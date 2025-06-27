Военные РФ все чаще применяют FPV-дроны против гражданских. Это военное преступление, - ООН

Российские военные все чаще используют FPV-дроны для преднамеренных ударов по гражданскому населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ).

Беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранения мирных жителей - в некоторые месяцы опережая по этому показателю даже ракеты, артиллерию и авиационные бомбы.

Миссия задокументировала многочисленные случаи преднамеренного нацеливания операторов дронов на гражданских, которые не участвовали в боевых действиях. Среди жертв - люди, которые ехали на велосипедах, в частном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах скорой, а также те, кто находился на улице возле собственного дома или привлекался к гуманитарным миссиям.

"Эти действия нарушают принципы различения и осторожности, закрепленные международным гуманитарным правом. Некоторые инциденты могут быть приравнены к умышленному нацеливанию на гражданских лиц, что является военным преступлением", - отмечается в отчете.

Кроме непосредственных потерь, атаки дронов существенно затрудняют оказание гуманитарной помощи - представители неправительственных организаций, медицинские работники и чиновники не могут безопасно перемещаться по пораженным территориям. Это приводит к изоляции местного населения, особенно пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые не имеют возможности эвакуироваться.

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