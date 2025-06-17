УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5573 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
3 483 57

Держдеп США засудив російський удар по Києву та висловив співчуття жертвам

Атака Росії на Київ 17 червня

Державний департамент США засудив масштабну комбіновану атаку Росії на Київ у ніч проти 17 червня та висловив співчуття загиблим. 

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також підтвердила загибель американського громадянина унаслідок російського обстрілу Києва.

"Нам відомо про атаку на Київ минулої ночі, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо наші глибокі співчуття жертвам та сім'ям постраждалих", - наголосила Брюс.

Речниця Держдепу відмовилася надати додаткові подробиці з поваги до родини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадянин США загинув унаслідок масованої атаки РФ на Київ, - Зеленський

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Згодом стало відомо, що в Одесі загинуло 2 людей.

У Києві відомо про 14 загиблих та 117 поранених від російського обстрілу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із-під завалів у Києві дістали тіло загиблого, батьки якого цілий день чекали біля руїн

Автор: 

Держдепартамент США (1675) війна в Україні (6273) Брюс Теммі (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Засуньте собі в одне місце свої пусті слова
показати весь коментар
17.06.2025 23:03 Відповісти
+11
І шо? І всЙО...
показати весь коментар
17.06.2025 23:02 Відповісти
+10
Ніхто за нас наші проблеми, які ми ще й самі собі створили, вирішувати не буде.
показати весь коментар
17.06.2025 23:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо? І всЙО...
показати весь коментар
17.06.2025 23:02 Відповісти
Ні, ще Рубіо привітав Парашу по окремому каналу.
Він це вміє.
показати весь коментар
18.06.2025 07:21 Відповісти
Ні. Трамп, який швидше покинув саміт G-7 зателефонував пуцину, доповів про події на саміті і висловив співчуття за втрату мільйона орків. 😔 Тепер зацініть, як діє Держдеп - висловлює співчуття не державі Україна, а сім'ям загиблих. Розумієте тонкий цинізм?
показати весь коментар
18.06.2025 07:57 Відповісти
Засуньте собі в одне місце свої пусті слова
показати весь коментар
17.06.2025 23:03 Відповісти
Глубоке співчуття і 3 ні 4 рівень стурбованості
Не над-держава , а над-дер-Ржачка
І це все коли на чолі ФША - пудель кремля , трамп
А тим часом з ЄС
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.

Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
І з огляду ,що відкриваються нові заводи - буде збільшувати потік зброї
Щоправда по ППО у них немає адекватної відповіді Patriot
показати весь коментар
17.06.2025 23:04 Відповісти
Ну все, тепер всі можуть спати спокійно!
показати весь коментар
17.06.2025 23:06 Відповісти
Зрозуміло що Трамп та республіканці зрадники при владі. Але що скаже америквнський народ на цілеспрямоване вбивство свого співвітчизника кацапами?
показати весь коментар
17.06.2025 23:06 Відповісти
А як модно розібрати те шо не будувалось Ze і чого нема?
показати весь коментар
18.06.2025 07:23 Відповісти
Від цього не легше. США позбавили нас ядерної зброї, якби вони в 2014 році висадили десант та перебили кацапів в крисмі, зараз не було би повномасштабної війни.

Ми дуже дорого заплатили за уроки, але тепер розуміємо, що для виживання нації необхідно мати ядерну зброю. Україна має бути як бульдог - надто небезпечною щоб до неї чіплялися.
показати весь коментар
17.06.2025 23:08 Відповісти
Ніхто за нас наші проблеми, які ми ще й самі собі створили, вирішувати не буде.
показати весь коментар
17.06.2025 23:14 Відповісти
Тому й пропагую створення ЯЗ та пояснюю, як це можна зробити.
показати весь коментар
17.06.2025 23:20 Відповісти
Краще поясни, як зробити фортифікацію.
показати весь коментар
17.06.2025 23:23 Відповісти
Ми не вивчали це питання, питання ЯЗ більш цікаве та складне.
показати весь коментар
17.06.2025 23:27 Відповісти
Як видно ви вивчаєте це питаня на форумі з 12 червня 2025 року, майже 5 днів.
І як ?
показати весь коментар
17.06.2025 23:43 Відповісти
Ми цю тему вивчали ще раніше, але час на популяризацію я знайшов лише нещодавно.
показати весь коментар
17.06.2025 23:47 Відповісти
«Ми»це хто?
Лахта - центр?
показати весь коментар
17.06.2025 23:52 Відповісти
Так, лахтацентр вивчав способи, якими Україна може повернути собі ядерний статус, бо офіційний кремль вимагає без'ядерний статус для України. Ідеал логіки.
показати весь коментар
17.06.2025 23:56 Відповісти
Нам спочатку ракети необхідно налагодити виробництво а потім уже думати про ЯО, ну буде ЯО чим ви доставите на територію орків, а в них уже є чим доставити і вони мають досить багато зарядів, це буде гра в одні ворота.
показати весь коментар
17.06.2025 23:25 Відповісти
Частково погоджуюсь, але роботи зі створення ракет та ЯЗ можуть йти паралельно. В будь-якому разі, для створення ЯЗ треба час щоб реактор напрацював плутоній-239.
показати весь коментар
17.06.2025 23:28 Відповісти
Такі твели є в сховищах зберігання, проблема в тому в раші ЯО більше і засобів його доставки ті ж Іскандери, чи крилаті ракети. ЯО добре для стримування якби воно було б, війна не почалась. Але зараз не бачу що воно щось вирішить крім дасть повід заходу обрізати нам фінансування а оркам вдарити ядеркою.
показати весь коментар
17.06.2025 23:36 Відповісти
Ті твели не підходять, бо там мало плутонію-239 та багато плутонію-240, це поганий варіант для ЯЗ.

