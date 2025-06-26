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Новости Дело Максима Бобылева
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Экс-пленный Бобылев, подозреваемый в пытках военных, хочет вернуться на службу в ВСУ

Максим Бобилев заявил, что хочет вернуться на службу в ВСУ

Бывший украинский военнопленный Максим Бобылев, которого подозревают в жестоком обращении с бойцами во время его пребывания в российском плену, заявил, что хочет вернуться на службу в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По словам Бобылева, он планирует доказать свою невиновность, а затем - вернуться в 35-ю бригаду, где и служил.

"Я же сейчас до сих пор действующий военнослужащий, меня не увольняли, ничего", - сказал он в комментарии журналистам, однако Бобылев не смог ответить, ждут ли там его.

Связаться с побратимами или командирами возможности не было, говорит он.

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Бобылев настаивал, что отрицает слова прокурора о риске уклонения от правосудия, потому что когда после освобождения из плена он находился на реабилитации в госпитале, то не убегал.

Так же он отрицает, что совершал что-то против потерпевших и заявил, что не знает, какая у них мотивация свидетельствовать против него.

Также обвиняемый рассказал, что служил на контракте с 2021 года.

После того как попал в плен, его доставили в Крым, а после того этапом перевезли в Горловку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил содержание под стражей бывшему пленному Бобылеву, обвиненному в издевательствах над военными в плену

Экс-пленный добавил, что "на себе почувствовал", как российские оккупанты относятся к украинцам в неволе.

"Я не знал, что возвращаюсь в Украину. Посадили в автозак и повезли. Уже когда сняли повязку с глаз, то понял", - сказал Бобылев.

По его словам, у него нет жалоб на отношение в СИЗО в Киеве. Кроме того, родственников в Украине у бывшего заключенного нет.

Напомним, 26 июня Печерский районный суд продлил меру пресечения для Бобылева - его будут держать под стражей до 23 августа.

Дело Бобылева

Максим Бобылев попал в плен 24 февраля 2022 года в поселке Чаплинка Херсонской области. С 28 июля 2022 года по 21 июня 2024 года он содержался в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке Донецкой области, где содержали украинских военных, силовиков и гражданских лиц.

Надзор за ними осуществляли участники так называемой "Донецкой народной республики" с украинскими паспортами.

В течение 2024-2025 годов по меньшей мере двум десяткам сотрудников этой колонии были объявлены подозрения за различные эпизоды издевательств над пленными.

Следствие установило, что Бобылев не только проявлял лояльность к работникам колонии, но и лично участвовал в избиениях и пытках украинских военнопленных. Ему инкриминируют четыре эпизода насилия с пятью потерпевшими в период с сентября 2023 по январь 2024 года.

В июле 2024 года Бобылева вернули из плена, а уже через несколько недель его задержали и взяли под стражу, где он находится до сих пор. Перед началом подготовительного слушания он заявил, что не признает вину, но больше комментировать отказался.

В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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Автор: 

суд (25155) пленные (2190) ВСУ (6736) 35 отдельная бригада морской пехоты (67) Бобылев Максим (2)


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Топ комментарии
+14
Втекти хоче.
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26.06.2025 18:47 Ответить
+9
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26.06.2025 18:44 Ответить
+8
А поліграф остання інстанція правди? Це всього лиш детектор емоцій. Є люди які брешуть як дишуть.
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26.06.2025 19:12 Ответить
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26.06.2025 18:44 Ответить
Експолонений Бобилєв

Схоже на "Ексудативний діатез"
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26.06.2025 19:14 Ответить
Втекти хоче.
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26.06.2025 18:47 Ответить
100%
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26.06.2025 19:00 Ответить
Як би хотів втекти, то не йшов би на обмін, а став просто кідаром, навіщо такий рєбус, а з тими хто проти нього можливо свідчать, не заважало щільніше попрацювати, без образ на предмет як вони поводилися під час полону, залучаючи до показів тих хто з ними разом перебував у полоні.
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26.06.2025 19:17 Ответить
А можливо кріт кацапський ,обміняли щоб воно здавало позиції в майбутньому
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26.06.2025 19:22 Ответить
Та кожного дня пишуть що ловлять, схоже що в нас їх й без екс полонених вистачає
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26.06.2025 20:17 Ответить
а що так можна було!?!?
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26.06.2025 18:50 Ответить
А что, полиграф уже отменили?
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26.06.2025 18:52 Ответить
А поліграф остання інстанція правди? Це всього лиш детектор емоцій. Є люди які брешуть як дишуть.
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26.06.2025 19:12 Ответить
Наприклад зеленський.
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26.06.2025 19:21 Ответить
да.. на 99%... детектор не эмоций, а реакций организма... квалифицированный полиграфолог, кого хочешь выведет на чистую воду....
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26.06.2025 19:38 Ответить
Если человек без спецподготовки, а грамотный оператор задает нужные вопросы - никак пропетлять в таком ответственном вопросе не получится. Может быть особо тренированные разведчики смогут замаскировать свои реакции - но точно не в этом случае.
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26.06.2025 20:00 Ответить
Він ще раз зрадить !
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26.06.2025 19:02 Ответить
Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. Джерело: https://censor.net/ua/n3560161
І де тут написано що він зрадив? Чи ви уповноважені виносити вироки?
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26.06.2025 20:20 Ответить
Він просто в курсі, що зелені колекціонують всіх гівнюків - це їхній дрес-код.
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26.06.2025 19:15 Ответить
Вирішив просто при першій можливості здриснути до орків.
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26.06.2025 19:16 Ответить
Повернути до тих кого він катував
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26.06.2025 19:18 Ответить
А він цікавився - ХТО погодиться з ним окоп ділить, і в одному бліндажі спать?
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26.06.2025 19:24 Ответить
Я б погодився. Зараз у нас така війна, що тому падлу, якщо воно навіть захоче зрадити і всадити кулю в спину, попасти знову до своїх асвабадітєлєй майже нереально. Його на позицію, тільки без старлінку і рації - протягти туди тапік і хай сидить, припаси вапіром закидати. Можна навіть на пів року а то й на довше. Ну і, звичайно, попередити, що єслі шо, то прилетить ефпівішка і урехкає.
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26.06.2025 22:47 Ответить
видайте йому мільйонні компенсації, поверніть в ЗСУ і дайте йому Ф-16
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26.06.2025 20:27 Ответить
 
 