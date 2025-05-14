РУС
Автомобиль военных ТЦК с мобилизованными попал в ДТП в Киеве: есть травмированные

В Киеве автомобиль ТЦК попал в ДТП 14 мая

В Киеве автомобиль городского территориального центра комплектования и социальной поддержки попал в аварию из-за того, что один из мобилизованных граждан дернул за руль во время движения. Информация о том, что мобилизованные в это время были в кандалах, является "искаженной".

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"В сети распространяется видео и информация о попадании автомобиля с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП", - говорится в сообщении.

В ТЦК также утверждают, что информация о том, что якобы мобилизованные были в наручниках является фейковой. Средств сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют.

В военкомате отметили, что когда произошла авария некоторые мобилизованные "в стрессовом состоянии" и действительно бросились наутек из машины, но сразу же вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.

Во время ДТП военнослужащие ТЦК получили травмы различной степени тяжести, угрозы их жизни нет. Сколько именно людей пострадало в аварии - не уточняется.

Топ комментарии
+42
Інформація про те, що мобілізовані у цей час були у кайданах, є "викривленою"

Свято віруємо.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:37 Ответить
+33
Засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують Джерело: https://censor.net/ua/n3552253

Те,що в вони в бусику виявляється не є обмеженням прав.Додати нічого,це пе___дець повний.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:40 Ответить
+24
потрапив в аварію через те, що один із мобілізованих громадян смикнув за кермо під час руху. Інформація про те, що мобілізовані у цей час були у кайданах, є "викривленою". Джерело: https://censor.net/ua/n3552253
Він що біля водія сидів, чи ззаду плигав на руля?
показать весь комментарий
14.05.2025 19:41 Ответить
Каждый день, троллям дают зарабаттывать на цензоре, подобными "новостями". Может "про любимый лунный трактор"? В какой стране открыта возможность ежедневно работать вражеским агентам? Бутусова проверяло сбу, что это за птица?
Этими "ухилянтами" - а просто: дезертирами, - забита вся Европа. Не в Москву прут, потому что они действууют разлагающе на психику, - а в Европу, которую ненавидят. Это та биомасса, которая никому не нужна. Поэтому нет надобности плакать над нею, защищать ее. Они должны быть безголосыми, как при бандите сталине, который по долгу службы знал все о них. Это генетический мусор. А здесь пропаганда этого мусора. Мало того, тролли-кацапы делаюют из них "бойцов" с киевским режимом.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:48 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 20:54 Ответить
та і пох*й