>Але зараз не бачу що воно щось вирішить крім дасть повід заходу обрізати нам фінансування а оркам вдарити ядеркою.

Для того, щоб цього не сталося треба мати окрім ЯЗ ще хімічну зброю - якщо у нас буде VX, його легко можна буде доставити в будь-яку точку планети.
показати весь коментар
17.06.2025 23:43 Відповісти
Це відкриття ящику пандори, все озброєння треба було робити ще до війни.
показати весь коментар
18.06.2025 00:01 Відповісти
Так, але зараз у нас просто немає іншого вибору. Інакше русня колись прорве фронт та окупує всю країну, потім буде геноцид українців.
показати весь коментар
18.06.2025 00:05 Відповісти
Її не можна зробити, нема в Україні ні інфраструктури, ні технічних можливостей, ні коштів.
показати весь коментар
17.06.2025 23:32 Відповісти
Кошти можна знайти, якщо зменшити апетити зекоманди та інших дегенератів. Головне - реактори для виробництва плутонію-239 у нас є. Яких технічних можливостей бракує?
показати весь коментар
17.06.2025 23:36 Відповісти
Капля в морі.
Нема в нас таких реакторів. На АЕС збройний плутоній не виробляють.
показати весь коментар
17.06.2025 23:41 Відповісти
>Нема в нас таких реакторів.

Є, це реактори ЧАЕС, РБМК.

>На АЕС збройний плутоній не виробляють.

Виробляють. РБМК як раз дозволяють швидко та без проблем виймати відпрацьоване частково паливо без зупинки реактора.

За 300 днів РБМК-1000 напрацює 335.23кг плутонію, цього вистачить на 30 примітивних бімб, або на 56 більш "крутих" з нейтронними дзеркалами
показати весь коментар
17.06.2025 23:46 Відповісти
Реактори ЧАЕС давно не активні і активувати їх неможливо. ЧАЕС це давно могильник. По друге, теоретично на АЕС з РБМК можливо виготовляти збройний плутоній.
Але неефективно. Прийде витрачати гроші на дострокову заміну паливних стрижнів, бо якщо їх перетримати, вони завантажаться Pu-240, а це погано для бомб. І це і дорого, і "дуже очевидно" для інспекторів з озброєнь. І це, звичайно, не кажучи про такі речі, як швидкість нейтронів та температура палива, які також впливають на напрацювання плутонію.

Таке виробництво плутонію передбачає деяку інфраструктуру навколо атомних електростанцій на базі РБМК, яка дозволяє переміщати сировину з реактора для подальшої переробки.

І саме головне, Чорнобильська АЕС повністю зупинена і відновленні роботи не підлягає.
показати весь коментар
18.06.2025 22:47 Відповісти
>активувати їх неможливо
Докази є?

>Прийде витрачати гроші на дострокову заміну паливних стрижнів
Так, така сама необхідність є на будь-якому реакторі на теплових нейтронах, який працює на виробництво 239 плутонію, наприклад MAGNOX.

>І це і дорого
Життя взагалі дорого коштує. Якщо для виживання країни та нації треба витратити гроші, то най так і буде. Вартість програми можна значно знизити, якщо використовувати природний, незбагачений уран (з можливим додаванням 239Pu)

>і "дуже очевидно" для інспекторів з озброєнь
Які йдуть на прутень додому в гру. Відповідно до Article X Договору про нерозповсюдження яз, ми можемо з нього вийти, тоді створення ЯЗ нами буде цілком легальним.

>І це, звичайно, не кажучи про такі речі, як швидкість нейтронів та температура палива, які також впливають на напрацювання плутонію.
Температура палива має 0 вплив, а швидкість нейтронів така сама, як і в інших реакторах на теплових нейтронах.

