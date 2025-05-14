УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9416 відвідувачів онлайн
Новини Порушення під час мобілізації Протиправні дії ТЦК
8 173 87

Поліція кваліфікувала побиття вчителя в Харкові як хуліганство: військовослужбовця ТЦК відсторонили

працівник ТЦК вдарив цивільного

У Харкові триває розслідування резонансного випадку, коли військовослужбовець районного територіального центру комплектування побив учителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Як повідомили в поліції Харківської області, кримінальне провадження відкрито за статтею про хуліганство, підозру наразі не оголошено.

Речниця обласного ТЦК Олена Родіна підтвердила, що чоловік у військовій формі на відео - працівник центру комплектування, який того дня працював у складі групи оповіщення. Він наразі відсторонений від виконання обов’язків, щодо нього триває службове розслідування. Водночас, як зазначила Родіна, цей військовослужбовець має статус учасника бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя з відстрочкою від мобілізації у Харкові: йде службове розслідування, - Терехов. ФОТО

Адвокат Роман Лихачов звернув увагу на кваліфікацію справи як хуліганства, зазначивши, що без медичної експертизи та тілесних ушкоджень покарання може бути м’яким або справу взагалі можуть закрити. За його словами, часто військових у подібних інцидентах згодом звільняють заднім числом або переводять до добровольчих формувань, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Також він наголосив, що справу мав би розслідувати ДБР, якби було офіційно підтверджено статус військовослужбовця. Уникнути подібних ситуацій у майбутньому, на думку Лихачова, допомогло б обов’язкове носіння боді-камер військовослужбовцям ТЦК.

Тим часом у соцмережах шириться підтримка постраждалому вчителю. Начальник інформвідділу Дергачівської міськради Олександр Кулік заявив, що військовослужбовець, причетний до інциденту, раніше публікував антиукраїнські дописи та підтримував антимайдан.

Нагадаємо, у мережі опублікований відеозапис, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення.

Після мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постараждалий - вчитель, що мав офіційну відстрочку від мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Бусифікація" є порушенням прав людини і шкодить іміджу держави, - Завітневич

Автор: 

