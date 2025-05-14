РУС
8 173 87

Полиция квалифицировала избиение учителя в Харькове как хулиганство: военнослужащего ТЦК отстранили

работник ТЦК ударил гражданского

В Харькове продолжается расследование резонансного случая, когда военнослужащий районного территориального центра комплектования избил учителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили в полиции Харьковской области, уголовное производство открыто по статье о хулиганстве, подозрение пока не объявлено.

Пресс-секретарь областного ТЦК Елена Родина подтвердила, что мужчина в военной форме на видео - работник центра комплектования, который в тот день работал в составе группы оповещения. Он сейчас отстранен от исполнения обязанностей, в отношении него продолжается служебное расследование. В то же время, как отметила Родина, этот военнослужащий имеет статус участника боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ТЦК ударил учителя с отсрочкой от мобилизации в Харькове: идет служебное расследование, - Терехов. ФОТО

Адвокат Роман Лихачев обратил внимание на квалификацию дела как хулиганства, отметив, что без медицинской экспертизы и телесных повреждений наказание может быть мягким или дело вообще могут закрыть. По его словам, часто военных в подобных инцидентах впоследствии увольняют задним числом или переводят в добровольческие формирования, чтобы избежать уголовной ответственности.

Также он отметил, что дело должно было бы расследовать ГБР, если бы был официально подтвержден статус военнослужащего. Избежать подобных ситуаций в будущем, по мнению Лихачева, помогло бы обязательное ношение боди-камер военнослужащим ТЦК.

Тем временем в соцсетях распространяется поддержка пострадавшему учителю. Начальник инфоотдела Дергачевского горсовета Александр Кулик заявил, что военнослужащий, причастный к инциденту, ранее публиковал антиукраинские сообщения и поддерживал антимайдан.

Напомним, в сети опубликована видеозапись, на которой военнослужащий ТЦК в Харькове дважды бьет мужчину в штатском во время проведения мероприятий оповещения.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадавший - учитель, который имел официальную отсрочку от мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Бусификация" является нарушением прав человека и вредит имиджу государства, - Завитневич

Автор: 

