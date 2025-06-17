Госдеп США осудил российский удар по Киеву и выразил соболезнования жертвам
Государственный департамент США осудил масштабную комбинированную атаку России на Киев в ночь на 17 июня и выразил соболезнования погибшим.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ.
Она также подтвердила гибель американского гражданина в результате российского обстрела Киева.
"Нам известно об атаке на Киев прошлой ночью, которая привела к многочисленным жертвам, включая трагическую гибель гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубокие соболезнования жертвам и семьям пострадавших", - подчеркнула Брюс.
Пресс-секретарь Госдепа отказалась предоставить дополнительные подробности из уважения к семье.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Впоследствии стало известно, что в Одессе погибли 2 человека.
В Киеве известно о 14 погибших и 117 раненых от российского обстрела. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Він це вміє.
Не над-держава , а над-дер-Ржачка
І це все коли на чолі ФША - пудель кремля , трамп
А тим часом з ЄС
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
І з огляду ,що відкриваються нові заводи - буде збільшувати потік зброї
Щоправда по ППО у них немає адекватної відповіді Patriot
Ми дуже дорого заплатили за уроки, але тепер розуміємо, що для виживання нації необхідно мати ядерну зброю. Україна має бути як бульдог - надто небезпечною щоб до неї чіплялися.
І як ?
Лахта - центр?
>Але зараз не бачу що воно щось вирішить крім дасть повід заходу обрізати нам фінансування а оркам вдарити ядеркою.
Для того, щоб цього не сталося треба мати окрім ЯЗ ще хімічну зброю - якщо у нас буде VX, його легко можна буде доставити в будь-яку точку планети.
Нема в нас таких реакторів. На АЕС збройний плутоній не виробляють.
Є, це реактори ЧАЕС, РБМК.
>На АЕС збройний плутоній не виробляють.
Виробляють. РБМК як раз дозволяють швидко та без проблем виймати відпрацьоване частково паливо без зупинки реактора.
За 300 днів РБМК-1000 напрацює 335.23кг плутонію, цього вистачить на 30 примітивних бімб, або на 56 більш "крутих" з нейтронними дзеркалами
Але неефективно. Прийде витрачати гроші на дострокову заміну паливних стрижнів, бо якщо їх перетримати, вони завантажаться Pu-240, а це погано для бомб. І це і дорого, і "дуже очевидно" для інспекторів з озброєнь. І це, звичайно, не кажучи про такі речі, як швидкість нейтронів та температура палива, які також впливають на напрацювання плутонію.
Таке виробництво плутонію передбачає деяку інфраструктуру навколо атомних електростанцій на базі РБМК, яка дозволяє переміщати сировину з реактора для подальшої переробки.
І саме головне, Чорнобильська АЕС повністю зупинена і відновленні роботи не підлягає.
Докази є?
>Прийде витрачати гроші на дострокову заміну паливних стрижнів
Так, така сама необхідність є на будь-якому реакторі на теплових нейтронах, який працює на виробництво 239 плутонію, наприклад MAGNOX.
>І це і дорого
Життя взагалі дорого коштує. Якщо для виживання країни та нації треба витратити гроші, то най так і буде. Вартість програми можна значно знизити, якщо використовувати природний, незбагачений уран (з можливим додаванням 239Pu)
>і "дуже очевидно" для інспекторів з озброєнь
Які йдуть
на прутеньдодому в гру. Відповідно до Article X Договору про нерозповсюдження яз, ми можемо з нього вийти, тоді створення ЯЗ нами буде цілком легальним.
>І це, звичайно, не кажучи про такі речі, як швидкість нейтронів та температура палива, які також впливають на напрацювання плутонію.
Температура палива має 0 вплив, а швидкість нейтронів така сама, як і в інших реакторах на теплових нейтронах.
>Таке виробництво плутонію передбачає деяку інфраструктуру навколо атомних електростанцій на базі РБМК, яка дозволяє переміщати сировину з реактора для подальшої переробки.
Так. І?
>відновленні роботи не підлягає.
Докази є?
Комуністи віддали россії навіть не підпадаючу під дію меморандому тактичну зброю - атомні артилерійські снаряди.
Всю цю ядерну зброю забрала россія.
Так, мова була про стратегічну зброю. Тобто яка була запрограмована безпосередньо на удар по території США. Ну хай. Тиснули.
А про тактичну ядерну зброю, ніяких вимог США не було.
Не тиснули США.
То, як вона опинилась в россії?
Що ви скажете на це?
А вам на майбутнє, ще : США не тиснули на нас щоб ми віддали навіть стратегічну ЯЗ, а навпаки запропонували передати її під сумісний контроль України і США.
Але проросійське коммі -лоббі України, стало на дибки.
учите мат часть, як ми "Щось віддали"
США виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, - Гегсет
Санкції проти Росії шкодять США, - Трамп
Українці дали Путіну привід для бомбардування, - Трамп
Не думала, що колись таке напишу, але, з урахуванням вищесказаного, ці співчуття виглядають цинічно.
