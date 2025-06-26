Білий дім хоче припинити фінансування розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - ЗМІ

Адміністрація президента США рекомендувала припинити фінансування майже двох десятків програм, які розслідують воєнні злочини в усьому світі, зокрема в М'янмі, Сирії та звірства Росії у війні проти України.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому в середу надіслало Державному департаменту США листа з пропозиціями припинити фінансування низки програм.

Рекомендація Управління з питань управління та бюджету, про яку раніше не повідомлялося, не є остаточним рішенням про припинення програм, оскільки вона надає Державному департаменту можливість подати апеляцію.

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Три джерела розповіли агентству, що кілька програм, які планується припинити, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Це, зокрема, проєкт Global Rights Compliance, який допомагає збирати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій Україні, таких як сексуальне насильство і тортури.

Інша програма – Legal Action Network, група юридичної допомоги, яка підтримує місцеві зусилля з притягнення до відповідальності російських підозрюваних у воєнних злочинах в Україні, повідомили джерела Reuters.

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За словами двох американських чиновників, очікування, що Рубіо буде виступати за продовження багатьох програм, є невеликими.

Однак, за словами одного з джерел, обізнаного з цим питанням, Рубіо може виступити за збереження важливих програм, таких як допомога в потенційних судових переслідуваннях за воєнні злочини РФ в Україні.