побиття (991) Харків (5853) ТЦК та СП (775) Харківська область (1486) Харківський район (524)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
тобто якщо вдарити ТЦКашника то теж буде ********* ? або це інше ?
показати весь коментар
14.05.2025 17:46 Відповісти
+44
Охоронець на хлібозаводі. Антимайдан. Потрахушки з кацапкою-вдовою здохшого свошніка. Тцк-це мафія. Кругова порука.
показати весь коментар
14.05.2025 17:58 Відповісти
+41
Бойовий шлях зараз нічого не дасть, там хтось відсидів півроку в шинках Одеси, а за документами проходить як штурмовик на передовій
Або як тцкуну троє будували хатинку і теж значився як УБС із повною виплатою.
І таких тисячі, може й десятки тисяч. Це вони найбільше пищать про патріотизм із настриженими барбершопними борідками і в нових камуфляжах
показати весь коментар
14.05.2025 17:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто якщо вдарити ТЦКашника то теж буде ********* ? або це інше ?
показати весь коментар
14.05.2025 17:46 Відповісти
Коли звалив у Європу і єдиний зв'язок з Україною - це бабло за здавану там квартиру в оренду, то безумовно.
Також коли ти представник найдавніших професій - суддя, прокурор, тцкун, кримінал, депутат, митниця та інші.
показати весь коментар
14.05.2025 18:31 Відповісти
Нi не мають.
Якщо в тебе УБД, то ти навiть повинен знати чому. Якщо ти звiсно не беспредельщик.
показати весь коментар
14.05.2025 22:17 Відповісти
Ну взагагалі то я кацапській лахті не повинен відповідати, але ОК, тобі відповім.
Читай як Конституцію України, так і закони України, і авжеж Статут ЗСУ.
Прочитаєш доповіси мені ексмолодшому сержанту і ексТВО ком.взводу.
ОК?
Був один приклад в 14 році. Місто Покровськ початок травня. Кацапи робили так званий "референдум". Один дохлий підар і пара поранених, інші швидко вирішили що варто любити Україну.
Цього відео більш чим багато в наших ютьюбах.
І це приклад не дії НГУ чи ЗСУ.
Діяли просто українці які пішли на війноньку в березні 2014, а їм військомат сказав що немає чому хвилюватися.
показати весь коментар
14.05.2025 22:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=E3aa7ZeosjA
показати весь коментар
14.05.2025 22:38 Відповісти
Статтю про самозахист теж ніхто не відміняв. ХЗ це ТЦКашник чи грабіжник і законослухняний громадянин має повне право вимагати доказів, а не кулаком в морду. У нас ТЦКашники їздять з самого ранку в машинах поліції самі розумієте для чого. Був свідком як двійко цих ветеранів-інвалідів з талантом спрінтерів ганялися за молодим хлопцем і таки наздогнали.
показати весь коментар
14.05.2025 19:15 Відповісти
1) Читайте закони.
Бо держава дає право на вбивство лише одній професії- ця професія називається одним словом-"ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ."
2) І ні, навіть у мирний час військовослужбовець має право на вбивсто у багатьох випаках.
3) І так, він-військовослужбовець несе відповідальність за свої дії (якщо коротко то там дуже тяжко "відмазатись" від неправомірних дій. Майже не можливо. Це одна із комплексу причин чому в Криму майже не стріляли.
4) Так, цей дозвіл чи ця ліцензія на вбивсто людини має свої нюанс- тебе самого можуть чи вбити чи покалічити вороги.
5)) Читайте закони і ви зрозумієте лише одне-те що ТЦКшники навіть тепер, просто, ліберали.
Навіть в таких діях.
Лише одна законна професія в усіх цивілізованих країн світу має ліцензію від держави на вбивсто людини.
"ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ"
показати весь коментар
14.05.2025 19:35 Відповісти
