РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10061 посетитель онлайн
Новости Дело Максима Бобылева
13 309 11

Освобожденного из плена военного Бобылева будут судить за сотрудничество с врагом

В Киеве будут судить освобожденного из плена Максима Бобылева за сотрудничество с РФ

Украинского военнослужащего Максима Бобылева, которого вернули из российского плена в июле 2024 года, подозревают в сотрудничестве с РФ и жестоком обращении с военнопленными в колонии. Его будут судить в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Дело будет рассматривать Печерский районный суд Киева. Подготовительное слушание состоялось 13 мая у судьи Олега Белоцерковца.

Бобилев уже более полугода находится под стражей. Свою вину он не признает.

Как отмечается, через несколько недель после освобождения из плена Бобылева задержали по подозрению в нарушении законов и обычаев войны - жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Также смотрите: Выдавали себя за бойцов ВСУ: двух рашистов взяли в плен на Купянском направлении. ВИДЕО

Обвинения Бобылева

В российский плен он попал 24 февраля 2022 года на территории поселка Чаплинка Херсонской области. Считается, что с 28 июля 2022-го по 21 июня 20224 года Бобылев содержался в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированном городе Горловка Донецкой области. Там удерживали пленных украинских военных, силовиков и гражданских. А присматривали за ними участники так называемой "Донецкой народной республики" с украинскими паспортами.

Как пишет издание, в течение 2024-2025 годов по меньшей мере двум десяткам сотрудников "Калининской исправительной колонии" объявили подозрения по различным эпизодам издевательств над пленными.

По данным следствия, Бобылев не только проявлял лояльность и помогал сотрудникам колонии, но и сам участвовал в избиении пленных украинских защитников. В подозрении Бобылева четыре эпизода и пять пострадавших за период с сентября 2023 по январь 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины ССО взяли в плен шестерых оккупантов в тылу врага: "Вам п#зда, если вы не вылезете, вы окружены". ВИДЕО

Максим Бобылев - освобожденного из плена будут судить за сотрудничество с РФ

Как пишет "Судебный репортер", 19 сентября 2023 года под предлогом, что новый пленный не сказал о татуировке, работники колонии заставили его раздеться и избили. Помощник начальника смены Андрей Кононенко и инспектор отдела безопасности Артем Карянов повели потерпевшего в туалет.

Бобилев при этом, якобы, по собственной инициативе присоединился к ним. Там украинского пленного избили.

Кроме того, Бобылев, по версии следствия, участвовал в так называемой "приемке" пленных: их заставляли полностью раздеться, стать к стене, после чего беспричинно избивали резиновыми дубинками.

В начале 2025 заочно объявили подозрения сотрудникам "Калининской исправительной колонии" Кононенко, Карянову и Андрееву, которые считаются соучастниками Бобылева.

Также читайте: Суд продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Феодосию до 13 июля

Досудебное расследование

На этапе досудебного следствия допросили около 20 свидетелей. Потерпевшие приняли участие в следственных экспериментах. Состоялись одновременные допросы подозреваемого Бобылева с потерпевшими, во время которых последние продолжили настаивать на своих объяснениях.

Максим Бобылев - освобожденного из плена будут судить за сотрудничество с РФ

Во время личного обыска у Бобылева изъяли мобильный телефон и тетрадь. В телефоне следователи якобы обнаружили сообщения и звонки на номер телефона российского мобильного оператора. В тетради были записи с фамилиями, именами и отчествами разных лиц, а также название электронного ящика и какой-то номер мобильного телефона.

В случае доказательства вины Бобилеву грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из российского плена освобождены 40 военнослужащих системы МВД, - Клименко. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее бывший военнопленный и защитник Мариуполя Виктор Лахно (Лелека) заявил, что в результате обмена пленными 17 июля вернули военного Максима Бобылева, который якобы сотрудничал с россиянами в плену, причастен к избиению бойцов "Азова" и хотел получить гражданство РФ.

Автор: 

военнопленные (1180) Киев (26000) плен (2683) суд (25195) военнослужащие (6258)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Підсунули завербованого агента. Нормальні шпигунські ігри, але цей вже програв, бо стало відомо хто він.
При ЗЕплідоре йому передує прекрасне політичне майбутнє. Може навіть в СБУ.
Пам'ятаю як Юсов аж спітнів, так намагається вдати, що перший раз чує про обмін зрадника і садиста Бобилєва під егідай Єрмака. Ех, не вийде другого золкіна з нього зробити.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:49 Ответить
+17
Які "цікаві" обміни в Д`єрмака...
показать весь комментарий
14.05.2025 20:45 Ответить
+14
Дивно,що москалі такого обміняли.Став непотрібним?Чи може вирішили в тил закинути як агента?((
показать весь комментарий
14.05.2025 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попку неплохую отъел. Или кадыровцы откормили?
показать весь комментарий
14.05.2025 20:43 Ответить
Він у вівцейобів молоко відсмоктував...
показать весь комментарий
14.05.2025 20:47 Ответить
Підсунули завербованого агента. Нормальні шпигунські ігри, але цей вже програв, бо стало відомо хто він.
При ЗЕплідоре йому передує прекрасне політичне майбутнє. Може навіть в СБУ.
Пам'ятаю як Юсов аж спітнів, так намагається вдати, що перший раз чує про обмін зрадника і садиста Бобилєва під егідай Єрмака. Ех, не вийде другого золкіна з нього зробити.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:49 Ответить
Які "цікаві" обміни в Д`єрмака...
показать весь комментарий
14.05.2025 20:45 Ответить
Дивно,що москалі такого обміняли.Став непотрібним?Чи може вирішили в тил закинути як агента?((
показать весь комментарий
14.05.2025 20:52 Ответить
узкіє свого поплічника кинули? не може бути.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:52 Ответить
А чому кацапи повернули такого цінного кадра. Провинився? Чи з якимсь завданням?
показать весь комментарий
14.05.2025 20:53 Ответить
А нащо він їм там? А так - повернули вже завербованого агента і не повернули того, хто може знову стати на захист України.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:55 Ответить
Оманські з мертвечуком і деркачем та бакановим, мабуть, на таких розраховували, а воно, он, як неловко вийшло!! У татарова, є шанс…
Це ж не Українця Патріота Червінського, мордувати!!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:35 Ответить
На фото мордате чмо з акуратною борідкою і стрижкою не виглядає засмученим зрадником, що сидить в клітці.
Впевнений, що Татаров з Портновим своїх не здають?
показать весь комментарий
15.05.2025 08:26 Ответить
Смерть ********!
показать весь комментарий
15.05.2025 17:50 Ответить
 
 