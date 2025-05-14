УКР
Автівка військових ТЦК із мобілізованими потрапила у ДТП у Києві: є травмовані

У Києві автомобіль ТЦК потрапив у ДТП 14 травня

У Києві автомобіль міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки потрапив в аварію через те, що один із мобілізованих громадян смикнув за кермо під час руху. Інформація про те, що мобілізовані у цей час були у кайданах, є "викривленою".

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподівано смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК також стверджують, що інформація про те, що нібито мобілізовані були у кайданках є фейковою. Засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують.

У військкоматі зазначили, що коли сталася аварія деякі мобілізовані "у стресовому стані" дійсно кинулися навтьоки з автівки, але відразу ж повернулися, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.

Під час ДТП військовослужбовці ТЦК дістали травми різного степеня тяжкості, загрози їхньому життю не має. Скільки саме людей постраждало в аварії — не уточнюється.

ДТП (4530) Київ (20031) ТЦК та СП (775)
+42
Інформація про те, що мобілізовані у цей час були у кайданах, є "викривленою"

Свято віруємо.
14.05.2025 19:37 Відповісти
+33
Засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують Джерело: https://censor.net/ua/n3552253

Те,що в вони в бусику виявляється не є обмеженням прав.Додати нічого,це пе___дець повний.
14.05.2025 19:40 Відповісти
+24
потрапив в аварію через те, що один із мобілізованих громадян смикнув за кермо під час руху. Інформація про те, що мобілізовані у цей час були у кайданах, є "викривленою". Джерело: https://censor.net/ua/n3552253
Він що біля водія сидів, чи ззаду плигав на руля?
14.05.2025 19:41 Відповісти
Каждый день, троллям дают зарабаттывать на цензоре, подобными "новостями". Может "про любимый лунный трактор"? В какой стране открыта возможность ежедневно работать вражеским агентам? Бутусова проверяло сбу, что это за птица?
Этими "ухилянтами" - а просто: дезертирами, - забита вся Европа. Не в Москву прут, потому что они действууют разлагающе на психику, - а в Европу, которую ненавидят. Это та биомасса, которая никому не нужна. Поэтому нет надобности плакать над нею, защищать ее. Они должны быть безголосыми, как при бандите сталине, который по долгу службы знал все о них. Это генетический мусор. А здесь пропаганда этого мусора. Мало того, тролли-кацапы делаюют из них "бойцов" с киевским режимом.
14.05.2025 20:48 Відповісти
14.05.2025 20:54 Відповісти
та і пох*й

