Атака ракет и БпЛА на Киев
Гражданин США погиб в результате массированной атаки РФ на Киев, - Зеленский

Атака РФ на Киев 17 июня

Во время массированной комбинированной российской атаки по Киеву в ночь на 17 июня погиб гражданин Соединенных Штатов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде A Strong and Sovereign Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства проинформировал партнеров о массированном российском обстреле Украины, направленном против гражданских.

"Прошлой ночью Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Целями были наши города, то есть обычные люди, обычные семьи в своих домах", - сказал он, добавив, что российские войска применили 440 дронов и 32 ракеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об усилении обстрелов Украины: Единственное реальное изменение в поведении РФ после смены власти в США

Президент рассказал, что одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа в подвал. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Под завалами ищут людей.

"Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Почти 150 жилых домов были повреждены только в Киеве. Известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших - гражданин США", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено - в значительной степени благодаря поддержке наших союзников.

"Это вопрос жизни и смерти. Мы должны и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине. Это насущная необходимость для сохранения жизней", - добавил он.

Читайте также: Из-под завалов в Киеве достали тело погибшего, родители которого целый день ждали возле руин

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Впоследствии стало известно, что в Одессе погибли 2 человека.

В Киеве известно о 14 погибших и 117 раненых от российского обстрела. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, является самой смертоносной атакой за почти год, - миссия ООН

Зеленский Владимир Киев США жертвы Воздушные атаки на Киев
Трамп скаже шо той сам винен в своїй смерті, він знав куда їде і шо там ********! Якшо громадянина сша вбила бомба з ірану то туда трамп відправе флот, яшо русаки це зробили він просто промовчить, бо єто другоє!
17.06.2025 22:37 Ответить
Громадянин США - це якийсь особливий підвид людини, що його треба виділяти серед 14 загиблих українців? Чи Зеленський намагається давити на "не шкода українців, так хоч своїх пожалійте"?
17.06.2025 22:34 Ответить
Та трампону насрати. Можеш цим не маніпулювати,клован.
17.06.2025 22:35 Ответить
Громадянин США - це якийсь особливий підвид людини, що його треба виділяти серед 14 загиблих українців? Чи Зеленський намагається давити на "не шкода українців, так хоч своїх пожалійте"?
17.06.2025 22:34 Ответить
Схоже меншовартісність не лікується нічим.
17.06.2025 22:52 Ответить
Ні, якраз особливий підвид людей це Українці, бо маючи менше озброєння, людей та ресурсів, стримують навалу лишньохромосомих, та ще й мають в рази кращі показники щодо знищення ворогів! Але те що загинув громадянин США це посилання, що війна давно вийшла за межі України, і що приспати скажену лишньохромосому прокажену суку ім'я піда.рососія в інтересах усіх цивілізованих країн!
17.06.2025 22:55 Ответить
Дефіцит Потужності

Максим Дрозд
17.06.2025 23:03 Ответить
коли в Ізраїлі загинула українська сім'я, про це теж сказали.
17.06.2025 23:44 Ответить
18.06.2025 12:16 Ответить
тому трамп і втік з Ж-7
17.06.2025 22:35 Ответить
Трампон втік з G7 тому, що він там не Сонцесяйний; він там мусить відповідати на неприємні запитання і приймати неприємні рішення; тому, що мусив зустрічатися з неприємними йому людьми на кшталт Зеленського чи президентки Мексіки; навіть тому, що йому там просто нудно - у гольф не грають, осанну не співають, ще й якісь бла-бла-бла нудні: економіка, політика, дипломатія. Ні, щоби все взяти та поділити, зупинити війни за 24 години, підписати "діл", віддати усі світові копалини Донні Величному та Жахливому, подарувати йому Канаду, Гренландію, Панаму и ще щось. Оце було б G7! А то все ниють та ниють - Америка мусить те, Америка мусить це, санкції накладати на ліпших любих друзів!.. Танунах, додому хочу!

А хто там загинув - Трампону по барабану. Він же навіть військовим не віддав данину пам'яті, бо якщо загинув, значить лузер!
18.06.2025 09:28 Ответить
Та трампону насрати. Можеш цим не маніпулювати,клован.
Та ви що, то ж не якись там українець, а цілий громадянин США. Тепер Трамп точно стане на наш бік і видасть нам всю зброю світу, бо українців знищувати сотнями і тисячами, а от громадян США ні.
17.06.2025 22:37 Ответить
Трамп скаже шо той сам винен в своїй смерті, він знав куда їде і шо там ********! Якшо громадянина сша вбила бомба з ірану то туда трамп відправе флот, яшо русаки це зробили він просто промовчить, бо єто другоє!
17.06.2025 22:37 Ответить
Підари,що коментують цю новину,від підора,ви прокляті *******!
17.06.2025 22:45 Ответить
Интересно у кого ты отсосал трампона после месячных или **********?!*******!!!СМОКТУНОСЕЦ ОРДЕНА ОТ СМОКТУНОВА **********?
17.06.2025 22:51 Ответить
І це лише початок. трамп це їх вибір. Тому попереду у них ганьба, поразки, Велика Депресія 2, тисячі загиблих у спробах відновити "величие". А нам своє робити. Всім здоров'я та витримки.
17.06.2025 22:48 Ответить
Трампон это же всё вперёд на московию ты промолчиш
17.06.2025 22:48 Ответить
Ще б розповів чому Іран має балістичні ракети а Україні досі не може виробляти їх......
17.06.2025 22:49 Ответить
Навіть Хамас робив ракети.
А Шапітолій ну ніяк.
17.06.2025 23:40 Ответить
Клоун
17.06.2025 22:54 Ответить
Це він думає розжалобити Трампа? Та йому, вибачте, по*** на своїх громадян. В принципі так само, як і Зеленському на українців, тому дивно що він це не розуміє.
17.06.2025 22:55 Ответить
62-річний громадянин з амер.паспортом відійшов...своєю.А не внаслідок...
17.06.2025 23:01 Ответить
Краще б він прокоментувал ось ці думки громадянина США... Адже всі описані проблеми, це саме його відповідальність, як Верховного Головнокомандуючого.

""Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282"
17.06.2025 23:01 Ответить
Кацапи незабаром отримають по заслугам
17.06.2025 23:05 Ответить
17.06.2025 23:29 Ответить
Всім кацапським кацапам: КЦП-ПНХ !
17.06.2025 23:31 Ответить
Блин. В Израиле ракета упала аж (!!!) на американское посольство! Это казус белли???!! А трампоноид молчит об этом!
Краснов ведь, не иначе?
18.06.2025 00:49 Ответить
Той громадянин не загинув, а помер від серцевого нападу
18.06.2025 01:16 Ответить
Чмо їхало для того, щоб повідомити таку "новину" учасникам G-7. Щоб ти не вернулось звідси, чмо безтолкове.
18.06.2025 07:27 Ответить
 
 