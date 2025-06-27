Пересечение границы с "тестем-инвалидом": в Винницкой области раскрыта схема переправки уклонистов, - ГПСУ

В Винницкой области пограничники разоблачили попытку незаконного выезда за границу мужчины призывного возраста под видом сопровождения родственника с инвалидностью.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на выезд из Украины прибыли двое мужчин - зять и его тесть, который имеет инвалидность. У них был полный комплект документов: свидетельство о браке, пенсионное удостоверение, выписки из реестров. Однако проверка выявила, что этот самый тесть уже ранее пересекал границу в сопровождении другого зятя, который обратно в Украину не вернулся.

В связи с этим гражданину отказано в пропуске через государственную границу. В Национальную полицию направлено сообщение о возможном совершении уголовного правонарушения по ст. 332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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