Гражданин США погиб в результате массированной атаки РФ на Киев, - Зеленский
Во время массированной комбинированной российской атаки по Киеву в ночь на 17 июня погиб гражданин Соединенных Штатов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде A Strong and Sovereign Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства проинформировал партнеров о массированном российском обстреле Украины, направленном против гражданских.
"Прошлой ночью Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Целями были наши города, то есть обычные люди, обычные семьи в своих домах", - сказал он, добавив, что российские войска применили 440 дронов и 32 ракеты.
Президент рассказал, что одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа в подвал. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Под завалами ищут людей.
"Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Почти 150 жилых домов были повреждены только в Киеве. Известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших - гражданин США", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено - в значительной степени благодаря поддержке наших союзников.
"Это вопрос жизни и смерти. Мы должны и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине. Это насущная необходимость для сохранения жизней", - добавил он.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Впоследствии стало известно, что в Одессе погибли 2 человека.
В Киеве известно о 14 погибших и 117 раненых от российского обстрела. Поисково-спасательные работы продолжаются.
