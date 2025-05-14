Автівка військових ТЦК із мобілізованими потрапила у ДТП у Києві: є травмовані
У Києві автомобіль міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки потрапив в аварію через те, що один із мобілізованих громадян смикнув за кермо під час руху. Інформація про те, що мобілізовані у цей час були у кайданах, є "викривленою".
Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"У мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподівано смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП", - йдеться у повідомленні.
У ТЦК також стверджують, що інформація про те, що нібито мобілізовані були у кайданках є фейковою. Засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують.
У військкоматі зазначили, що коли сталася аварія деякі мобілізовані "у стресовому стані" дійсно кинулися навтьоки з автівки, але відразу ж повернулися, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.
Під час ДТП військовослужбовці ТЦК дістали травми різного степеня тяжкості, загрози їхньому життю не має. Скільки саме людей постраждало в аварії — не уточнюється.
Этими "ухилянтами" - а просто: дезертирами, - забита вся Европа. Не в Москву прут, потому что они действууют разлагающе на психику, - а в Европу, которую ненавидят. Это та биомасса, которая никому не нужна. Поэтому нет надобности плакать над нею, защищать ее. Они должны быть безголосыми, как при бандите сталине, который по долгу службы знал все о них. Это генетический мусор. А здесь пропаганда этого мусора. Мало того, тролли-кацапы делаюют из них "бойцов" с киевским режимом.
хоть поржьом
І далі становиться ясно чим дихають такі ,,захисники" ухилянтів і чі ліцеміри вони чи просто полєзні довбні.
А гребуть на Фронт - електриків,водіїв,пекарів,токарів...і в кращому разі- місяць підготовки...