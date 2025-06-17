Госдеп США осудил российский удар по Киеву и выразил соболезнования жертвам

Государственный департамент США осудил масштабную комбинированную атаку России на Киев в ночь на 17 июня и выразил соболезнования погибшим.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Она также подтвердила гибель американского гражданина в результате российского обстрела Киева.

"Нам известно об атаке на Киев прошлой ночью, которая привела к многочисленным жертвам, включая трагическую гибель гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубокие соболезнования жертвам и семьям пострадавших", - подчеркнула Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа отказалась предоставить дополнительные подробности из уважения к семье.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Впоследствии стало известно, что в Одессе погибли 2 человека.

В Киеве известно о 14 погибших и 117 раненых от российского обстрела. Поисково-спасательные работы продолжаются.

