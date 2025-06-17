УКР
Новини
5 606 27

Громадянин США загинув унаслідок масованої атаки РФ на Київ, - Зеленський

Атака РФ на Київ 17 червня

Під час масованої комбінованої російської атаки по Києву в ніч проти 17 червня загинув громадянин Сполучених Штатів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави поінформував партнерів про масований російський обстріл України, спрямований проти цивільних.

"Минулої ночі Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Цілями були наші міста, тобто звичайні люди, звичайні сім’ї у своїх домівках", - сказав він, додавши, що російські війська застосували 440 дронів та 32 ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про посилення обстрілів України: Єдина реальна зміна в поведінці РФ після зміни влади у США

Президент розповів, що одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей.

"Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві. Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих – громадянин США", - наголосив Зеленський.

За його словами, системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена – значною мірою завдяки підтримці наших союзників.

"Це питання життя і смерті. Ми маємо й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети й переходити до локалізації виробництва в Україні. Це нагальна потреба для збереження життів", - додав він.

Читайте також: Із-під завалів у Києві дістали тіло загиблого, батьки якого цілий день чекали біля руїн

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Згодом стало відомо, що в Одесі загинуло 2 людей.

У Києві відомо про 14 загиблих та 117 поранених від російського обстрілу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, є найбільш смертоносною атакою за майже рік, - місія ООН

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) Київ (20191) США (24362) жертви (1900) Повітряні атаки на Київ (941)
Топ коментарі
+13
Трамп скаже шо той сам винен в своїй смерті, він знав куда їде і шо там ********! Якшо громадянина сша вбила бомба з ірану то туда трамп відправе флот, яшо русаки це зробили він просто промовчить, бо єто другоє!
показати весь коментар
17.06.2025 22:37 Відповісти
+12
Громадянин США - це якийсь особливий підвид людини, що його треба виділяти серед 14 загиблих українців? Чи Зеленський намагається давити на "не шкода українців, так хоч своїх пожалійте"?
показати весь коментар
17.06.2025 22:34 Відповісти
+8
Та трампону насрати. Можеш цим не маніпулювати,клован.
показати весь коментар
17.06.2025 22:35 Відповісти
Громадянин США - це якийсь особливий підвид людини, що його треба виділяти серед 14 загиблих українців? Чи Зеленський намагається давити на "не шкода українців, так хоч своїх пожалійте"?
показати весь коментар
17.06.2025 22:34 Відповісти
Схоже меншовартісність не лікується нічим.
показати весь коментар
17.06.2025 22:52 Відповісти
Ні, якраз особливий підвид людей це Українці, бо маючи менше озброєння, людей та ресурсів, стримують навалу лишньохромосомих, та ще й мають в рази кращі показники щодо знищення ворогів! Але те що загинув громадянин США це посилання, що війна давно вийшла за межі України, і що приспати скажену лишньохромосому прокажену суку ім'я піда.рососія в інтересах усіх цивілізованих країн!
показати весь коментар
17.06.2025 22:55 Відповісти
Дефіцит Потужності

Максим Дрозд
вам двом потрібно або купити трішки мозку, або зайти в спецкімнату лахти де вас прошвабрують бо ви спалилися)
Був натяк що дякуючи тому що США самоусунулося, по причині вибору трапа, загинув громадянин США.
Поки ще шановоної країни США.
показати весь коментар
17.06.2025 23:03 Відповісти
коли в Ізраїлі загинула українська сім'я, про це теж сказали.
показати весь коментар
17.06.2025 23:44 Відповісти
О! Один дурак и его 12 апостолов....
Историю "американский гражданин убит расийской ракетой" нужно максимально раздувать в иностранной, особенно американской прессе, нипанаьна, зачем???
показати весь коментар
18.06.2025 12:16 Відповісти
тому трамп і втік з Ж-7
показати весь коментар
17.06.2025 22:35 Відповісти
Трампон втік з G7 тому, що він там не Сонцесяйний; він там мусить відповідати на неприємні запитання і приймати неприємні рішення; тому, що мусив зустрічатися з неприємними йому людьми на кшталт Зеленського чи президентки Мексіки; навіть тому, що йому там просто нудно - у гольф не грають, осанну не співають, ще й якісь бла-бла-бла нудні: економіка, політика, дипломатія. Ні, щоби все взяти та поділити, зупинити війни за 24 години, підписати "діл", віддати усі світові копалини Донні Величному та Жахливому, подарувати йому Канаду, Гренландію, Панаму и ще щось. Оце було б G7! А то все ниють та ниють - Америка мусить те, Америка мусить це, санкції накладати на ліпших любих друзів!.. Танунах, додому хочу!

