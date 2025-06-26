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Новини Обмін полоненими
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Україна та Росія провели новий обмін полоненими: більшість захисників були в неволі з 2022 року. ФОТОрепортаж

26 червня з російського полону повернули нову групу українських військовополонених.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року.

Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ закликала РФ продовжити обміни полоненими у форматі "всіх на всіх". ФОТО

Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Автор: 

військовополонені (1016) обмін (1250) полон (1604)


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Топ коментарі
+24
хоч одна чудова новина... вітаю всіх зі свободою і поверненням додому...
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26.06.2025 17:12 Відповісти
+15
Вони нам інвалідів, а ми їм вгодованих биків. Таке враження, що все це робиться через те, що РФ вкрай не вистачає м'яса на фронті. Тому всіх циї хєроїв після обмінів одразу ж відправляють під Покровськ чи Торецьк. А наших на лікування та реабілітацію...
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26.06.2025 17:14 Відповісти
+7
А ти з якоі секти ?
Порошенко неприривно допомагає нашій арміі, а чим ти допоміг нашим
Воінам ?
Відробляєш копійки у Подоляка і матюкаєш опозицію , яка тобі в штани
на@рала 😡
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26.06.2025 22:32 Відповісти
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хоч одна чудова новина... вітаю всіх зі свободою і поверненням додому...
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26.06.2025 17:12 Відповісти
Вони нам інвалідів, а ми їм вгодованих биків. Таке враження, що все це робиться через те, що РФ вкрай не вистачає м'яса на фронті. Тому всіх циї хєроїв після обмінів одразу ж відправляють під Покровськ чи Торецьк. А наших на лікування та реабілітацію...
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26.06.2025 17:14 Відповісти
Ти Телепень.
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26.06.2025 17:19 Відповісти
він телепень і він має рацію
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26.06.2025 17:32 Відповісти
Очі… виплакані. Важко.
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26.06.2025 17:21 Відповісти
А тепер ,на контрасті,покажіть вгодовані і свіжі пики обміняних кацапів!
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26.06.2025 18:52 Відповісти
А ти з якоі секти ?
Порошенко неприривно допомагає нашій арміі, а чим ти допоміг нашим
Воінам ?
Відробляєш копійки у Подоляка і матюкаєш опозицію , яка тобі в штани
на@рала 😡
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26.06.2025 22:32 Відповісти
Порошенко йому в душу насрав, он вже шостий рік з рота вилазить)
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27.06.2025 00:23 Відповісти
Оце дивлюся на ці обличчя, я так розумію ми і 20 відсотків не знаємо що було , як командувалося, і як командується, як країною керують зараз і тоді, і до яких результатів це призвело, а коли люди дізнаються, буде треш, не хочу казати, що перше прийшло на ум. Хай вони це пом'ятають і думають, що їх чекає.
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27.06.2025 10:14 Відповісти
щасливі такі обличчя! Всміхнені! Вдома!! Нарешті з пекла повернулися додому! Вітаю вас, рідні наші, і радію разом з вами та вашими близькими!
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27.06.2025 10:44 Відповісти
 
 