Держдеп США засудив російський удар по Києву та висловив співчуття жертвам
Державний департамент США засудив масштабну комбіновану атаку Росії на Київ у ніч проти 17 червня та висловив співчуття загиблим.
Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ.
Вона також підтвердила загибель американського громадянина унаслідок російського обстрілу Києва.
"Нам відомо про атаку на Київ минулої ночі, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо наші глибокі співчуття жертвам та сім'ям постраждалих", - наголосила Брюс.
Речниця Держдепу відмовилася надати додаткові подробиці з поваги до родини.
Атака на Україну у ніч на 17 червня
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
Згодом стало відомо, що в Одесі загинуло 2 людей.
У Києві відомо про 14 загиблих та 117 поранених від російського обстрілу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Він це вміє.
Не над-держава , а над-дер-Ржачка
І це все коли на чолі ФША - пудель кремля , трамп
А тим часом з ЄС
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
І з огляду ,що відкриваються нові заводи - буде збільшувати потік зброї
Щоправда по ППО у них немає адекватної відповіді Patriot
Ми дуже дорого заплатили за уроки, але тепер розуміємо, що для виживання нації необхідно мати ядерну зброю. Україна має бути як бульдог - надто небезпечною щоб до неї чіплялися.
І як ?
Лахта - центр?
>Але зараз не бачу що воно щось вирішить крім дасть повід заходу обрізати нам фінансування а оркам вдарити ядеркою.
Для того, щоб цього не сталося треба мати окрім ЯЗ ще хімічну зброю - якщо у нас буде VX, його легко можна буде доставити в будь-яку точку планети.
Нема в нас таких реакторів. На АЕС збройний плутоній не виробляють.
Є, це реактори ЧАЕС, РБМК.
>На АЕС збройний плутоній не виробляють.
Виробляють. РБМК як раз дозволяють швидко та без проблем виймати відпрацьоване частково паливо без зупинки реактора.
За 300 днів РБМК-1000 напрацює 335.23кг плутонію, цього вистачить на 30 примітивних бімб, або на 56 більш "крутих" з нейтронними дзеркалами
Але неефективно. Прийде витрачати гроші на дострокову заміну паливних стрижнів, бо якщо їх перетримати, вони завантажаться Pu-240, а це погано для бомб. І це і дорого, і "дуже очевидно" для інспекторів з озброєнь. І це, звичайно, не кажучи про такі речі, як швидкість нейтронів та температура палива, які також впливають на напрацювання плутонію.
Таке виробництво плутонію передбачає деяку інфраструктуру навколо атомних електростанцій на базі РБМК, яка дозволяє переміщати сировину з реактора для подальшої переробки.
І саме головне, Чорнобильська АЕС повністю зупинена і відновленні роботи не підлягає.
Докази є?
>Прийде витрачати гроші на дострокову заміну паливних стрижнів
Так, така сама необхідність є на будь-якому реакторі на теплових нейтронах, який працює на виробництво 239 плутонію, наприклад MAGNOX.
>І це і дорого
Життя взагалі дорого коштує. Якщо для виживання країни та нації треба витратити гроші, то най так і буде. Вартість програми можна значно знизити, якщо використовувати природний, незбагачений уран (з можливим додаванням 239Pu)
>і "дуже очевидно" для інспекторів з озброєнь
Які йдуть
на прутеньдодому в гру. Відповідно до Article X Договору про нерозповсюдження яз, ми можемо з нього вийти, тоді створення ЯЗ нами буде цілком легальним.
>І це, звичайно, не кажучи про такі речі, як швидкість нейтронів та температура палива, які також впливають на напрацювання плутонію.
Температура палива має 0 вплив, а швидкість нейтронів така сама, як і в інших реакторах на теплових нейтронах.
>Таке виробництво плутонію передбачає деяку інфраструктуру навколо атомних електростанцій на базі РБМК, яка дозволяє переміщати сировину з реактора для подальшої переробки.
Так. І?
>відновленні роботи не підлягає.
Докази є?
Комуністи віддали россії навіть не підпадаючу під дію меморандому тактичну зброю - атомні артилерійські снаряди.
Всю цю ядерну зброю забрала россія.
Так, мова була про стратегічну зброю. Тобто яка була запрограмована безпосередньо на удар по території США. Ну хай. Тиснули.
А про тактичну ядерну зброю, ніяких вимог США не було.
Не тиснули США.
То, як вона опинилась в россії?
Що ви скажете на це?
А вам на майбутнє, ще : США не тиснули на нас щоб ми віддали навіть стратегічну ЯЗ, а навпаки запропонували передати її під сумісний контроль України і США.
Але проросійське коммі -лоббі України, стало на дибки.
учите мат часть, як ми "Щось віддали"
США виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, - Гегсет
Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп
Українці дали Путіну привід для бомбардування, - Трамп
Не думала, що колись таке напишу, але, з урахуванням вищесказаного, ці співчуття виглядають цинічно.
Джерело: https://censor.net/ua/n3558497