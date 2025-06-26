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Україна та Росія провели новий обмін полоненими: більшість захисників були в неволі з 2022 року. ФОТОрепортаж
26 червня з російського полону повернули нову групу українських військовополонених.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року.
Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - зазначив він.
Топ коментарі
+24 Hanka Panyanka
показати весь коментар26.06.2025 17:12 Відповісти Посилання
+15 Randall Flag #387882
показати весь коментар26.06.2025 17:14 Відповісти Посилання
+7 Amber
показати весь коментар26.06.2025 22:32 Відповісти Посилання
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Порошенко неприривно допомагає нашій арміі, а чим ти допоміг нашим
Воінам ?
Відробляєш копійки у Подоляка і матюкаєш опозицію , яка тобі в штани
на@рала 😡