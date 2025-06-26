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Новости Военные преступления россиян Расследование военных преступлений РФ
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Белый дом хочет остановить финансирование расследования военных преступлений РФ в Украине, - СМИ

США могут прекратить расследование преступлений РФ в Украине

Администрация президента США рекомендовала остановить финансирование почти двух десятков программ, расследующих военные преступления во всем мире, в частности - в Мьянме, Сирии и зверства России в войне против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что административно-бюджетное управление Белого дома в среду направило Государственному департаменту США письмо с предложениями прекратить финансирование ряда программ.

Рекомендация Управления по вопросам управления и бюджета, о которой ранее не сообщалось, не является окончательным решением о прекращении программ, поскольку она предоставляет Государственному департаменту возможность подать апелляцию.

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Три источника рассказали агентству, что несколько программ, которые планируется прекратить, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине.

Это, в частности, проект Global Rights Compliance, который помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Другая программа - Legal Action Network, группа юридической помощи, которая поддерживает местные усилия по привлечению к ответственности российских подозреваемых в военных преступлениях в Украине, сообщили источники Reuters.

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По словам двух американских чиновников, ожидания, что Рубио будет выступать за продолжение многих программ, являются небольшими.

Однако, по словам одного из источников, знакомого с этим вопросом, Рубио может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления РФ в Украине.

Автор: 

Госдепартамент США (1856) расследование (3050) США (27316) военные преступления (1463)


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Топ комментарии
+5
В дупу можете собі засуть ці гроші - ЄС власні комісії організує, бо вже прийняте рішення щодо трибуналу.
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26.06.2025 21:43 Ответить
+3
зокрема в М'янмі, Сирії- це теж злочини росіі,
А як там справа з радником Трампа, який виявився уродженим кацапом ? ⁉️⁉️⁉️
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26.06.2025 21:50 Ответить
+2
трамп таки цьмокав щось нецензурне у пітіна.
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26.06.2025 21:44 Ответить
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В дупу можете собі засуть ці гроші - ЄС власні комісії організує, бо вже прийняте рішення щодо трибуналу.
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26.06.2025 21:43 Ответить
наївні.....якщо трумпель підчищає за кацапсами то знайде спосіб прикрити і цю контору
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26.06.2025 21:45 Ответить
трапм всємогущій?

тільки аятол добивати після ізраільтян

.

.
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26.06.2025 21:50 Ответить
Там не только в Украине, пишут, что вообще по всему миру. Трампону это не интересно, видимо.
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26.06.2025 22:15 Ответить
А коли будуть ***** судити? Трибунал вже ж є? то чого не проявляють рішучість?
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26.06.2025 22:16 Ответить
партнери,вони такі партнери.....
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26.06.2025 21:44 Ответить
тут не партнери, а окремо взятий трамп та його виборці

США з оплота демократії за півроку перетворились на цитадель дебілізма та цинізма

.
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26.06.2025 21:48 Ответить
чім негр абама був кращий який забронив нащім військам боронити Крим та Донбас? або той старий пердун бідон що забронив бити по кацапстану та не надав обіцяної зброї?
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26.06.2025 21:55 Ответить
Та два однакові мудаки, тут без питань. Тільки з уточненням: Обама не обіцяв зброї, а навіть наклав ембарго. Яке, до речі, Трамп скасував в 2017-му на прохання Пороха, і пару крапель таки передав Україні.

А от хто був кращий - так це Байден; навіть при тому, що в необхідній кількості зброї таки зажав. Невідома, якою була би Камала - але такою злиднею, як Трамп, точно не була би. Бо вона не була не є завербованою кагебістами...
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26.06.2025 22:13 Ответить
трамп таки цьмокав щось нецензурне у пітіна.
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26.06.2025 21:44 Ответить
https://espreso.tv/kultura-biliy-dim-poshiriv-video-z-zhinkoyu-skhozhoyu-na-ukrainsku-aktorku-antoninu-khizhnyak Українська актриса Антоніна Хижняк в якості оплати штрафу/компенсації White House за несанкціоноване використання її зображення в рекламному ролику (White House стосовно сплати американцями податків в повному обсязі) вимагає від Трампа негайної поставки для ЗСУ П'ЯТЬ систем ПРО Patriot
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26.06.2025 21:46 Ответить
Не зрозуміла бравада журнаоістів і всіх медія про -зміну позиції кабінету трампа на користь України. Ніякої зміни не відбулось. Просто три довбойопа вирішили не рискувати в чужому таборі і не заперечувати хто є агресором. Вони далі на стороні кремля. І вчорашній президенський борт з москви віз трампу те, що він любить більше життя- рижуху.
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26.06.2025 21:47 Ответить
Що таке "рижуха"?
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26.06.2025 22:04 Ответить
мерикоси- уй*обки !!!
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26.06.2025 21:49 Ответить
зокрема в М'янмі, Сирії- це теж злочини росіі,
А як там справа з радником Трампа, який виявився уродженим кацапом ? ⁉️⁉️⁉️
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26.06.2025 21:50 Ответить
А Україна з її армією прокурорів, поліцаїв, суддів та купою різних служб "підтримки" розслідувати нічого не може? Нахріна вони існують?
Чому США повинні фінансувати онкохворих в Україні, фінансувати усілякі розслідування, антикорів та купу інших програм по захисту населення від українського "государства"?
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26.06.2025 21:55 Ответить
Зрозуміли що розслідування з подальшим засудженням заочно якогось орка з російської глибинки фінансується тільки для того щоб прокурори купили собі мерседеси нової моделі, а міжнародна спільнота висловила занепокоєння.
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26.06.2025 21:57 Ответить
Тобто Білий Дурдім покриває злочинця чи свого співучасника в злочинах
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26.06.2025 22:10 Ответить
Чого розслідувати. перших днів достатньо на пожиттєво для всього кацапстану.
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26.06.2025 22:32 Ответить
 
 