Автівка військових ТЦК із мобілізованими потрапила у ДТП у Києві: є травмовані

У Києві автомобіль міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки потрапив в аварію через те, що один із мобілізованих громадян смикнув за кермо під час руху. Інформація про те, що мобілізовані у цей час були у кайданах, є "викривленою".

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподівано смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК також стверджують, що інформація про те, що нібито мобілізовані були у кайданках є фейковою. Засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують.

У військкоматі зазначили, що коли сталася аварія деякі мобілізовані "у стресовому стані" дійсно кинулися навтьоки з автівки, але відразу ж повернулися, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.

Під час ДТП військовослужбовці ТЦК дістали травми різного степеня тяжкості, загрози їхньому життю не має. Скільки саме людей постраждало в аварії — не уточнюється.

