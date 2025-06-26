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Новини Воєнні злочини російських окупантів Розслідування воєнних злочинів РФ
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Білий дім хоче припинити фінансування розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - ЗМІ

США можуть припинити розслідування злочинів РФ в Україні

Адміністрація президента США рекомендувала припинити фінансування майже двох десятків програм, які розслідують воєнні злочини в усьому світі, зокрема в М'янмі, Сирії та звірства Росії у війні проти України.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому в середу надіслало Державному департаменту США листа з пропозиціями припинити фінансування низки програм.

Рекомендація Управління з питань управління та бюджету, про яку раніше не повідомлялося, не є остаточним рішенням про припинення програм, оскільки вона надає Державному департаменту можливість подати апеляцію.

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Три джерела розповіли агентству, що кілька програм, які планується припинити, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Це, зокрема, проєкт Global Rights Compliance, який допомагає збирати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій Україні, таких як сексуальне насильство і тортури.

Інша програма – Legal Action Network, група юридичної допомоги, яка підтримує місцеві зусилля з притягнення до відповідальності російських підозрюваних у воєнних злочинах в Україні, повідомили джерела Reuters.

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За словами двох американських чиновників, очікування, що Рубіо буде виступати за продовження багатьох програм, є невеликими.

Однак, за словами одного з джерел, обізнаного з цим питанням, Рубіо може виступити за збереження важливих програм, таких як допомога в потенційних судових переслідуваннях за воєнні злочини РФ в Україні.

Автор: 

Держдепартамент США (1653) розслідування (2280) США (23598) воєнні злочини (1891)


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Топ коментарі
+6
В дупу можете собі засуть ці гроші - ЄС власні комісії організує, бо вже прийняте рішення щодо трибуналу.
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26.06.2025 21:43 Відповісти
+4
тут не партнери, а окремо взятий трамп та його виборці

США з оплота демократії за півроку перетворились на цитадель дебілізма та цинізма

.
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26.06.2025 21:48 Відповісти
+3
трамп таки цьмокав щось нецензурне у пітіна.
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26.06.2025 21:44 Відповісти
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В дупу можете собі засуть ці гроші - ЄС власні комісії організує, бо вже прийняте рішення щодо трибуналу.
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26.06.2025 21:43 Відповісти
наївні.....якщо трумпель підчищає за кацапсами то знайде спосіб прикрити і цю контору
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26.06.2025 21:45 Відповісти
трапм всємогущій?

тільки аятол добивати після ізраільтян

.

.
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26.06.2025 21:50 Відповісти
Там не только в Украине, пишут, что вообще по всему миру. Трампону это не интересно, видимо.
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26.06.2025 22:15 Відповісти
А коли будуть ***** судити? Трибунал вже ж є? то чого не проявляють рішучість?
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26.06.2025 22:16 Відповісти
партнери,вони такі партнери.....
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26.06.2025 21:44 Відповісти
тут не партнери, а окремо взятий трамп та його виборці

США з оплота демократії за півроку перетворились на цитадель дебілізма та цинізма

.
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26.06.2025 21:48 Відповісти
Та два однакові мудаки, тут без питань. Тільки з уточненням: Обама не обіцяв зброї, а навіть наклав ембарго. Яке, до речі, Трамп скасував в 2017-му на прохання Пороха, і пару крапель таки передав Україні.

А от хто був кращий - так це Байден; навіть при тому, що в необхідній кількості зброї таки зажав. Невідома, якою була би Камала - але такою злиднею, як Трамп, точно не була би. Бо вона не була не є завербованою кагебістами...
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26.06.2025 22:13 Відповісти
трамп таки цьмокав щось нецензурне у пітіна.
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26.06.2025 21:44 Відповісти
https://espreso.tv/kultura-biliy-dim-poshiriv-video-z-zhinkoyu-skhozhoyu-na-ukrainsku-aktorku-antoninu-khizhnyak Українська актриса Антоніна Хижняк в якості оплати штрафу/компенсації White House за несанкціоноване використання її зображення в рекламному ролику (White House стосовно сплати американцями податків в повному обсязі) вимагає від Трампа негайної поставки для ЗСУ П'ЯТЬ систем ПРО Patriot
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26.06.2025 21:46 Відповісти
Не зрозуміла бравада журнаоістів і всіх медія про -зміну позиції кабінету трампа на користь України. Ніякої зміни не відбулось. Просто три довбойопа вирішили не рискувати в чужому таборі і не заперечувати хто є агресором. Вони далі на стороні кремля. І вчорашній президенський борт з москви віз трампу те, що він любить більше життя- рижуху.
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26.06.2025 21:47 Відповісти
Що таке "рижуха"?
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26.06.2025 22:04 Відповісти
мерикоси- уй*обки !!!
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26.06.2025 21:49 Відповісти
зокрема в М'янмі, Сирії- це теж злочини росіі,
А як там справа з радником Трампа, який виявився уродженим кацапом ? ⁉️⁉️⁉️
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26.06.2025 21:50 Відповісти
А Україна з її армією прокурорів, поліцаїв, суддів та купою різних служб "підтримки" розслідувати нічого не може? Нахріна вони існують?
Чому США повинні фінансувати онкохворих в Україні, фінансувати усілякі розслідування, антикорів та купу інших програм по захисту населення від українського "государства"?
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26.06.2025 21:55 Відповісти
Зрозуміли що розслідування з подальшим засудженням заочно якогось орка з російської глибинки фінансується тільки для того щоб прокурори купили собі мерседеси нової моделі, а міжнародна спільнота висловила занепокоєння.
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26.06.2025 21:57 Відповісти
Тобто Білий Дурдім покриває злочинця чи свого співучасника в злочинах
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26.06.2025 22:10 Відповісти
Чого розслідувати. перших днів достатньо на пожиттєво для всього кацапстану.
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26.06.2025 22:32 Відповісти
Оказался наш атєц нє атцом, а ***** (с)
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26.06.2025 23:41 Відповісти
Ну і скажіть, що кацапи не тримають це руде чмо за яйця
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27.06.2025 00:07 Відповісти
 
 