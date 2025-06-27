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Новости Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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Пересечение границы с "тестем-инвалидом": в Винницкой области раскрыта схема переправки уклонистов, - ГПСУ

Пограничники разоблачили

В Винницкой области пограничники разоблачили попытку незаконного выезда за границу мужчины призывного возраста под видом сопровождения родственника с инвалидностью.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на выезд из Украины прибыли двое мужчин - зять и его тесть, который имеет инвалидность. У них был полный комплект документов: свидетельство о браке, пенсионное удостоверение, выписки из реестров. Однако проверка выявила, что этот самый тесть уже ранее пересекал границу в сопровождении другого зятя, который обратно в Украину не вернулся.

В связи с этим гражданину отказано в пропуске через государственную границу. В Национальную полицию направлено сообщение о возможном совершении уголовного правонарушения по ст. 332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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Автор: 

Винницкая область (1049) Госпогранслужба (6635) 35 отдельная бригада морской пехоты (66) уклонисты (957)


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Топ комментарии
+5
Ач, падли ухилянтські: живими вирішили зостатися!
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27.06.2025 11:26 Ответить
+4
Дядько настругав багато дівчат, потрібно зятів вивозити.
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27.06.2025 11:33 Ответить
+1
Бажано всіх за бабло - ДПСУ.
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27.06.2025 11:26 Ответить
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Бажано всіх за бабло - ДПСУ.
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27.06.2025 11:26 Ответить
Ач, падли ухилянтські: живими вирішили зостатися!
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27.06.2025 11:26 Ответить
той хто виїзжав і заїзжав з почесним ескортом (Портнов) - чомусь живим не лишився
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27.06.2025 11:57 Ответить
Ну так може саме через те, що перший зять утік, дочка цього дядька і вийшла за іншого))
Якщо всі документи в порядку, то яка підстава для заборони виїзду?
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27.06.2025 11:27 Ответить
Колективна відповідальність. Зять №2 як закладник - якщо зять №1 не повернувся, то за це не випускають зятя №2.

Щось схоже було на примусових роботах в Третьому Рейху - арбайтера (не з СРСР) могли відпускати додому на кілька днів у виняткових випадках, але за нього мав поручитися другий арбайтер. Якщо перший не вертався, то другого вже не випускали.
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27.06.2025 11:32 Ответить
Ну зять №2 цілком тепер може в суд іти, адже законних підстав для відмови немає...

Родич друга є вдівцем і його із дитиною не хотіли випускати, бо він через кілька років після смерті дружини знайшов собі дівчину і їхав із нею. То він до суду подавав...
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27.06.2025 11:38 Ответить
Суди - це справа не миттєва, а система працює вже зараз. На практиці воно саме так і є - якщо не вдається притягти до відповідальності порушника, значить за нього відповідатиме хтось інший.
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27.06.2025 11:43 Ответить
"викрито схему переправлення ухилянтів"

"ухилянтів" во множественном числе, значит схема предполагает многоразовое использование. это с одним и тем же "тестем-инвалидом" туда-сюда, очередь по записи?
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27.06.2025 11:29 Ответить
"І чому інвалід не може виїхати з другим зятем??"

тому що он с одним уже выехал, помоему очевидно
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27.06.2025 11:54 Ответить
"Тоді скажи шо він порушив??"

ладно, попробую объяснить: почему с инвалидом кто-то может выехать? потому что инвалиду необходима помощь, т.е. сопроводающее лицо, которое эту помощь и оказывает. внимание, вопрос: туда он выехал с помощью, а как он без нее вернулся? таки может обойтись без помощи?
надеюсь, ход моих рассуждений понятен
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27.06.2025 12:06 Ответить
"Він виїхав не "С ПОМОЩЬЮ А В СУПРОВОДІ"... Ти тупий"

слышь, быдло, если твой словарный запас не позволяет тебе нормально общаться, то лучше и не начинай. если твои четыре класса в церковно-приходской школе не помогли тебе обзавестись хоть какам-нибудь умом, то это твоя проблема и не стоит пытаться видеть в собеседнике такого же недоразвитого индивидума как ты. СУПРОВОД инвалиду зачем? Почетный караул? Эскорт? Поинтересуйся кто есть сопровождающее лицо для инвалида и зачем, если, конечно, найдешь знакомые буквы и сможешь прочитать.
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27.06.2025 12:20 Ответить
"думаєш я читатиму твій словесний понос"

конечно не думаю, чтобы читать буквы знать надо, это не про тебя
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27.06.2025 12:24 Ответить
"унітази тебе зачекались"

других слов кроме как "унітази" не знаешь? или мечта всей жизни наконец-то обзавестись этим прибором не дает тебе покоя?
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27.06.2025 12:30 Ответить
"Властели Унитазов"

таки я прав. у тебя паранойя на унитазы. они к тебе ночью не приходят?
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27.06.2025 12:35 Ответить
Нічого, наступний тесть буде розумніший, і цей кейс врахує
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27.06.2025 11:30 Ответить
Дядько настругав багато дівчат, потрібно зятів вивозити.
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27.06.2025 11:33 Ответить
Всё по уму, но лажа всё же вышла
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27.06.2025 11:37 Ответить
 
 