хоть поржьом
показать весь комментарий
14.05.2025 21:07 Ответить
всих тцкунів потрібно судити за дискредитацію ЗСУ.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:03 Ответить
Це абсолютно зайва і непотрібна справа. Наловили 20 осіб - поряд з ними 2 тцкуна. Ще можна 1 поліцеймейстера додати. І разом на фронт.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:09 Ответить
Тебя, гадина, надо судить, за распространение вражеской пропагандыЁ
показать весь комментарий
14.05.2025 21:19 Ответить
Тут штати судів не скрізь укомплектовані, не встигають. Поверніться, допоможіть. Вас залюбки приймуть.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:25 Ответить
Зато лахта укомплектована, - это и заставляет отвлекаться от более важных дел и задач. Давать разгуляться таким нельзя. Пока хотя бы местный цензор не забанил с подачи стукачей; их роль трудно переоцкеить и на этом ресурсе. Все по гебнявой методичке слеплено.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:49 Ответить
Зі дойчен аббер аллес? С'**....ахтунг на...уй шнель?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:04 Ответить
Какие-то туповатые последыши соловьюши-шапиро пошли в ход. Замазывают щели какашками.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:21 Ответить
Хто це вас вкусив, херр Пишний?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:46 Ответить
За державу обидно.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:51 Ответить
ти кацапорилий нємєц прикинувся пєтріотом.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:00 Ответить
Ты такой же краченко, как и кириенко. Лахтинский шакал.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:22 Ответить
Нарешті дійшло що тут в коментах сидять каци.
показать весь комментарий
15.05.2025 00:57 Ответить
Не можна за кермом рахувати готівку.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:07 Ответить
перед тим що сказати про ТЦК, подивіться на себе
показать весь комментарий
14.05.2025 21:17 Ответить
читаю коменты.гыдко.и от действий ТЦК,и от коментов плесени.скажите,чуваки и чувихи-почему одни должны воевать,а другие нет?если бы все это понимали,может и ТЦК так бы не действовали?вчера наблюдал такую картину.шел чувак по улице.остановила полиция.проверила документы.довольно долго.что то выясняли,куда то звонили.потом все прошли в машину и уехали.ни чувак не падал и не бился об землю,ни полиция его не винтила.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:19 Ответить
А чому одні повинні срати в унітаз, а інші за ними прибирати? Бо в кожного своя робота. Ти ж не допомагаєш сантехніку ремонтувати каналізацію. Лише засираєш.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:23 Ответить
Побачив,це Ви мені щось написали.Важко зрозуміти Ваші фекальні аналогії.спробуйте написати на українській.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:09 Ответить
Цікаве питання з приводу хто повинен воювати, а хто ні. На сайті національної поліції є фізичні нормативи, які має здавати кандидат. На нуль везуть без всяких нормативів. Там менші фізичні навантаження? Чи менш небезпечна робота?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:29 Ответить
Справді дивне питання: хто ж повинен першим піти воювати ? З точки зору здорового глузду і логіки першими на зихист країни повинні стати : армія, поліція, представники силових структур, чиновники та інші особи яких держава наймала, вчила і утримувала саме з цією метою, які присягалися захищати та відстоювати інтереси країни і отримували за це гарні зарплати, пільги, спецпенсії та інші привілеї. Але коли почалася війна чомусь державні "утриманці" отримали броні та відстрочки від виконання свої прямих обов"язків , а в окопи потягли звичайних громадян, за рахунок яких ця держава існувала весь цей час.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:51 Ответить
кляті ухилянти
показать весь комментарий
14.05.2025 21:26 Ответить
З усіма хто захищає ухилянтів та засуджує війскових з ТЦК розмову тре починати з питання - УКРАЇНУ ТРЕБА ЗАХИЩАТИ ЧІ НІ ???

І далі становиться ясно чим дихають такі ,,захисники" ухилянтів і чі ліцеміри вони чи просто полєзні довбні.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:50 Ответить
Треба однозначно. І першими на захист повинні встати ті кого держава наймала, вчила і утримувала саме з цією метою, які присягалися захищати та відстоювати інтереси країни і отримували за це гарні зарплати, пільги, спецпенсії та інші привілеї. А вже після того як закінчаться "професійні" захисники держава має моральне право вимагати і залучати до захисту простих цивільних громадян.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:57 Ответить
Треба. Саме для цього "ухилянти" своїми податками все життя і утримують цілу армаду різноманітних силовиків і чинуш. Які тепер, чомусь, поробили собі бронь і перекладають свої обов"язки на тих же "ухилянтів".
показать весь комментарий
14.05.2025 22:01 Ответить
Та тут ухилянтів клятих 99%. Ще й банять якщо такі питання задаєшь )))
показать весь комментарий
14.05.2025 22:44 Ответить
Почитай в Конституції хто має в першу чергу захищати країну в разі війни .ТЦК та поліція...і депутати всих рівнів...
А гребуть на Фронт - електриків,водіїв,пекарів,токарів...і в кращому разі- місяць підготовки...
показать весь комментарий
14.05.2025 23:00 Ответить
В тому й справа, що їх ніхто за їхні злочини не засуджує. І Україну однозначно необхідно захищати від цих організованих банд з різними трьохбуквеними назвами.Така здорова , закацаплена гнида як Леонід повинна в цьому вже добре розбиратись.Тому тули звідси в свій саратов, там твоє місце цапе, і вишиванку зніми погань.
показать весь комментарий
15.05.2025 06:22 Ответить
Хочеш побачити полєзного довбня глянь у дзеркало
показать весь комментарий
15.05.2025 08:48 Ответить
- Потримай руль, я прикурю.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 