>Таке виробництво плутонію передбачає деяку інфраструктуру навколо атомних електростанцій на базі РБМК, яка дозволяє переміщати сировину з реактора для подальшої переробки.
Так. І?

>відновленні роботи не підлягає.
Докази є?
показати весь коментар
18.06.2025 23:07 Відповісти
Позбавила Україну ядерної зброї компартійна верхівка УРСР.
Комуністи віддали россії навіть не підпадаючу під дію меморандому тактичну зброю - атомні артилерійські снаряди.
Всю цю ядерну зброю забрала россія.
показати весь коментар
17.06.2025 23:22 Відповісти
США тиснули на нас щоб ми віддали ЯЗ, це легко перевірити. Вони ж тисли, щоб ми знищили власну стратегічну авіацію, навіть надали техніку для цього.
показати весь коментар
17.06.2025 23:26 Відповісти
Щоб кому відали? Россії.
Так, мова була про стратегічну зброю. Тобто яка була запрограмована безпосередньо на удар по території США. Ну хай. Тиснули.
А про тактичну ядерну зброю, ніяких вимог США не було.
Не тиснули США.
То, як вона опинилась в россії?
Що ви скажете на це?
показати весь коментар
17.06.2025 23:39 Відповісти
Скажу що зрадників, які це організували треба судити.
показати весь коментар
17.06.2025 23:41 Відповісти
Ну це вже до юристів.
А вам на майбутнє, ще : США не тиснули на нас щоб ми віддали навіть стратегічну ЯЗ, а навпаки запропонували передати її під сумісний контроль України і США.
Але проросійське коммі -лоббі України, стало на дибки.
показати весь коментар
17.06.2025 23:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/3/7275645/

учите мат часть, як ми "Щось віддали"
показати весь коментар
17.06.2025 23:54 Відповісти
Ви такi цiкавi... А звiдки б взялися маленькi хатинки в Альпах?
показати весь коментар
18.06.2025 00:50 Відповісти
Тактичну ЯЗ ніхто не віддавав! Її вивезли кацапи в момент проголошення Незалежності України! Як і 70 млрд долл (в перерахунку) вкладів українців в Сбєрбанку СССР!
показати весь коментар
18.06.2025 01:28 Відповісти
США позбавили Голандію ядерної зброї? Напиши свою нідерландську адресу - підʼїду подискутувати!
показати весь коментар
18.06.2025 01:26 Відповісти
Це VPN, фізично я в Україні.
показати весь коментар
18.06.2025 12:24 Відповісти
Трампон Трампакс *****!!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:11 Відповісти
найкращими американськими співчуттями для України і її народу була б зброя ."словесний набір співчуття" найкраща похвала для рашистського вбимвці куйла...
показати весь коментар
17.06.2025 23:11 Відповісти
Трампу то хоч розповіли? Чи він досі не в курсі?
показати весь коментар
17.06.2025 23:19 Відповісти
Якби в результаті терористичної атаки не загинув громадянин США, то держдеп і досі би мовчав
показати весь коментар
17.06.2025 23:23 Відповісти
Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg
Джерело: https://censor.net/ua/n3558497
показати весь коментар
17.06.2025 23:28 Відповісти
Вот если бы я не был президентом, я бы такого срамовиська не написал.
показати весь коментар
18.06.2025 00:46 Відповісти
Хай держдеп США продовжує сосати хєр кацапів
показати весь коментар
17.06.2025 23:29 Відповісти
Да ти шо???? А як же з днем сосії ???? Привітали, недоумки!!!!! Готовий висловити обурення і засудити після того, як ******** по вашінгтону
показати весь коментар
17.06.2025 23:30 Відповісти
Занепокоєння глибоке???
показати весь коментар
17.06.2025 23:56 Відповісти
ПНХ із своїм засудженням!!!! Сосіть і далі у *****!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 23:57 Відповісти
Суки кончені, адвокати русні
показати весь коментар
18.06.2025 00:00 Відповісти
Большие молодцы!
показати весь коментар
18.06.2025 00:14 Відповісти
все це криваве жахіття - завдяки американським "партнерам" ... руSняві гондураSи лізуть настільки далеко , насКільки це дозволяють робити і роблять довбо -дятли з вашингтона....
показати весь коментар
18.06.2025 00:38 Відповісти
Хоть и поздний отел, но как это шлеперо-трамповщина даже на такое решилась
показати весь коментар
18.06.2025 00:44 Відповісти
Засуньте, курви і путєнські ************, свої співчуття собі у сраку, і щоб та срака порвалась від них на полоси вашого нікчемного прапорця, яким зараз трумп прикриває відсутність у себе яєць.
показати весь коментар
18.06.2025 01:12 Відповісти
Потужно.
показати весь коментар
18.06.2025 06:06 Відповісти
 
 