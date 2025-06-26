Украина и Россия провели новый обмен пленными: большинство защитников находились в неволе с 2022 года. ФОТОрепортаж

26 июня из российского плена вернули новую группу украинских военнопленных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - отметил он.

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