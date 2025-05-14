Освобожденного из плена военного Бобылева будут судить за сотрудничество с врагом

Украинского военнослужащего Максима Бобылева, которого вернули из российского плена в июле 2024 года, подозревают в сотрудничестве с РФ и жестоком обращении с военнопленными в колонии. Его будут судить в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Дело будет рассматривать Печерский районный суд Киева. Подготовительное слушание состоялось 13 мая у судьи Олега Белоцерковца.

Бобилев уже более полугода находится под стражей. Свою вину он не признает.

Как отмечается, через несколько недель после освобождения из плена Бобылева задержали по подозрению в нарушении законов и обычаев войны - жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Обвинения Бобылева

В российский плен он попал 24 февраля 2022 года на территории поселка Чаплинка Херсонской области. Считается, что с 28 июля 2022-го по 21 июня 20224 года Бобылев содержался в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированном городе Горловка Донецкой области. Там удерживали пленных украинских военных, силовиков и гражданских. А присматривали за ними участники так называемой "Донецкой народной республики" с украинскими паспортами.

Как пишет издание, в течение 2024-2025 годов по меньшей мере двум десяткам сотрудников "Калининской исправительной колонии" объявили подозрения по различным эпизодам издевательств над пленными.

По данным следствия, Бобылев не только проявлял лояльность и помогал сотрудникам колонии, но и сам участвовал в избиении пленных украинских защитников. В подозрении Бобылева четыре эпизода и пять пострадавших за период с сентября 2023 по январь 2024 года.

Как пишет "Судебный репортер", 19 сентября 2023 года под предлогом, что новый пленный не сказал о татуировке, работники колонии заставили его раздеться и избили. Помощник начальника смены Андрей Кононенко и инспектор отдела безопасности Артем Карянов повели потерпевшего в туалет.

Бобилев при этом, якобы, по собственной инициативе присоединился к ним. Там украинского пленного избили.

Кроме того, Бобылев, по версии следствия, участвовал в так называемой "приемке" пленных: их заставляли полностью раздеться, стать к стене, после чего беспричинно избивали резиновыми дубинками.

В начале 2025 заочно объявили подозрения сотрудникам "Калининской исправительной колонии" Кононенко, Карянову и Андрееву, которые считаются соучастниками Бобылева.

Досудебное расследование

На этапе досудебного следствия допросили около 20 свидетелей. Потерпевшие приняли участие в следственных экспериментах. Состоялись одновременные допросы подозреваемого Бобылева с потерпевшими, во время которых последние продолжили настаивать на своих объяснениях.

Во время личного обыска у Бобылева изъяли мобильный телефон и тетрадь. В телефоне следователи якобы обнаружили сообщения и звонки на номер телефона российского мобильного оператора. В тетради были записи с фамилиями, именами и отчествами разных лиц, а также название электронного ящика и какой-то номер мобильного телефона.

В случае доказательства вины Бобилеву грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее бывший военнопленный и защитник Мариуполя Виктор Лахно (Лелека) заявил, что в результате обмена пленными 17 июля вернули военного Максима Бобылева, который якобы сотрудничал с россиянами в плену, причастен к избиению бойцов "Азова" и хотел получить гражданство РФ.