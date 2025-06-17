РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
3 483 57

Госдеп США осудил российский удар по Киеву и выразил соболезнования жертвам

Атака России на Киев 17 июня

Государственный департамент США осудил масштабную комбинированную атаку России на Киев в ночь на 17 июня и выразил соболезнования погибшим.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ.

Она также подтвердила гибель американского гражданина в результате российского обстрела Киева.

"Нам известно об атаке на Киев прошлой ночью, которая привела к многочисленным жертвам, включая трагическую гибель гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубокие соболезнования жертвам и семьям пострадавших", - подчеркнула Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа отказалась предоставить дополнительные подробности из уважения к семье.

Смотрите: Массированная атака РФ на Киев: погибли 14 человек, еще 117 – пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Впоследствии стало известно, что в Одессе погибли 2 человека.

В Киеве известно о 14 погибших и 117 раненых от российского обстрела. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов в Киеве достали тело погибшего, родители которого целый день ждали возле руин

Госдепартамент США (1878) война в Украине (6225) Брюс Темми (12)
Засуньте собі в одне місце свої пусті слова
17.06.2025 23:03
І шо? І всЙО...
17.06.2025 23:02
Ніхто за нас наші проблеми, які ми ще й самі собі створили, вирішувати не буде.
17.06.2025 23:14
І шо? І всЙО...
17.06.2025 23:02
Ні, ще Рубіо привітав Парашу по окремому каналу.
Він це вміє.
18.06.2025 07:21
Ні. Трамп, який швидше покинув саміт G-7 зателефонував пуцину, доповів про події на саміті і висловив співчуття за втрату мільйона орків. 😔 Тепер зацініть, як діє Держдеп - висловлює співчуття не державі Україна, а сім'ям загиблих. Розумієте тонкий цинізм?
18.06.2025 07:57
Засуньте собі в одне місце свої пусті слова
17.06.2025 23:03
Глубоке співчуття і 3 ні 4 рівень стурбованості
Не над-держава , а над-дер-Ржачка
І це все коли на чолі ФША - пудель кремля , трамп
А тим часом з ЄС
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.

Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
І з огляду ,що відкриваються нові заводи - буде збільшувати потік зброї
Щоправда по ППО у них немає адекватної відповіді Patriot
17.06.2025 23:04
Ну все, тепер всі можуть спати спокійно!
17.06.2025 23:06
Зрозуміло що Трамп та республіканці зрадники при владі. Але що скаже америквнський народ на цілеспрямоване вбивство свого співвітчизника кацапами?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:06
А як модно розібрати те шо не будувалось Ze і чого нема?
18.06.2025 07:23
Від цього не легше. США позбавили нас ядерної зброї, якби вони в 2014 році висадили десант та перебили кацапів в крисмі, зараз не було би повномасштабної війни.

Ми дуже дорого заплатили за уроки, але тепер розуміємо, що для виживання нації необхідно мати ядерну зброю. Україна має бути як бульдог - надто небезпечною щоб до неї чіплялися.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:08
Ніхто за нас наші проблеми, які ми ще й самі собі створили, вирішувати не буде.
17.06.2025 23:14
Тому й пропагую створення ЯЗ та пояснюю, як це можна зробити.
17.06.2025 23:20
Краще поясни, як зробити фортифікацію.
17.06.2025 23:23
Ми не вивчали це питання, питання ЯЗ більш цікаве та складне.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:27
Як видно ви вивчаєте це питаня на форумі з 12 червня 2025 року, майже 5 днів.
І як ?
17.06.2025 23:43
Ми цю тему вивчали ще раніше, але час на популяризацію я знайшов лише нещодавно.
17.06.2025 23:47
«Ми»це хто?
Лахта - центр?
17.06.2025 23:52
Так, лахтацентр вивчав способи, якими Україна може повернути собі ядерний статус, бо офіційний кремль вимагає без'ядерний статус для України. Ідеал логіки.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:56
Нам спочатку ракети необхідно налагодити виробництво а потім уже думати про ЯО, ну буде ЯО чим ви доставите на територію орків, а в них уже є чим доставити і вони мають досить багато зарядів, це буде гра в одні ворота.
17.06.2025 23:25
Частково погоджуюсь, але роботи зі створення ракет та ЯЗ можуть йти паралельно. В будь-якому разі, для створення ЯЗ треба час щоб реактор напрацював плутоній-239.
17.06.2025 23:28
Такі твели є в сховищах зберігання, проблема в тому в раші ЯО більше і засобів його доставки ті ж Іскандери, чи крилаті ракети. ЯО добре для стримування якби воно було б, війна не почалась. Але зараз не бачу що воно щось вирішить крім дасть повід заходу обрізати нам фінансування а оркам вдарити ядеркою.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:36
Ті твели не підходять, бо там мало плутонію-239 та багато плутонію-240, це поганий варіант для ЯЗ.

