детекторі:
- не може служити
- не може вільно пересуватись, "прописка" і контроль місцезнаходження.
При засудженні за тяжкий злочин:
- позбавлення громадянства, обмеження на пересування ( якщо потім не довічне ) , обмеження права таємниці листування та дзвінків/месенжерів
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26.06.2025 17:28 Ответить
 
 