Військовослужбовець не має права воювати з цивільними, тим більше їх вбивати....
показати весь коментар
14.05.2025 19:53 Відповісти
Очікую ситуацію, коли ти приїдеш до України, і тебе запіздячить тут "зважений і щасливий " тецекашник. Але все буде по закону.
показати весь коментар
14.05.2025 20:17 Відповісти
на вбивство громадян інших країн у військовій формі. все інше туфта
показати весь коментар
14.05.2025 21:15 Відповісти
Вал Кочин #550865
alexey prus
при захоплені Криму кацапи активно маскувалися під цивілів і не лише. Тому так війсьуовослужбовець має право вбити цивіла і далі або нести відповідальність або бути нагородженим.
Читайте закони України про ВС і Статут ЗСУ імбецили.
KAISERWALD
Тобі додаткова відповідь:
АА№№0854
Це деякі літери і деякі цифри з мого УБД виданого в 16 році в січні місяці. А ще я комісований , назавжди, з 17 року. І ні, я до 14 року і після 16 року ніколи не був на держпосадах.
Єдина моя держпосада була максимум ТВО ком. взводу при званні мол. серж.
показати весь коментар
14.05.2025 21:55 Відповісти
Озвучьте боевой путь тцкуна, плиз.
показати весь коментар
14.05.2025 17:49 Відповісти
Бойовий шлях зараз нічого не дасть, там хтось відсидів півроку в шинках Одеси, а за документами проходить як штурмовик на передовій
Або як тцкуну троє будували хатинку і теж значився як УБС із повною виплатою.
І таких тисячі, може й десятки тисяч. Це вони найбільше пищать про патріотизм із настриженими барбершопними борідками і в нових камуфляжах
показати весь коментар
14.05.2025 17:54 Відповісти
Охоронець на хлібозаводі. Антимайдан. Потрахушки з кацапкою-вдовою здохшого свошніка. Тцк-це мафія. Кругова порука.
показати весь коментар
14.05.2025 17:58 Відповісти
ТЦКашник Сергій Воловик, який побив хлопця у Харкові за наказом Зеленського, виявився любителем «руського міра». ******** їздити на росію в Білгород до своєї коханки. Також їздив на антимайдан, де також приймав участь у побиті українців.
показати весь коментар
14.05.2025 17:59 Відповісти
Він назахищає. Біографію бойца читали?
показати весь коментар
14.05.2025 19:55 Відповісти
Якщо чесно то так, читав.
Ну що ж цьому війсковослужбовцю просто повезло захищати , хоча б тепер, Україну і місто Герой Харків від кацапсько-путлерівської мерзоти власним тілом.
KAISERWALD
Ну як вам сказати?
Ок. Скажу аналогіями.
Ви особисто мали надію що Україна збереже свою незалежність коли було 1 березня 2022 року?
А я знав це.
показати весь коментар
14.05.2025 22:04 Відповісти
кого? "грохнути з адвокатом" кого?
показати весь коментар
15.05.2025 01:48 Відповісти
Я не мав цієї надії від 2019 року, я реаліст і думаю стратегічно...
показати весь коментар
16.05.2025 19:47 Відповісти
Ну і хто із нас двух був правий?
показати весь коментар
16.05.2025 20:11 Відповісти
Ідеаліст? Мрійник? Фантаст?
показати весь коментар
14.05.2025 20:19 Відповісти
Він просто бот.
показати весь коментар
15.05.2025 09:01 Відповісти
у всіх подібних випадках мені здається що працівники ТЦК діють навмисне..., побиття, лайка, образи..., таке враження, що вони діють на замовлення, щоб посіяти недовіру, ненависть та неприйняття цієї служби та війська взагалі... часто вони себе так поводять прилюдно, коли знають, що їх бачать та можуть знімати...
показати весь коментар
14.05.2025 17:51 Відповісти
Це все від безкарності - бо знають , що їм за це нічого не буде ...
показати весь коментар
14.05.2025 18:06 Відповісти
Одне й теж всією Україною. Відповідальним за мобілізацію є виключно Президент України як Верховний Головнокомандувач.

