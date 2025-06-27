Військові РФ все частіше застосовують FPV-дрони проти цивільних. Це є воєнним злочином, - ООН

Російські військові дедалі частіше використовують FPV-дрони для навмисних ударів по цивільному населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛУ).

Безпілотники стали однією з головних причин загибелі та поранення мирних жителів — у деякі місяці випереджаючи за цим показником навіть ракети, артилерію й авіаційні бомби.

Місія задокументувала численні випадки навмисного націлювання операторів дронів на цивільних, які не брали участі у бойових діях. Серед жертв - люди, які їхали на велосипедах, у приватному транспорті, евакуаційних автобусах, каретах "швидкої", а також ті, хто перебував на вулиці біля власного будинку чи залучався до гуманітарних місій.

"Ці дії порушують принципи розрізнення та обережності, закріплені міжнародним гуманітарним правом. Деякі інциденти можуть бути прирівняні до навмисного націлювання на цивільних осіб, що є воєнним злочином", - наголошується звіті.

Крім безпосередніх втрат, атаки дронів суттєво ускладнюють надання гуманітарної допомоги - представники неурядових організацій, медичні працівники й посадовці не можуть безпечно переміщатися ураженими територіями. Це призводить до ізоляції місцевого населення, особливо людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які не мають змоги евакуюватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім хоче припинити фінансування розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, - ЗМІ