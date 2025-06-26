УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9077 відвідувачів онлайн
Новини Справа Бобилєва
1 845 5

Суд продовжив тримання під вартою експолоненому Бобилєву, якого звинуватили в знущанні з військових у полоні

бобилєв

Печерський районний суд продовжив до 23 серпня перебування під вартою для Максима Бобилєва — колишнього українського військовополоненого, якого підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовими в полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Прокурор наполягав на продовженні запобіжного заходу для обвинуваченого. За його словами, є ризик втечі, адже Бобилєв сам розповідав, що хоче звільнитися зі служби та поїхати до сестри, яка живе на Мальті.

Прокурор також уточнив, що у справі фігурують п’ятеро потерпілих і є шість епізодів, пов’язаних із жорстоким поводженням із військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катували українських полонених на Луганщині: викрито чотирьох катів РФ, - СБУ. ФОТО

Справа Бобилєва

Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року на території селища Чаплинка Херсонської області. Вважається, що з 28 липня 2022-го по 21 червня 2024-го Бобилєв утримувався в колишній Калінінській виправній колонії в окупованому місті Горлівка Донецької області. Там утримували полонених українських військових, силовиків і цивільних. А наглядали за ними учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.

Протягом 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників "Калінінської виправної колонії" оголосили підозри за різними епізодами знущань із полонених. За даними слідства, Бобилєв не тільки проявляв лояльність і допомагав працівникам колонії, а й сам долучався до побиття полонених українських захисників. У підозрі Бобилєва чотири епізоди й пʼятеро потерпілих за період із вересня 2023 до січня 2024 року.

Його повернули з полону в липні 2024 року, а вже за кілька тижнів його затримали і взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання Бобилєв сказав, що вину не визнає, але більше коментувати не став. У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

полон (1604) суд (11761) полонені (2314) Бобилєв Максим (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё таки интересно на что расчитывала эта тварь, когда соглашалась на обмен?
показати весь коментар
26.06.2025 17:27 Відповісти
Агентів інфільтровано повно. Ще до 2014р.
Мабуть теж таке. Тим більше ТАКА поведінка - найсильніший компромат, щоб раптово подзвонити і "пояснити" про забов'язання
показати весь коментар
26.06.2025 17:30 Відповісти
Як і ригоАНАЛЬНА беркутня, що убивала-катувала Українців у 2014 році, а потім, за участю портновських вертухаїв з мантіями і без них, всі вони відпущені і давно уже на московії! Мабуть, суддівські з ними і переписуються, як друзі??? Татаров, може пояснити, як це працює, з 2014 року!!!
показати весь коментар
26.06.2025 17:33 Відповісти
Кацапи його не питалися... Це у нас про згоду питають... А кацапам якраз вигідніше віддать отаке "гімно", ніж віддать мотивованого хлопця, що в Україні відгодується, набереться сил, повернеться на фронт і продовжить кацапам "рвать горлянки"...
показати весь коментар
26.06.2025 18:20 Відповісти
Таких треба перевіряти з детекторами - щоб контрозвідка знала, кого не можна брати а органи і ЗСУ.
Наприклад для повернених з полону кілька ступеней обмежень :
- не має доступ до держтаємниці.
При обгрунтованих підозрах і перевірках на детекторі:
- не може служити
- не може вільно пересуватись, "прописка" і контроль місцезнаходження.
При засудженні за тяжкий злочин:
- позбавлення громадянства, обмеження на пересування ( якщо потім не довічне ) , обмеження права таємниці листування та дзвінків/месенжерів
показати весь коментар
26.06.2025 17:28 Відповісти
 
 