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Новости Военные преступления россиян
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Военные РФ все чаще применяют FPV-дроны против гражданских. Это военное преступление, - ООН

FPV-дроны массово убивают мирных жителей

Российские военные все чаще используют FPV-дроны для преднамеренных ударов по гражданскому населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ).

Беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранения мирных жителей - в некоторые месяцы опережая по этому показателю даже ракеты, артиллерию и авиационные бомбы.

Миссия задокументировала многочисленные случаи преднамеренного нацеливания операторов дронов на гражданских, которые не участвовали в боевых действиях. Среди жертв - люди, которые ехали на велосипедах, в частном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах скорой, а также те, кто находился на улице возле собственного дома или привлекался к гуманитарным миссиям.

"Эти действия нарушают принципы различения и осторожности, закрепленные международным гуманитарным правом. Некоторые инциденты могут быть приравнены к умышленному нацеливанию на гражданских лиц, что является военным преступлением", - отмечается в отчете.

Кроме непосредственных потерь, атаки дронов существенно затрудняют оказание гуманитарной помощи - представители неправительственных организаций, медицинские работники и чиновники не могут безопасно перемещаться по пораженным территориям. Это приводит к изоляции местного населения, особенно пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые не имеют возможности эвакуироваться.

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ООН (4207) военные преступления (1466) fvp-дрон (127)


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не тікі дрони ,ракети теж
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27.06.2025 07:24 Ответить
Рашисти це найцинічніші наймерзенніші вбивці терористи ,це варвари,тому допоки не буде ліквідованний найкривавіший світовий терорист путін вони не змінятся.
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27.06.2025 07:58 Ответить
Вони такими були і до *****, будуть такими і після *****. Цих підарів кацапсячих треба тільки знищити, а решту в світову ізоляцію, щоб ні одне кацапсяче падло не могло покинути територію мордору.
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27.06.2025 08:27 Ответить
Нагадав би хто в тій ООНі, що і в бойових діях з боку України приймають участь такі самі цивільні люди, вимушені захищатися. Хтось добровільно, хтось під примусом. А болотні свинособаки за визначенням воєнні злочинці, бо вони самостійно прийняли таке рішення - прийти і вбивати громадян іншої держави, за гроші. Але вже четвертий (12-й рік) оонівські маріонетки цього "не помічають".
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27.06.2025 08:23 Ответить
Припускаю, що захистити вікно може додатковий екран з прозорого пластика, міцно прикріплений до стіни (не до рами). Для руйнації того полімера потрібний більший заряд, ніж для руйнації вікна.
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27.06.2025 08:30 Ответить
И шо? И какой толк от этой вашей констатации? Просто ленивый пи@дёж сытых импотентов.
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27.06.2025 08:36 Ответить
 
 