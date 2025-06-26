Экс-пленный Бобылев, подозреваемый в пытках военных, хочет вернуться на службу в ВСУ

Бывший украинский военнопленный Максим Бобылев, которого подозревают в жестоком обращении с бойцами во время его пребывания в российском плену, заявил, что хочет вернуться на службу в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По словам Бобылева, он планирует доказать свою невиновность, а затем - вернуться в 35-ю бригаду, где и служил.

"Я же сейчас до сих пор действующий военнослужащий, меня не увольняли, ничего", - сказал он в комментарии журналистам, однако Бобылев не смог ответить, ждут ли там его.

Связаться с побратимами или командирами возможности не было, говорит он.

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Бобылев настаивал, что отрицает слова прокурора о риске уклонения от правосудия, потому что когда после освобождения из плена он находился на реабилитации в госпитале, то не убегал.

Так же он отрицает, что совершал что-то против потерпевших и заявил, что не знает, какая у них мотивация свидетельствовать против него.

Также обвиняемый рассказал, что служил на контракте с 2021 года.

После того как попал в плен, его доставили в Крым, а после того этапом перевезли в Горловку.

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Экс-пленный добавил, что "на себе почувствовал", как российские оккупанты относятся к украинцам в неволе.

"Я не знал, что возвращаюсь в Украину. Посадили в автозак и повезли. Уже когда сняли повязку с глаз, то понял", - сказал Бобылев.

По его словам, у него нет жалоб на отношение в СИЗО в Киеве. Кроме того, родственников в Украине у бывшего заключенного нет.

Напомним, 26 июня Печерский районный суд продлил меру пресечения для Бобылева - его будут держать под стражей до 23 августа.

Дело Бобылева

Максим Бобылев попал в плен 24 февраля 2022 года в поселке Чаплинка Херсонской области. С 28 июля 2022 года по 21 июня 2024 года он содержался в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке Донецкой области, где содержали украинских военных, силовиков и гражданских лиц.

Надзор за ними осуществляли участники так называемой "Донецкой народной республики" с украинскими паспортами.

В течение 2024-2025 годов по меньшей мере двум десяткам сотрудников этой колонии были объявлены подозрения за различные эпизоды издевательств над пленными.

Следствие установило, что Бобылев не только проявлял лояльность к работникам колонии, но и лично участвовал в избиениях и пытках украинских военнопленных. Ему инкриминируют четыре эпизода насилия с пятью потерпевшими в период с сентября 2023 по январь 2024 года.

В июле 2024 года Бобылева вернули из плена, а уже через несколько недель его задержали и взяли под стражу, где он находится до сих пор. Перед началом подготовительного слушания он заявил, что не признает вину, но больше комментировать отказался.

В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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