Стаття 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює, що «Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення».

У п. 9 цієї статті ідеться, що «Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - КМУ; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється РНБО».

Стаття 11 цього Закону покладає керівництво мобілізацією, визначення її обсягів і строків саме на Президента України.
показати весь коментар
14.05.2025 18:15 Відповісти
Вони себе так поводять, бо їм дали відповідні вказівки згори.
І так, така поведінка має на меті підрив боєздатності та деморалізацію українців та українського війська.
І так, це - саботаж.
показати весь коментар
15.05.2025 09:07 Відповісти
Речниця обласного ТЦК Олена Родіна підтвердила, що чоловік у військовій формі на відео - працівник центру комплектування.... Водночас, як зазначила Родіна, цей військовослужбовець має статус учасника бойових дій.
------------

Коли їм відсіч дають, то відразу напад на військовослужбовців у воєнний час, коли їх ловлять - то скромні працівники у військовій формі

І статус УБД дає право пистити цивільних? За принципом - якщо тцкун не відіб'є тобі нирки, то завтра це зробить десант бурятів?
показати весь коментар
14.05.2025 17:51 Відповісти
Олена Родіна бреше як собака. Ця сволота і дня ніде не воювала.
показати весь коментар
14.05.2025 17:55 Відповісти
Статус УБД цілком може бути. Он тцкуну дачу під Одесою троє будували - далі його ділянки нікуди не вилазили - всі значилися як на передовій. Або як рівненський тцкун - який тільки засосами на роботі займався. Теж швидко кудись в Одесу відправили на місяць, щоб у кабаках посидів і статус УБД отримав
показати весь коментар
14.05.2025 18:00 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 17:52 Відповісти
Військовослужбовця? Вже ж відомо,що це звичайний ватнік-бандос. Відсторонили,***. Покидьки.
показати весь коментар
14.05.2025 17:54 Відповісти
Ситуація така.Люди черпають інформацію с марафона і вечірніх відосиків потужного,так вважає влада.
показати весь коментар
14.05.2025 18:00 Відповісти
А чому військовослужбовець? В кількості 1 шт.? Там видно групу осіб, що стояла "на стрьомі". Отже є співучасники.
А загалом все традиційно приховають. ТЦКшник швиденько поїде "на фронт" і через місяць ми побачимо відео з ним у Львові чи Одесі.
Безкарність веде до вседозволеності.
показати весь коментар
14.05.2025 17:56 Відповісти
Так в них же чітка індульгенція , верховний суд постановив - навіть якщо ТЦК мобілізує з порушеннями - все одно людина повернутися додому вже не може !
показати весь коментар
14.05.2025 17:58 Відповісти
Може, але то має бути золота людина, як насіров.
показати весь коментар
14.05.2025 18:34 Відповісти
Ось вам і вся правда. "Закони" "конституції" "демократія" та рівність.
показати весь коментар
14.05.2025 17:56 Відповісти
Відмінилися ще з 2019
показати весь коментар
14.05.2025 18:51 Відповісти
Ст296 КК -
*********** вчинене групою осіб - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
показати весь коментар
14.05.2025 17:56 Відповісти
За тцкуна пару слов ( с 5.33 )-https://www.youtube.com/watch?v=toiepL2ysqM
показати весь коментар
14.05.2025 17:58 Відповісти
Что значит отстранили? На нары крысу!
показати весь коментар
14.05.2025 18:03 Відповісти
по закону, патруль тцк обов'язково проводиться з мєнтом.
де той мєнт, який повинен знаходитись поряд?
десь бухає з проституткою?
а, служба йде?
то, де це падло, ненавчене воювати? клименко, зелений дегенерат?
показати весь коментар
14.05.2025 18:11 Відповісти
Влада хоче повернення україньців з-за кордону!Факт - в Україні людину ні за-що може ********* мусор,або тцкун і їм за це нічого не буде!!!Ще чергі на повернення немає?
показати весь коментар
14.05.2025 18:24 Відповісти
Людям закордоном таке підходить.
Другий комент. Закординянин вова вова каже, що це все правильно. Тому повинен повернутися....
показати весь коментар
14.05.2025 18:54 Відповісти
То звичайний "бот" під впн, сидить, і за "бронь" накидує лайна.
показати весь коментар
15.05.2025 09:10 Відповісти
Якийсь вантик його туди влаштував не без відома начальника ТЦК.Висновки напрошуються,що там ватне кубло на чолі з начальником ТЦК
показати весь коментар
14.05.2025 18:25 Відповісти
Буряти в анабіозі
показати весь коментар
14.05.2025 18:57 Відповісти
Як сказали б у совєцькі часи, "мнагачіслєнниє отдєльниє нєдостаткі"
показати весь коментар
14.05.2025 18:29 Відповісти