>Але зараз не бачу що воно щось вирішить крім дасть повід заходу обрізати нам фінансування а оркам вдарити ядеркою.

Для того, щоб цього не сталося треба мати окрім ЯЗ ще хімічну зброю - якщо у нас буде VX, його легко можна буде доставити в будь-яку точку планети.
17.06.2025 23:43
Це відкриття ящику пандори, все озброєння треба було робити ще до війни.
18.06.2025 00:01
Так, але зараз у нас просто немає іншого вибору. Інакше русня колись прорве фронт та окупує всю країну, потім буде геноцид українців.
18.06.2025 00:05
Її не можна зробити, нема в Україні ні інфраструктури, ні технічних можливостей, ні коштів.
17.06.2025 23:32
Кошти можна знайти, якщо зменшити апетити зекоманди та інших дегенератів. Головне - реактори для виробництва плутонію-239 у нас є. Яких технічних можливостей бракує?
17.06.2025 23:36
Капля в морі.
Нема в нас таких реакторів. На АЕС збройний плутоній не виробляють.
17.06.2025 23:41
>Нема в нас таких реакторів.

Є, це реактори ЧАЕС, РБМК.

>На АЕС збройний плутоній не виробляють.

Виробляють. РБМК як раз дозволяють швидко та без проблем виймати відпрацьоване частково паливо без зупинки реактора.

За 300 днів РБМК-1000 напрацює 335.23кг плутонію, цього вистачить на 30 примітивних бімб, або на 56 більш "крутих" з нейтронними дзеркалами
17.06.2025 23:46
Реактори ЧАЕС давно не активні і активувати їх неможливо. ЧАЕС це давно могильник. По друге, теоретично на АЕС з РБМК можливо виготовляти збройний плутоній.
Але неефективно. Прийде витрачати гроші на дострокову заміну паливних стрижнів, бо якщо їх перетримати, вони завантажаться Pu-240, а це погано для бомб. І це і дорого, і "дуже очевидно" для інспекторів з озброєнь. І це, звичайно, не кажучи про такі речі, як швидкість нейтронів та температура палива, які також впливають на напрацювання плутонію.

Таке виробництво плутонію передбачає деяку інфраструктуру навколо атомних електростанцій на базі РБМК, яка дозволяє переміщати сировину з реактора для подальшої переробки.

І саме головне, Чорнобильська АЕС повністю зупинена і відновленні роботи не підлягає.
18.06.2025 22:47
>активувати їх неможливо
Докази є?

>Прийде витрачати гроші на дострокову заміну паливних стрижнів
Так, така сама необхідність є на будь-якому реакторі на теплових нейтронах, який працює на виробництво 239 плутонію, наприклад MAGNOX.

>І це і дорого
Життя взагалі дорого коштує. Якщо для виживання країни та нації треба витратити гроші, то най так і буде. Вартість програми можна значно знизити, якщо використовувати природний, незбагачений уран (з можливим додаванням 239Pu)

>і "дуже очевидно" для інспекторів з озброєнь
Які йдуть на прутень додому в гру. Відповідно до Article X Договору про нерозповсюдження яз, ми можемо з нього вийти, тоді створення ЯЗ нами буде цілком легальним.

