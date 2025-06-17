Держдеп США засудив російський удар по Києву та висловив співчуття жертвам

Державний департамент США засудив масштабну комбіновану атаку Росії на Київ у ніч проти 17 червня та висловив співчуття загиблим.

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також підтвердила загибель американського громадянина унаслідок російського обстрілу Києва.

"Нам відомо про атаку на Київ минулої ночі, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо наші глибокі співчуття жертвам та сім'ям постраждалих", - наголосила Брюс.

Речниця Держдепу відмовилася надати додаткові подробиці з поваги до родини.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Згодом стало відомо, що в Одесі загинуло 2 людей.

У Києві відомо про 14 загиблих та 117 поранених від російського обстрілу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

