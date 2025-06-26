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Новости Обмен пленными
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Украина и Россия провели новый обмен пленными: большинство защитников находились в неволе с 2022 года. ФОТОрепортаж

26 июня из российского плена вернули новую группу украинских военнопленных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведением обменов россияне пытаются продемонстрировать дипломатичность, чтобы оторвать Америку от Украины, - Зеленский

Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными

Автор: 

военнопленные (1149) обмен (1468) плен (2651)


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Топ комментарии
+24
хоч одна чудова новина... вітаю всіх зі свободою і поверненням додому...
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26.06.2025 17:12 Ответить
+15
Вони нам інвалідів, а ми їм вгодованих биків. Таке враження, що все це робиться через те, що РФ вкрай не вистачає м'яса на фронті. Тому всіх циї хєроїв після обмінів одразу ж відправляють під Покровськ чи Торецьк. А наших на лікування та реабілітацію...
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26.06.2025 17:14 Ответить
+7
А ти з якоі секти ?
Порошенко неприривно допомагає нашій арміі, а чим ти допоміг нашим
Воінам ?
Відробляєш копійки у Подоляка і матюкаєш опозицію , яка тобі в штани
на@рала 😡
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26.06.2025 22:32 Ответить
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хоч одна чудова новина... вітаю всіх зі свободою і поверненням додому...
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26.06.2025 17:12 Ответить
Вони нам інвалідів, а ми їм вгодованих биків. Таке враження, що все це робиться через те, що РФ вкрай не вистачає м'яса на фронті. Тому всіх циї хєроїв після обмінів одразу ж відправляють під Покровськ чи Торецьк. А наших на лікування та реабілітацію...
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26.06.2025 17:14 Ответить
Ти Телепень.
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26.06.2025 17:19 Ответить
він телепень і він має рацію
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26.06.2025 17:32 Ответить
Очі… виплакані. Важко.
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26.06.2025 17:21 Ответить
А тепер ,на контрасті,покажіть вгодовані і свіжі пики обміняних кацапів!
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26.06.2025 18:52 Ответить
А ти з якоі секти ?
Порошенко неприривно допомагає нашій арміі, а чим ти допоміг нашим
Воінам ?
Відробляєш копійки у Подоляка і матюкаєш опозицію , яка тобі в штани
на@рала 😡
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26.06.2025 22:32 Ответить
Порошенко йому в душу насрав, он вже шостий рік з рота вилазить)
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27.06.2025 00:23 Ответить
Оце дивлюся на ці обличчя, я так розумію ми і 20 відсотків не знаємо що було , як командувалося, і як командується, як країною керують зараз і тоді, і до яких результатів це призвело, а коли люди дізнаються, буде треш, не хочу казати, що перше прийшло на ум. Хай вони це пом'ятають і думають, що їх чекає.
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27.06.2025 10:14 Ответить
щасливі такі обличчя! Всміхнені! Вдома!! Нарешті з пекла повернулися додому! Вітаю вас, рідні наші, і радію разом з вами та вашими близькими!
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27.06.2025 10:44 Ответить
 
 