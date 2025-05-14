Полиция квалифицировала избиение учителя в Харькове как хулиганство: военнослужащего ТЦК отстранили

В Харькове продолжается расследование резонансного случая, когда военнослужащий районного территориального центра комплектования избил учителя.

Как сообщили в полиции Харьковской области, уголовное производство открыто по статье о хулиганстве, подозрение пока не объявлено.

Пресс-секретарь областного ТЦК Елена Родина подтвердила, что мужчина в военной форме на видео - работник центра комплектования, который в тот день работал в составе группы оповещения. Он сейчас отстранен от исполнения обязанностей, в отношении него продолжается служебное расследование. В то же время, как отметила Родина, этот военнослужащий имеет статус участника боевых действий.

Адвокат Роман Лихачев обратил внимание на квалификацию дела как хулиганства, отметив, что без медицинской экспертизы и телесных повреждений наказание может быть мягким или дело вообще могут закрыть. По его словам, часто военных в подобных инцидентах впоследствии увольняют задним числом или переводят в добровольческие формирования, чтобы избежать уголовной ответственности.

Также он отметил, что дело должно было бы расследовать ГБР, если бы был официально подтвержден статус военнослужащего. Избежать подобных ситуаций в будущем, по мнению Лихачева, помогло бы обязательное ношение боди-камер военнослужащим ТЦК.

Тем временем в соцсетях распространяется поддержка пострадавшему учителю. Начальник инфоотдела Дергачевского горсовета Александр Кулик заявил, что военнослужащий, причастный к инциденту, ранее публиковал антиукраинские сообщения и поддерживал антимайдан.

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, который имел официальную отсрочку от мобилизации.