*********** - це написати на стіні ОП "Зеля нелох".
А коли особа, яка наділена владними повноваженнями, виступає від імені держави і під час виконання службових обов'язків б'є цивільного - це перевищення влади, яке супроводжувалось насильством стосовно потерпілого ч.2 статті 365 від 3 до 8 років позбавлення волі, і тяжкість отриманих ним тілесних ушкоджень в цьому випадку значення не має.
показати весь коментар
14.05.2025 18:29 Відповісти
Забудь вже про закони
З 2019 це все не працює
І при зелені не почне
показати весь коментар
14.05.2025 18:58 Відповісти
А до 19-го працювало? Не сміши.
показати весь коментар
14.05.2025 20:45 Відповісти
Тобто все, що потрібно зробити щоб відкосити від війни - це піти в тцк та когось побити. Далі тебе просто відстороняють як непридатного.
показати весь коментар
14.05.2025 18:30 Відповісти
Цю систему збудував зєля, російський шпигун. То чому дивуватись?
Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
14.05.2025 18:32 Відповісти
Уникнути подібних ситуацій у майбутньому, на думку Лихачова, допомогло б обов'язкове носіння боді-камер військовослужбовцям ТЦК. ********** Офіційна зброя та її законне застосування у подібній ситуації допоможе уникнути подібних ситуацій. А в даному випадку ще й знищення нападника закрило би одразу цю ситуацію.
показати весь коментар
14.05.2025 18:34 Відповісти
Має бути карна справа проти як "боксера", так й проти співучасників злочину: перевищення влади, яке супроводжувалось насильством стосовно потерпілого, ч.2 статті 365 (від 3 до 8 років позбавлення волі).
показати весь коментар
14.05.2025 18:51 Відповісти
"Відсторонили"...
Це п*здець покарання...
показати весь коментар
14.05.2025 18:57 Відповісти
вчитель отримує 4к євро і в живіт
показати весь коментар
14.05.2025 19:13 Відповісти
"переводять до добровольчих формувань,"
Вони там всі такі добровільні?
показати весь коментар
14.05.2025 19:17 Відповісти
Так це тоді "***********" у складі організованої групи. Бо всі поруч стояли, не заважали, і є співчасниками події.
показати весь коментар
14.05.2025 20:20 Відповісти
думають кому підозру вручити? може вчителю
показати весь коментар
14.05.2025 21:17 Відповісти
*********? Якщо він на державній службі, то це ст. 365 ККУ до 5 років позбавлення волі.
показати весь коментар
14.05.2025 21:46 Відповісти
Ви, ще про честь мундира згадайте. Завжди перся із їхнього розвитку, коли мені менти цю єресь намагались втюхувати.
показати весь коментар
15.05.2025 08:40 Відповісти
Не тупи, я не про слідака і його нечисть, справу повинні дебеерівці вести, а не поліцаї і якесь нікчемне службове розслідування. Речниця ТЦК підтвердила, що їхній працівник на момент скоєння злочину був чинним військовослужбовцем, тобто на державній службі - перевищення службових повноважень і використання владних повноважень для нападу на цивільного саме те, що повинні інкримінувати уйобку, а також всім присутнім при нападі поліцейським і колегам тецекашника. А враховуючи минуле паскуди (антимайдан, антиукраїнські дописи) СБУ повинна копнути його на предмет диверсійної діяльності по дискредитації ТЦК і мобілізації.
показати весь коментар
15.05.2025 20:39 Відповісти
сам ти тупиш, коли із друга ворога ліпиш... Наступного разу, напишу лопата, але пробач, що кепсько висловився.
показати весь коментар
15.05.2025 22:59 Відповісти
М-да, трохи грубувато я. На автоматі якось. Вибач.
показати весь коментар
15.05.2025 23:12 Відповісти
А чого тільки відсторонили ???
ТРЕБА ЗВІЛЬНЯТИ З ЗСУ.
ЧИМ ВІН ХУЖЕ ТОГО ВЧИТЕЛЯ УХИЛЯНТА ???
У нього теж є ПРАВО УХИЛЯТИСЬ ВІД ЗСУ.
показати весь коментар
14.05.2025 21:47 Відповісти
ТЦК потрібно ліквідувати - це совковий атавізм якийй вже давно треба ампутувати. Всі ТЦК перетворились в мафіозні угрупування з містячкового криміналітету який під час війни перетворив їх на фінансові піраміди.
показати весь коментар
15.05.2025 01:03 Відповісти
Мало дав цьому ухилянту. Тіпа вчитель історії мав бути у перших рядах на нулі, а не ховатися за юбками у школі.
показати весь коментар
15.05.2025 03:03 Відповісти
Яких ще вам реформ від зеленого не вистачає?
показати весь коментар
15.05.2025 08:09 Відповісти
Для здійснення функцій президента необхідна одна невеличка річ - треба, щоб він був, той президент. А з цим зараз в Україні проблема. Парадокс, місце зайняте, а президента немає.
показати весь коментар
15.05.2025 11:58 Відповісти
контужених, ізранених працівників ТЦК часто провокують, коли ті просять показати документи...а провокують ті хто у МСЕК купив інвалідність, або УБД дядя з штабу допоміг зробити..ці недоістоти хамлять працівникам ТЦК, глузують і документи не показують
показати весь коментар
15.05.2025 12:27 Відповісти
Ну,якщо вони контуженi ,то треба лiкуватися,а не йти в ТЦК,Або сидiти вдома
показати весь коментар
19.05.2025 09:07 Відповісти
 
 