А хто там загинув - Трампону по барабану. Він же навіть військовим не віддав данину пам'яті, бо якщо загинув, значить лузер!
показати весь коментар
18.06.2025 09:28 Відповісти
Та трампону насрати. Можеш цим не маніпулювати,клован.
показати весь коментар
17.06.2025 22:35 Відповісти
Та ви що, то ж не якись там українець, а цілий громадянин США. Тепер Трамп точно стане на наш бік і видасть нам всю зброю світу, бо українців знищувати сотнями і тисячами, а от громадян США ні.
показати весь коментар
17.06.2025 22:37 Відповісти
Трамп скаже шо той сам винен в своїй смерті, він знав куда їде і шо там ********! Якшо громадянина сша вбила бомба з ірану то туда трамп відправе флот, яшо русаки це зробили він просто промовчить, бо єто другоє!
показати весь коментар
17.06.2025 22:37 Відповісти
Підари,що коментують цю новину,від підора,ви прокляті *******!
показати весь коментар
17.06.2025 22:45 Відповісти
Интересно у кого ты отсосал трампона после месячных или **********?!*******!!!СМОКТУНОСЕЦ ОРДЕНА ОТ СМОКТУНОВА **********?
показати весь коментар
17.06.2025 22:51 Відповісти
І це лише початок. трамп це їх вибір. Тому попереду у них ганьба, поразки, Велика Депресія 2, тисячі загиблих у спробах відновити "величие". А нам своє робити. Всім здоров'я та витримки.
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Трампон это же всё вперёд на московию ты промолчиш
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Ще б розповів чому Іран має балістичні ракети а Україні досі не може виробляти їх......
показати весь коментар
17.06.2025 22:49 Відповісти
Навіть Хамас робив ракети.
А Шапітолій ну ніяк.
показати весь коментар
17.06.2025 23:40 Відповісти
Клоун
показати весь коментар
17.06.2025 22:54 Відповісти
Це він думає розжалобити Трампа? Та йому, вибачте, по*** на своїх громадян. В принципі так само, як і Зеленському на українців, тому дивно що він це не розуміє.
показати весь коментар
17.06.2025 22:55 Відповісти
62-річний громадянин з амер.паспортом відійшов...своєю.А не внаслідок...
показати весь коментар
17.06.2025 23:01 Відповісти
Краще б він прокоментувал ось ці думки громадянина США... Адже всі описані проблеми, це саме його відповідальність, як Верховного Головнокомандуючого.

""Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282"
показати весь коментар
17.06.2025 23:01 Відповісти
Кацапи незабаром отримають по заслугам
показати весь коментар
17.06.2025 23:05 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 23:29 Відповісти
Всім кацапським кацапам: КЦП-ПНХ !
показати весь коментар
17.06.2025 23:31 Відповісти
Блин. В Израиле ракета упала аж (!!!) на американское посольство! Это казус белли???!! А трампоноид молчит об этом!
Краснов ведь, не иначе?
показати весь коментар
18.06.2025 00:49 Відповісти
Той громадянин не загинув, а помер від серцевого нападу
показати весь коментар
18.06.2025 01:16 Відповісти
Чмо їхало для того, щоб повідомити таку "новину" учасникам G-7. Щоб ти не вернулось звідси, чмо безтолкове.
показати весь коментар
18.06.2025 07:27 Відповісти
 
 