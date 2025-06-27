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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Військові РФ все частіше застосовують FPV-дрони проти цивільних. Це є воєнним злочином, - ООН

fpv-дрони масовано вбивають цивільних

Російські військові дедалі частіше використовують FPV-дрони для навмисних ударів по цивільному населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛУ).

Безпілотники стали однією з головних причин загибелі та поранення мирних жителів — у деякі місяці випереджаючи за цим показником навіть ракети, артилерію й авіаційні бомби.

Місія задокументувала численні випадки навмисного націлювання операторів дронів на цивільних, які не брали участі у бойових діях. Серед жертв - люди, які їхали на велосипедах, у приватному транспорті, евакуаційних автобусах, каретах "швидкої", а також ті, хто перебував на вулиці біля власного будинку чи залучався до гуманітарних місій.

"Ці дії порушують принципи розрізнення та обережності, закріплені міжнародним гуманітарним правом. Деякі інциденти можуть бути прирівняні до навмисного націлювання на цивільних осіб, що є воєнним злочином", - наголошується звіті.

Крім безпосередніх втрат, атаки дронів суттєво ускладнюють надання гуманітарної допомоги - представники неурядових організацій, медичні працівники й посадовці не можуть безпечно переміщатися ураженими територіями. Це призводить до ізоляції місцевого населення, особливо людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які не мають змоги евакуюватися.

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Автор: 

ООН (3393) воєнні злочини (1891) fpv-дрон (133)


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не тікі дрони ,ракети теж
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27.06.2025 07:24 Відповісти
Рашисти це найцинічніші наймерзенніші вбивці терористи ,це варвари,тому допоки не буде ліквідованний найкривавіший світовий терорист путін вони не змінятся.
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27.06.2025 07:58 Відповісти
Вони такими були і до *****, будуть такими і після *****. Цих підарів кацапсячих треба тільки знищити, а решту в світову ізоляцію, щоб ні одне кацапсяче падло не могло покинути територію мордору.
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27.06.2025 08:27 Відповісти
Нагадав би хто в тій ООНі, що і в бойових діях з боку України приймають участь такі самі цивільні люди, вимушені захищатися. Хтось добровільно, хтось під примусом. А болотні свинособаки за визначенням воєнні злочинці, бо вони самостійно прийняли таке рішення - прийти і вбивати громадян іншої держави, за гроші. Але вже четвертий (12-й рік) оонівські маріонетки цього "не помічають".
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27.06.2025 08:23 Відповісти
Припускаю, що захистити вікно може додатковий екран з прозорого пластика, міцно прикріплений до стіни (не до рами). Для руйнації того полімера потрібний більший заряд, ніж для руйнації вікна.
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27.06.2025 08:30 Відповісти
И шо? И какой толк от этой вашей констатации? Просто ленивый пи@дёж сытых импотентов.
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27.06.2025 08:36 Відповісти
 
 