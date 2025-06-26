Суд продлил содержание под стражей бывшему пленному Бобылеву, обвиненному в издевательствах над военными в плену

Печерский районный суд продлил до 23 августа пребывание под стражей для Максима Бобылева - бывшего украинского военнопленного, которого подозревают в жестоком обращении с украинскими военными в плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Прокурор настаивал на продлении меры пресечения для обвиняемого. По его словам, есть риск побега, поскольку Бобылев сам рассказывал, что хочет уволиться со службы и поехать к сестре, которая живет на Мальте.

Прокурор также уточнил, что в деле фигурируют пятеро потерпевших и есть шесть эпизодов, связанных с жестоким обращением с военнопленными.

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Дело Бобылева

Бобылев попал в плен 24 февраля 2022 года на территории поселка Чаплинка Херсонской области. Считается, что с 28 июля 2022-го по 21 июня 2024-го Бобылев содержался в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированном городе Горловка Донецкой области. Там удерживали пленных украинских военных, силовиков и гражданских. А присматривали за ними участники так называемой "Донецкой народной республики" с украинскими паспортами.

В течение 2024-2025 годов по меньшей мере двум десяткам сотрудников "Калининской исправительной колонии" объявили подозрения по разным эпизодам издевательств над пленными. По данным следствия, Бобылев не только проявлял лояльность и помогал работникам колонии, но и сам приобщался к избиению пленных украинских защитников. В подозрении Бобылева четыре эпизода и пять пострадавших за период с сентября 2023 по январь 2024 года.

Его вернули из плена в июле 2024 года, а уже через несколько недель его задержали и взяли под стражу, где он находится до сих пор. Перед началом подготовительного слушания Бобылев сказал, что вину не признает, но больше комментировать не стал. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.