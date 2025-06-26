Суд продовжив тримання під вартою експолоненому Бобилєву, якого звинуватили в знущанні з військових у полоні

Печерський районний суд продовжив до 23 серпня перебування під вартою для Максима Бобилєва — колишнього українського військовополоненого, якого підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовими в полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Прокурор наполягав на продовженні запобіжного заходу для обвинуваченого. За його словами, є ризик втечі, адже Бобилєв сам розповідав, що хоче звільнитися зі служби та поїхати до сестри, яка живе на Мальті.

Прокурор також уточнив, що у справі фігурують п’ятеро потерпілих і є шість епізодів, пов’язаних із жорстоким поводженням із військовополоненими.

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Справа Бобилєва

Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року на території селища Чаплинка Херсонської області. Вважається, що з 28 липня 2022-го по 21 червня 2024-го Бобилєв утримувався в колишній Калінінській виправній колонії в окупованому місті Горлівка Донецької області. Там утримували полонених українських військових, силовиків і цивільних. А наглядали за ними учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.

Протягом 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників "Калінінської виправної колонії" оголосили підозри за різними епізодами знущань із полонених. За даними слідства, Бобилєв не тільки проявляв лояльність і допомагав працівникам колонії, а й сам долучався до побиття полонених українських захисників. У підозрі Бобилєва чотири епізоди й пʼятеро потерпілих за період із вересня 2023 до січня 2024 року.

Його повернули з полону в липні 2024 року, а вже за кілька тижнів його затримали і взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання Бобилєв сказав, що вину не визнає, але більше коментувати не став. У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.