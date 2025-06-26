6 632 13
Украина и Россия провели новый обмен пленными: большинство защитников находились в неволе с 2022 года. ФОТОрепортаж
26 июня из российского плена вернули новую группу украинских военнопленных.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.
Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - отметил он.
Топ комментарии
+24 Hanka Panyanka
показать весь комментарий26.06.2025 17:12 Ответить Ссылка
+15 Randall Flag #387882
показать весь комментарий26.06.2025 17:14 Ответить Ссылка
+7 Amber
показать весь комментарий26.06.2025 22:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Порошенко неприривно допомагає нашій арміі, а чим ти допоміг нашим
Воінам ?
Відробляєш копійки у Подоляка і матюкаєш опозицію , яка тобі в штани
на@рала 😡