Белый дом хочет остановить финансирование расследования военных преступлений РФ в Украине, - СМИ

Администрация президента США рекомендовала остановить финансирование почти двух десятков программ, расследующих военные преступления во всем мире, в частности - в Мьянме, Сирии и зверства России в войне против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что административно-бюджетное управление Белого дома в среду направило Государственному департаменту США письмо с предложениями прекратить финансирование ряда программ.

Рекомендация Управления по вопросам управления и бюджета, о которой ранее не сообщалось, не является окончательным решением о прекращении программ, поскольку она предоставляет Государственному департаменту возможность подать апелляцию.

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Три источника рассказали агентству, что несколько программ, которые планируется прекратить, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине.

Это, в частности, проект Global Rights Compliance, который помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Другая программа - Legal Action Network, группа юридической помощи, которая поддерживает местные усилия по привлечению к ответственности российских подозреваемых в военных преступлениях в Украине, сообщили источники Reuters.

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По словам двух американских чиновников, ожидания, что Рубио будет выступать за продолжение многих программ, являются небольшими.

Однако, по словам одного из источников, знакомого с этим вопросом, Рубио может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления РФ в Украине.