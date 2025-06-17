Громадянин США загинув унаслідок масованої атаки РФ на Київ, - Зеленський

Під час масованої комбінованої російської атаки по Києву в ніч проти 17 червня загинув громадянин Сполучених Штатів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави поінформував партнерів про масований російський обстріл України, спрямований проти цивільних.

"Минулої ночі Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Цілями були наші міста, тобто звичайні люди, звичайні сім’ї у своїх домівках", - сказав він, додавши, що російські війська застосували 440 дронів та 32 ракети.

Президент розповів, що одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей.

"Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві. Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих – громадянин США", - наголосив Зеленський.

За його словами, системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена – значною мірою завдяки підтримці наших союзників.

"Це питання життя і смерті. Ми маємо й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети й переходити до локалізації виробництва в Україні. Це нагальна потреба для збереження життів", - додав він.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Згодом стало відомо, що в Одесі загинуло 2 людей.

У Києві відомо про 14 загиблих та 117 поранених від російського обстрілу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

