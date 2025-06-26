Україна та Росія провели новий обмін полоненими: більшість захисників були в неволі з 2022 року. ФОТОрепортаж

26 червня з російського полону повернули нову групу українських військовополонених.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року.

Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - зазначив він.

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