>І це, звичайно, не кажучи про такі речі, як швидкість нейтронів та температура палива, які також впливають на напрацювання плутонію.
Температура палива має 0 вплив, а швидкість нейтронів така сама, як і в інших реакторах на теплових нейтронах.

>Таке виробництво плутонію передбачає деяку інфраструктуру навколо атомних електростанцій на базі РБМК, яка дозволяє переміщати сировину з реактора для подальшої переробки.
Так. І?

>відновленні роботи не підлягає.
Докази є?
18.06.2025 23:07
Позбавила Україну ядерної зброї компартійна верхівка УРСР.
Комуністи віддали россії навіть не підпадаючу під дію меморандому тактичну зброю - атомні артилерійські снаряди.
Всю цю ядерну зброю забрала россія.
17.06.2025 23:22
США тиснули на нас щоб ми віддали ЯЗ, це легко перевірити. Вони ж тисли, щоб ми знищили власну стратегічну авіацію, навіть надали техніку для цього.
17.06.2025 23:26
Щоб кому відали? Россії.
Так, мова була про стратегічну зброю. Тобто яка була запрограмована безпосередньо на удар по території США. Ну хай. Тиснули.
А про тактичну ядерну зброю, ніяких вимог США не було.
Не тиснули США.
То, як вона опинилась в россії?
Що ви скажете на це?
17.06.2025 23:39
Скажу що зрадників, які це організували треба судити.
17.06.2025 23:41
Ну це вже до юристів.
А вам на майбутнє, ще : США не тиснули на нас щоб ми віддали навіть стратегічну ЯЗ, а навпаки запропонували передати її під сумісний контроль України і США.
Але проросійське коммі -лоббі України, стало на дибки.
17.06.2025 23:50
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/3/7275645/

учите мат часть, як ми "Щось віддали"
17.06.2025 23:54
Ви такi цiкавi... А звiдки б взялися маленькi хатинки в Альпах?
18.06.2025 00:50
Тактичну ЯЗ ніхто не віддавав! Її вивезли кацапи в момент проголошення Незалежності України! Як і 70 млрд долл (в перерахунку) вкладів українців в Сбєрбанку СССР!
18.06.2025 01:28
США позбавили Голандію ядерної зброї? Напиши свою нідерландську адресу - підʼїду подискутувати!
18.06.2025 01:26
Це VPN, фізично я в Україні.
18.06.2025 12:24
Трампон Трампакс *****!!!
17.06.2025 23:11
найкращими американськими співчуттями для України і її народу була б зброя ."словесний набір співчуття" найкраща похвала для рашистського вбимвці куйла...
17.06.2025 23:11
Трампу то хоч розповіли? Чи він досі не в курсі?
17.06.2025 23:19
Якби в результаті терористичної атаки не загинув громадянин США, то держдеп і досі би мовчав
17.06.2025 23:23
Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg
Джерело: https://censor.net/ua/n3558497
17.06.2025 23:28
Вот если бы я не был президентом, я бы такого срамовиська не написал.
18.06.2025 00:46
Хай держдеп США продовжує сосати хєр кацапів
17.06.2025 23:29
Да ти шо???? А як же з днем сосії ???? Привітали, недоумки!!!!! Готовий висловити обурення і засудити після того, як ******** по вашінгтону
17.06.2025 23:30
Занепокоєння глибоке???
17.06.2025 23:56
ПНХ із своїм засудженням!!!! Сосіть і далі у *****!!!!
17.06.2025 23:57
Суки кончені, адвокати русні
18.06.2025 00:00
Большие молодцы!
18.06.2025 00:14
все це криваве жахіття - завдяки американським "партнерам" ... руSняві гондураSи лізуть настільки далеко , насКільки це дозволяють робити і роблять довбо -дятли з вашингтона....
18.06.2025 00:38
Хоть и поздний отел, но как это шлеперо-трамповщина даже на такое решилась
18.06.2025 00:44
Засуньте, курви і путєнські ************, свої співчуття собі у сраку, і щоб та срака порвалась від них на полоси вашого нікчемного прапорця, яким зараз трумп прикриває відсутність у себе яєць.
18.06.2025 01:12
Потужно.
18.06.2025 06:06
 
 