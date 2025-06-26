Белый дом хочет остановить финансирование расследования военных преступлений РФ в Украине, - СМИ
Администрация президента США рекомендовала остановить финансирование почти двух десятков программ, расследующих военные преступления во всем мире, в частности - в Мьянме, Сирии и зверства России в войне против Украины.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что административно-бюджетное управление Белого дома в среду направило Государственному департаменту США письмо с предложениями прекратить финансирование ряда программ.
Рекомендация Управления по вопросам управления и бюджета, о которой ранее не сообщалось, не является окончательным решением о прекращении программ, поскольку она предоставляет Государственному департаменту возможность подать апелляцию.
Три источника рассказали агентству, что несколько программ, которые планируется прекратить, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине.
Это, в частности, проект Global Rights Compliance, который помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.
Другая программа - Legal Action Network, группа юридической помощи, которая поддерживает местные усилия по привлечению к ответственности российских подозреваемых в военных преступлениях в Украине, сообщили источники Reuters.
По словам двух американских чиновников, ожидания, что Рубио будет выступать за продолжение многих программ, являются небольшими.
Однако, по словам одного из источников, знакомого с этим вопросом, Рубио может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления РФ в Украине.
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тільки аятол добивати після ізраільтян
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США з оплота демократії за півроку перетворились на цитадель дебілізма та цинізма
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А от хто був кращий - так це Байден; навіть при тому, що в необхідній кількості зброї таки зажав. Невідома, якою була би Камала - але такою злиднею, як Трамп, точно не була би. Бо вона не була не є завербованою кагебістами...
А як там справа з радником Трампа, який виявився уродженим кацапом ? ⁉️⁉️⁉️
Чому США повинні фінансувати онкохворих в Україні, фінансувати усілякі розслідування, антикорів та купу інших програм по захисту населення від українського "государства"?