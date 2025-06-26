Білий дім хоче припинити фінансування розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - ЗМІ
Адміністрація президента США рекомендувала припинити фінансування майже двох десятків програм, які розслідують воєнні злочини в усьому світі, зокрема в М'янмі, Сирії та звірства Росії у війні проти України.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому в середу надіслало Державному департаменту США листа з пропозиціями припинити фінансування низки програм.
Рекомендація Управління з питань управління та бюджету, про яку раніше не повідомлялося, не є остаточним рішенням про припинення програм, оскільки вона надає Державному департаменту можливість подати апеляцію.
Три джерела розповіли агентству, що кілька програм, які планується припинити, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
Це, зокрема, проєкт Global Rights Compliance, який допомагає збирати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій Україні, таких як сексуальне насильство і тортури.
Інша програма – Legal Action Network, група юридичної допомоги, яка підтримує місцеві зусилля з притягнення до відповідальності російських підозрюваних у воєнних злочинах в Україні, повідомили джерела Reuters.
За словами двох американських чиновників, очікування, що Рубіо буде виступати за продовження багатьох програм, є невеликими.
Однак, за словами одного з джерел, обізнаного з цим питанням, Рубіо може виступити за збереження важливих програм, таких як допомога в потенційних судових переслідуваннях за воєнні злочини РФ в Україні.
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тільки аятол добивати після ізраільтян
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США з оплота демократії за півроку перетворились на цитадель дебілізма та цинізма
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А от хто був кращий - так це Байден; навіть при тому, що в необхідній кількості зброї таки зажав. Невідома, якою була би Камала - але такою злиднею, як Трамп, точно не була би. Бо вона не була не є завербованою кагебістами...
А як там справа з радником Трампа, який виявився уродженим кацапом ? ⁉️⁉️⁉️
Чому США повинні фінансувати онкохворих в Україні, фінансувати усілякі розслідування, антикорів та купу інших програм по захисту населення від українського "государства"?