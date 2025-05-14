Поліція кваліфікувала побиття вчителя в Харкові як хуліганство: військовослужбовця ТЦК відсторонили
У Харкові триває розслідування резонансного випадку, коли військовослужбовець районного територіального центру комплектування побив учителя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як повідомили в поліції Харківської області, кримінальне провадження відкрито за статтею про хуліганство, підозру наразі не оголошено.
Речниця обласного ТЦК Олена Родіна підтвердила, що чоловік у військовій формі на відео - працівник центру комплектування, який того дня працював у складі групи оповіщення. Він наразі відсторонений від виконання обов’язків, щодо нього триває службове розслідування. Водночас, як зазначила Родіна, цей військовослужбовець має статус учасника бойових дій.
Адвокат Роман Лихачов звернув увагу на кваліфікацію справи як хуліганства, зазначивши, що без медичної експертизи та тілесних ушкоджень покарання може бути м’яким або справу взагалі можуть закрити. За його словами, часто військових у подібних інцидентах згодом звільняють заднім числом або переводять до добровольчих формувань, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Також він наголосив, що справу мав би розслідувати ДБР, якби було офіційно підтверджено статус військовослужбовця. Уникнути подібних ситуацій у майбутньому, на думку Лихачова, допомогло б обов’язкове носіння боді-камер військовослужбовцям ТЦК.
Тим часом у соцмережах шириться підтримка постраждалому вчителю. Начальник інформвідділу Дергачівської міськради Олександр Кулік заявив, що військовослужбовець, причетний до інциденту, раніше публікував антиукраїнські дописи та підтримував антимайдан.
Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.
Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постараждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.
Також коли ти представник найдавніших професій - суддя, прокурор, тцкун, кримінал, депутат, митниця та інші.
Якщо в тебе УБД, то ти навiть повинен знати чому. Якщо ти звiсно не беспредельщик.
Читай як Конституцію України, так і закони України, і авжеж Статут ЗСУ.
Прочитаєш доповіси мені ексмолодшому сержанту і ексТВО ком.взводу.
ОК?
Був один приклад в 14 році. Місто Покровськ початок травня. Кацапи робили так званий "референдум". Один дохлий підар і пара поранених, інші швидко вирішили що варто любити Україну.
Цього відео більш чим багато в наших ютьюбах.
І це приклад не дії НГУ чи ЗСУ.
Діяли просто українці які пішли на війноньку в березні 2014, а їм військомат сказав що немає чому хвилюватися.
Бо держава дає право на вбивство лише одній професії- ця професія називається одним словом-"ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ."
2) І ні, навіть у мирний час військовослужбовець має право на вбивсто у багатьох випаках.
3) І так, він-військовослужбовець несе відповідальність за свої дії (якщо коротко то там дуже тяжко "відмазатись" від неправомірних дій. Майже не можливо. Це одна із комплексу причин чому в Криму майже не стріляли.
4) Так, цей дозвіл чи ця ліцензія на вбивсто людини має свої нюанс- тебе самого можуть чи вбити чи покалічити вороги.
5)) Читайте закони і ви зрозумієте лише одне-те що ТЦКшники навіть тепер, просто, ліберали.
Навіть в таких діях.
Лише одна законна професія в усіх цивілізованих країн світу має ліцензію від держави на вбивсто людини.
"ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ"
alexey prus
при захоплені Криму кацапи активно маскувалися під цивілів і не лише. Тому так війсьуовослужбовець має право вбити цивіла і далі або нести відповідальність або бути нагородженим.
Читайте закони України про ВС і Статут ЗСУ імбецили.
KAISERWALD
Тобі додаткова відповідь:
АА№№0854
Це деякі літери і деякі цифри з мого УБД виданого в 16 році в січні місяці. А ще я комісований , назавжди, з 17 року. І ні, я до 14 року і після 16 року ніколи не був на держпосадах.
Єдина моя держпосада була максимум ТВО ком. взводу при званні мол. серж.
Або як тцкуну троє будували хатинку і теж значився як УБС із повною виплатою.
І таких тисячі, може й десятки тисяч. Це вони найбільше пищать про патріотизм із настриженими барбершопними борідками і в нових камуфляжах
Ну що ж цьому війсковослужбовцю просто повезло захищати , хоча б тепер, Україну і місто Герой Харків від кацапсько-путлерівської мерзоти власним тілом.
KAISERWALD
Ну як вам сказати?
Ок. Скажу аналогіями.
Ви особисто мали надію що Україна збереже свою незалежність коли було 1 березня 2022 року?
А я знав це.
Стаття 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює, що «Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення».
У п. 9 цієї статті ідеться, що «Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - КМУ; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється РНБО».
Стаття 11 цього Закону покладає керівництво мобілізацією, визначення її обсягів і строків саме на Президента України.
І так, така поведінка має на меті підрив боєздатності та деморалізацію українців та українського війська.
І так, це - саботаж.
------------
Коли їм відсіч дають, то відразу напад на військовослужбовців у воєнний час, коли їх ловлять - то скромні працівники у військовій формі
І статус УБД дає право пистити цивільних? За принципом - якщо тцкун не відіб'є тобі нирки, то завтра це зробить десант бурятів?
А загалом все традиційно приховають. ТЦКшник швиденько поїде "на фронт" і через місяць ми побачимо відео з ним у Львові чи Одесі.
Безкарність веде до вседозволеності.
*********** вчинене групою осіб - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
де той мєнт, який повинен знаходитись поряд?
десь бухає з проституткою?
а, служба йде?
то, де це падло, ненавчене воювати? клименко, зелений дегенерат?
Другий комент. Закординянин вова вова каже, що це все правильно. Тому повинен повернутися....
А коли особа, яка наділена владними повноваженнями, виступає від імені держави і під час виконання службових обов'язків б'є цивільного - це перевищення влади, яке супроводжувалось насильством стосовно потерпілого ч.2 статті 365 від 3 до 8 років позбавлення волі, і тяжкість отриманих ним тілесних ушкоджень в цьому випадку значення не має.
З 2019 це все не працює
І при зелені не почне
Зєлю геть. Вибори
Це п*здець покарання...
Вони там всі такі добровільні?
ТРЕБА ЗВІЛЬНЯТИ З ЗСУ.
ЧИМ ВІН ХУЖЕ ТОГО ВЧИТЕЛЯ УХИЛЯНТА ???
У нього теж є ПРАВО УХИЛЯТИСЬ ВІД ЗСУ.