хоть поржьом
14.05.2025 21:07 Відповісти
всих тцкунів потрібно судити за дискредитацію ЗСУ.
14.05.2025 21:03 Відповісти
Це абсолютно зайва і непотрібна справа. Наловили 20 осіб - поряд з ними 2 тцкуна. Ще можна 1 поліцеймейстера додати. І разом на фронт.
14.05.2025 21:09 Відповісти
Тебя, гадина, надо судить, за распространение вражеской пропагандыЁ
14.05.2025 21:19 Відповісти
Тут штати судів не скрізь укомплектовані, не встигають. Поверніться, допоможіть. Вас залюбки приймуть.
14.05.2025 21:25 Відповісти
Зато лахта укомплектована, - это и заставляет отвлекаться от более важных дел и задач. Давать разгуляться таким нельзя. Пока хотя бы местный цензор не забанил с подачи стукачей; их роль трудно переоцкеить и на этом ресурсе. Все по гебнявой методичке слеплено.
14.05.2025 21:49 Відповісти
Зі дойчен аббер аллес? С'**....ахтунг на...уй шнель?
показати весь коментар
Какие-то туповатые последыши соловьюши-шапиро пошли в ход. Замазывают щели какашками.
показати весь коментар
Хто це вас вкусив, херр Пишний?
показати весь коментар
За державу обидно.
показати весь коментар
ти кацапорилий нємєц прикинувся пєтріотом.
показати весь коментар
Ты такой же краченко, как и кириенко. Лахтинский шакал.
показати весь коментар
Нарешті дійшло що тут в коментах сидять каци.
показати весь коментар
Не можна за кермом рахувати готівку.
показати весь коментар
перед тим що сказати про ТЦК, подивіться на себе
показати весь коментар
читаю коменты.гыдко.и от действий ТЦК,и от коментов плесени.скажите,чуваки и чувихи-почему одни должны воевать,а другие нет?если бы все это понимали,может и ТЦК так бы не действовали?вчера наблюдал такую картину.шел чувак по улице.остановила полиция.проверила документы.довольно долго.что то выясняли,куда то звонили.потом все прошли в машину и уехали.ни чувак не падал и не бился об землю,ни полиция его не винтила.
показати весь коментар
А чому одні повинні срати в унітаз, а інші за ними прибирати? Бо в кожного своя робота. Ти ж не допомагаєш сантехніку ремонтувати каналізацію. Лише засираєш.
показати весь коментар
Побачив,це Ви мені щось написали.Важко зрозуміти Ваші фекальні аналогії.спробуйте написати на українській.
показати весь коментар
Цікаве питання з приводу хто повинен воювати, а хто ні. На сайті національної поліції є фізичні нормативи, які має здавати кандидат. На нуль везуть без всяких нормативів. Там менші фізичні навантаження? Чи менш небезпечна робота?
показати весь коментар
Справді дивне питання: хто ж повинен першим піти воювати ? З точки зору здорового глузду і логіки першими на зихист країни повинні стати : армія, поліція, представники силових структур, чиновники та інші особи яких держава наймала, вчила і утримувала саме з цією метою, які присягалися захищати та відстоювати інтереси країни і отримували за це гарні зарплати, пільги, спецпенсії та інші привілеї. Але коли почалася війна чомусь державні "утриманці" отримали броні та відстрочки від виконання свої прямих обов"язків , а в окопи потягли звичайних громадян, за рахунок яких ця держава існувала весь цей час.
показати весь коментар
кляті ухилянти
показати весь коментар
З усіма хто захищає ухилянтів та засуджує війскових з ТЦК розмову тре починати з питання - УКРАЇНУ ТРЕБА ЗАХИЩАТИ ЧІ НІ ???

І далі становиться ясно чим дихають такі ,,захисники" ухилянтів і чі ліцеміри вони чи просто полєзні довбні.
показати весь коментар
Треба однозначно. І першими на захист повинні встати ті кого держава наймала, вчила і утримувала саме з цією метою, які присягалися захищати та відстоювати інтереси країни і отримували за це гарні зарплати, пільги, спецпенсії та інші привілеї. А вже після того як закінчаться "професійні" захисники держава має моральне право вимагати і залучати до захисту простих цивільних громадян.
показати весь коментар
Треба. Саме для цього "ухилянти" своїми податками все життя і утримують цілу армаду різноманітних силовиків і чинуш. Які тепер, чомусь, поробили собі бронь і перекладають свої обов"язки на тих же "ухилянтів".
показати весь коментар
Та тут ухилянтів клятих 99%. Ще й банять якщо такі питання задаєшь )))
показати весь коментар
Почитай в Конституції хто має в першу чергу захищати країну в разі війни .ТЦК та поліція...і депутати всих рівнів...
А гребуть на Фронт - електриків,водіїв,пекарів,токарів...і в кращому разі- місяць підготовки...
показати весь коментар
В тому й справа, що їх ніхто за їхні злочини не засуджує. І Україну однозначно необхідно захищати від цих організованих банд з різними трьохбуквеними назвами.Така здорова , закацаплена гнида як Леонід повинна в цьому вже добре розбиратись.Тому тули звідси в свій саратов, там твоє місце цапе, і вишиванку зніми погань.
показати весь коментар
Хочеш побачити полєзного довбня глянь у дзеркало
показати весь коментар
- Потримай руль, я прикурю.
показати весь коментар
