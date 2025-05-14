Звільненого з полону військового Бобилєва судитимуть за співпрацю з ворогом

Українського військовослужбовця Максима Бобилєва, якого повернули з російського полону в липні 2024 року, підозрюють у співпраці з РФ та жорстокому поводженні з військовополоненими у колонії. Його судитимуть у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Справу розглядатиме Печерський районний суд Києва. Підготовче слухання відбулося 13 травня у судді Олега Білоцерківця.

Бобилєв вже понад пів року перебуває під вартою. Свою провину він не визнає.

Як зазначається, за кілька тижнів після звільнення з полону Бобилєва затримали за підозрою в порушенні законів і звичаїв війни — жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Звинувачення Бобилєва

У російський полон він потрапив 24 лютого 2022 року на території селища Чаплинка Херсонської області. Вважається, що з 28 липня 2022-го по 21 червня 20224 року Бобилєв утримувався у колишній Калінінській виправній колонії в окупованому місті Горлівка Донецької області. Там утримували полонених українських військових, силовиків і цивільних. А наглядали за ними учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.

Як пише видання, упродовж 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників "Калінінської виправної колонії" оголосили підозри за різними епізодами знущань із полонених.

За даними слідства, Бобилєв не тільки проявляв лояльність і допомагав працівникам колонії, а й сам долучався до побиття полонених українських захисників. У підозрі Бобилєва чотири епізоди й пʼятеро потерпілих за період із вересня 2023 до січня 2024 року.

Як пише "Судовий репортер", 19 вересня 2023 року під приводом, що новий полонений не сказав про татуювання, працівники колонії змусили його роздягтися і побили. Помічник начальника зміни Андрій Кононенко та інспектор відділу безпеки Артем Карянов повели потерпілого в туалет.

Бобилєв при цьому, нібито, за власною ініціативою долучився до них. Там українського полоненого побили.

Крім того, Бобилєв, за версією слідства, брав участь у так званій "прийомці" полонених: їх змушували повністю роздягтися, стати до стіни, після чого безпричинно били гумовими кийками.

На початку 2025 заочно оголосили підозри співробітникам "Калінінської виправної колонії" Кононенку, Карянову та Андрєєву, які вважаються співучасниками Бобилєва.

Досудове розслідування

На етапі досудового слідства допитали близько 20 свідків. Потерпілі взяли участь у слідчих експериментах. Відбулися одночасні допити підозрюваного Бобилєва з потерпілими, під час яких останні продовжили наполягати на своїх поясненнях.

Під час особистого обшуку у Бобилєва вилучили мобільний телефон і зошит. У телефоні слідчі, начебто, виявили повідомлення і дзвінки на номер телефону російського мобільного оператора. У зошиті були записи з прізвищами, іменами та по батькові різних осіб, а також назва електронної скриньки і якийсь номер мобільного телефону.

У разі доведення вини Бобилєву загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше колишній військовополонений та захисник Маріуполя Віктор Лахно (Лелека) заявив, що в результаті обміну полоненими 17 липня повернули військового Максима Бобилєва, який нібито співпрацював із росіянами в полоні, причетний до побиття бійців "Азову" та хотів отримати громадянство РФ.