Полиция квалифицировала избиение учителя в Харькове как хулиганство: военнослужащего ТЦК отстранили
В Харькове продолжается расследование резонансного случая, когда военнослужащий районного территориального центра комплектования избил учителя.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как сообщили в полиции Харьковской области, уголовное производство открыто по статье о хулиганстве, подозрение пока не объявлено.
Пресс-секретарь областного ТЦК Елена Родина подтвердила, что мужчина в военной форме на видео - работник центра комплектования, который в тот день работал в составе группы оповещения. Он сейчас отстранен от исполнения обязанностей, в отношении него продолжается служебное расследование. В то же время, как отметила Родина, этот военнослужащий имеет статус участника боевых действий.
Адвокат Роман Лихачев обратил внимание на квалификацию дела как хулиганства, отметив, что без медицинской экспертизы и телесных повреждений наказание может быть мягким или дело вообще могут закрыть. По его словам, часто военных в подобных инцидентах впоследствии увольняют задним числом или переводят в добровольческие формирования, чтобы избежать уголовной ответственности.
Также он отметил, что дело должно было бы расследовать ГБР, если бы был официально подтвержден статус военнослужащего. Избежать подобных ситуаций в будущем, по мнению Лихачева, помогло бы обязательное ношение боди-камер военнослужащим ТЦК.
Тем временем в соцсетях распространяется поддержка пострадавшему учителю. Начальник инфоотдела Дергачевского горсовета Александр Кулик заявил, что военнослужащий, причастный к инциденту, ранее публиковал антиукраинские сообщения и поддерживал антимайдан.
Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, который имел официальную отсрочку от мобилизации.
Також коли ти представник найдавніших професій - суддя, прокурор, тцкун, кримінал, депутат, митниця та інші.
Якщо в тебе УБД, то ти навiть повинен знати чому. Якщо ти звiсно не беспредельщик.
Читай як Конституцію України, так і закони України, і авжеж Статут ЗСУ.
Прочитаєш доповіси мені ексмолодшому сержанту і ексТВО ком.взводу.
ОК?
Був один приклад в 14 році. Місто Покровськ початок травня. Кацапи робили так званий "референдум". Один дохлий підар і пара поранених, інші швидко вирішили що варто любити Україну.
Цього відео більш чим багато в наших ютьюбах.
І це приклад не дії НГУ чи ЗСУ.
Діяли просто українці які пішли на війноньку в березні 2014, а їм військомат сказав що немає чому хвилюватися.
Бо держава дає право на вбивство лише одній професії- ця професія називається одним словом-"ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ."
2) І ні, навіть у мирний час військовослужбовець має право на вбивсто у багатьох випаках.
3) І так, він-військовослужбовець несе відповідальність за свої дії (якщо коротко то там дуже тяжко "відмазатись" від неправомірних дій. Майже не можливо. Це одна із комплексу причин чому в Криму майже не стріляли.
4) Так, цей дозвіл чи ця ліцензія на вбивсто людини має свої нюанс- тебе самого можуть чи вбити чи покалічити вороги.
5)) Читайте закони і ви зрозумієте лише одне-те що ТЦКшники навіть тепер, просто, ліберали.
Навіть в таких діях.
Лише одна законна професія в усіх цивілізованих країн світу має ліцензію від держави на вбивсто людини.
"ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ"
alexey prus
при захоплені Криму кацапи активно маскувалися під цивілів і не лише. Тому так війсьуовослужбовець має право вбити цивіла і далі або нести відповідальність або бути нагородженим.
Читайте закони України про ВС і Статут ЗСУ імбецили.
KAISERWALD
Тобі додаткова відповідь:
АА№№0854
Це деякі літери і деякі цифри з мого УБД виданого в 16 році в січні місяці. А ще я комісований , назавжди, з 17 року. І ні, я до 14 року і після 16 року ніколи не був на держпосадах.
Єдина моя держпосада була максимум ТВО ком. взводу при званні мол. серж.
Або як тцкуну троє будували хатинку і теж значився як УБС із повною виплатою.
І таких тисячі, може й десятки тисяч. Це вони найбільше пищать про патріотизм із настриженими барбершопними борідками і в нових камуфляжах
Ну що ж цьому війсковослужбовцю просто повезло захищати , хоча б тепер, Україну і місто Герой Харків від кацапсько-путлерівської мерзоти власним тілом.
KAISERWALD
Ну як вам сказати?
Ок. Скажу аналогіями.
Ви особисто мали надію що Україна збереже свою незалежність коли було 1 березня 2022 року?
А я знав це.
Стаття 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює, що «Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення».
У п. 9 цієї статті ідеться, що «Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - КМУ; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється РНБО».
Стаття 11 цього Закону покладає керівництво мобілізацією, визначення її обсягів і строків саме на Президента України.
І так, така поведінка має на меті підрив боєздатності та деморалізацію українців та українського війська.
І так, це - саботаж.
------------
Коли їм відсіч дають, то відразу напад на військовослужбовців у воєнний час, коли їх ловлять - то скромні працівники у військовій формі
І статус УБД дає право пистити цивільних? За принципом - якщо тцкун не відіб'є тобі нирки, то завтра це зробить десант бурятів?
А загалом все традиційно приховають. ТЦКшник швиденько поїде "на фронт" і через місяць ми побачимо відео з ним у Львові чи Одесі.
Безкарність веде до вседозволеності.
*********** вчинене групою осіб - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
де той мєнт, який повинен знаходитись поряд?
десь бухає з проституткою?
а, служба йде?
то, де це падло, ненавчене воювати? клименко, зелений дегенерат?
Другий комент. Закординянин вова вова каже, що це все правильно. Тому повинен повернутися....
А коли особа, яка наділена владними повноваженнями, виступає від імені держави і під час виконання службових обов'язків б'є цивільного - це перевищення влади, яке супроводжувалось насильством стосовно потерпілого ч.2 статті 365 від 3 до 8 років позбавлення волі, і тяжкість отриманих ним тілесних ушкоджень в цьому випадку значення не має.
З 2019 це все не працює
І при зелені не почне
Зєлю геть. Вибори
Це п*здець покарання...
Вони там всі такі добровільні?
ТРЕБА ЗВІЛЬНЯТИ З ЗСУ.
ЧИМ ВІН ХУЖЕ ТОГО ВЧИТЕЛЯ УХИЛЯНТА ???
У нього теж є ПРАВО УХИЛЯТИСЬ ВІД ЗСУ.