Поліція кваліфікувала побиття вчителя в Харкові як хуліганство: військовослужбовця ТЦК відсторонили

У Харкові триває розслідування резонансного випадку, коли військовослужбовець районного територіального центру комплектування побив учителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомили в поліції Харківської області, кримінальне провадження відкрито за статтею про хуліганство, підозру наразі не оголошено.

Речниця обласного ТЦК Олена Родіна підтвердила, що чоловік у військовій формі на відео - працівник центру комплектування, який того дня працював у складі групи оповіщення. Він наразі відсторонений від виконання обов’язків, щодо нього триває службове розслідування. Водночас, як зазначила Родіна, цей військовослужбовець має статус учасника бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя з відстрочкою від мобілізації у Харкові: йде службове розслідування, - Терехов. ФОТО

Адвокат Роман Лихачов звернув увагу на кваліфікацію справи як хуліганства, зазначивши, що без медичної експертизи та тілесних ушкоджень покарання може бути м’яким або справу взагалі можуть закрити. За його словами, часто військових у подібних інцидентах згодом звільняють заднім числом або переводять до добровольчих формувань, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Також він наголосив, що справу мав би розслідувати ДБР, якби було офіційно підтверджено статус військовослужбовця. Уникнути подібних ситуацій у майбутньому, на думку Лихачова, допомогло б обов’язкове носіння боді-камер військовослужбовцям ТЦК.

Тим часом у соцмережах шириться підтримка постраждалому вчителю. Начальник інформвідділу Дергачівської міськради Олександр Кулік заявив, що військовослужбовець, причетний до інциденту, раніше публікував антиукраїнські дописи та підтримував антимайдан.

Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постараждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Бусифікація" є порушенням прав людини і шкодить іміджу держави, - Завітневич