+54
тобто якщо вдарити ТЦКашника то теж буде ********* ? або це інше ?
14.05.2025 17:46 Ответить
+44
Охоронець на хлібозаводі. Антимайдан. Потрахушки з кацапкою-вдовою здохшого свошніка. Тцк-це мафія. Кругова порука.
14.05.2025 17:58 Ответить
+41
Бойовий шлях зараз нічого не дасть, там хтось відсидів півроку в шинках Одеси, а за документами проходить як штурмовик на передовій
Або як тцкуну троє будували хатинку і теж значився як УБС із повною виплатою.
І таких тисячі, може й десятки тисяч. Це вони найбільше пищать про патріотизм із настриженими барбершопними борідками і в нових камуфляжах
14.05.2025 17:54 Ответить
Коли звалив у Європу і єдиний зв'язок з Україною - це бабло за здавану там квартиру в оренду, то безумовно.
Також коли ти представник найдавніших професій - суддя, прокурор, тцкун, кримінал, депутат, митниця та інші.
14.05.2025 18:31 Ответить
Нi не мають.
Якщо в тебе УБД, то ти навiть повинен знати чому. Якщо ти звiсно не беспредельщик.
14.05.2025 22:17 Ответить
Ну взагагалі то я кацапській лахті не повинен відповідати, але ОК, тобі відповім.
Читай як Конституцію України, так і закони України, і авжеж Статут ЗСУ.
Прочитаєш доповіси мені ексмолодшому сержанту і ексТВО ком.взводу.
ОК?
Був один приклад в 14 році. Місто Покровськ початок травня. Кацапи робили так званий "референдум". Один дохлий підар і пара поранених, інші швидко вирішили що варто любити Україну.
Цього відео більш чим багато в наших ютьюбах.
І це приклад не дії НГУ чи ЗСУ.
Діяли просто українці які пішли на війноньку в березні 2014, а їм військомат сказав що немає чому хвилюватися.
14.05.2025 22:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=E3aa7ZeosjA
14.05.2025 22:38 Ответить
Статтю про самозахист теж ніхто не відміняв. ХЗ це ТЦКашник чи грабіжник і законослухняний громадянин має повне право вимагати доказів, а не кулаком в морду. У нас ТЦКашники їздять з самого ранку в машинах поліції самі розумієте для чого. Був свідком як двійко цих ветеранів-інвалідів з талантом спрінтерів ганялися за молодим хлопцем і таки наздогнали.
14.05.2025 19:15 Ответить
1) Читайте закони.
Бо держава дає право на вбивство лише одній професії- ця професія називається одним словом-"ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ."
2) І ні, навіть у мирний час військовослужбовець має право на вбивсто у багатьох випаках.
3) І так, він-військовослужбовець несе відповідальність за свої дії (якщо коротко то там дуже тяжко "відмазатись" від неправомірних дій. Майже не можливо. Це одна із комплексу причин чому в Криму майже не стріляли.
4) Так, цей дозвіл чи ця ліцензія на вбивсто людини має свої нюанс- тебе самого можуть чи вбити чи покалічити вороги.
5)) Читайте закони і ви зрозумієте лише одне-те що ТЦКшники навіть тепер, просто, ліберали.
Навіть в таких діях.
Лише одна законна професія в усіх цивілізованих країн світу має ліцензію від держави на вбивсто людини.
"ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ"
14.05.2025 19:35 Ответить
Військовослужбовець не має права воювати з цивільними, тим більше їх вбивати....
14.05.2025 19:53 Ответить
Очікую ситуацію, коли ти приїдеш до України, і тебе запіздячить тут "зважений і щасливий " тецекашник. Але все буде по закону.
14.05.2025 20:17 Ответить
на вбивство громадян інших країн у військовій формі. все інше туфта
14.05.2025 21:15 Ответить
Вал Кочин #550865
alexey prus
при захоплені Криму кацапи активно маскувалися під цивілів і не лише. Тому так війсьуовослужбовець має право вбити цивіла і далі або нести відповідальність або бути нагородженим.
Читайте закони України про ВС і Статут ЗСУ імбецили.
KAISERWALD
Тобі додаткова відповідь:
АА№№0854
Це деякі літери і деякі цифри з мого УБД виданого в 16 році в січні місяці. А ще я комісований , назавжди, з 17 року. І ні, я до 14 року і після 16 року ніколи не був на держпосадах.
Єдина моя держпосада була максимум ТВО ком. взводу при званні мол. серж.
14.05.2025 21:55 Ответить
Озвучьте боевой путь тцкуна, плиз.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:49 Ответить
ТЦКашник Сергій Воловик, який побив хлопця у Харкові за наказом Зеленського, виявився любителем «руського міра». ******** їздити на росію в Білгород до своєї коханки. Також їздив на антимайдан, де також приймав участь у побиті українців.
14.05.2025 17:59 Ответить
Він назахищає. Біографію бойца читали?
14.05.2025 19:55 Ответить
Якщо чесно то так, читав.
Ну що ж цьому війсковослужбовцю просто повезло захищати , хоча б тепер, Україну і місто Герой Харків від кацапсько-путлерівської мерзоти власним тілом.
KAISERWALD
Ну як вам сказати?
Ок. Скажу аналогіями.
Ви особисто мали надію що Україна збереже свою незалежність коли було 1 березня 2022 року?
А я знав це.
14.05.2025 22:04 Ответить
кого? "грохнути з адвокатом" кого?
15.05.2025 01:48 Ответить
Я не мав цієї надії від 2019 року, я реаліст і думаю стратегічно...
16.05.2025 19:47 Ответить
Ну і хто із нас двух був правий?
16.05.2025 20:11 Ответить
Ідеаліст? Мрійник? Фантаст?
14.05.2025 20:19 Ответить
Він просто бот.
15.05.2025 09:01 Ответить
у всіх подібних випадках мені здається що працівники ТЦК діють навмисне..., побиття, лайка, образи..., таке враження, що вони діють на замовлення, щоб посіяти недовіру, ненависть та неприйняття цієї служби та війська взагалі... часто вони себе так поводять прилюдно, коли знають, що їх бачать та можуть знімати...
14.05.2025 17:51 Ответить
Це все від безкарності - бо знають , що їм за це нічого не буде ...
14.05.2025 18:06 Ответить
Одне й теж всією Україною. Відповідальним за мобілізацію є виключно Президент України як Верховний Головнокомандувач.

Стаття 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює, що «Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення».

У п. 9 цієї статті ідеться, що «Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - КМУ; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється РНБО».

Стаття 11 цього Закону покладає керівництво мобілізацією, визначення її обсягів і строків саме на Президента України.
14.05.2025 18:15 Ответить
Вони себе так поводять, бо їм дали відповідні вказівки згори.
І так, така поведінка має на меті підрив боєздатності та деморалізацію українців та українського війська.
І так, це - саботаж.
15.05.2025 09:07 Ответить
Речниця обласного ТЦК Олена Родіна підтвердила, що чоловік у військовій формі на відео - працівник центру комплектування.... Водночас, як зазначила Родіна, цей військовослужбовець має статус учасника бойових дій.
------------

Коли їм відсіч дають, то відразу напад на військовослужбовців у воєнний час, коли їх ловлять - то скромні працівники у військовій формі

І статус УБД дає право пистити цивільних? За принципом - якщо тцкун не відіб'є тобі нирки, то завтра це зробить десант бурятів?
14.05.2025 17:51 Ответить
Олена Родіна бреше як собака. Ця сволота і дня ніде не воювала.
14.05.2025 17:55 Ответить
Статус УБД цілком може бути. Он тцкуну дачу під Одесою троє будували - далі його ділянки нікуди не вилазили - всі значилися як на передовій. Або як рівненський тцкун - який тільки засосами на роботі займався. Теж швидко кудись в Одесу відправили на місяць, щоб у кабаках посидів і статус УБД отримав
14.05.2025 18:00 Ответить
14.05.2025 17:52 Ответить
Військовослужбовця? Вже ж відомо,що це звичайний ватнік-бандос. Відсторонили,***. Покидьки.
14.05.2025 17:54 Ответить
Ситуація така.Люди черпають інформацію с марафона і вечірніх відосиків потужного,так вважає влада.
14.05.2025 18:00 Ответить
А чому військовослужбовець? В кількості 1 шт.? Там видно групу осіб, що стояла "на стрьомі". Отже є співучасники.
А загалом все традиційно приховають. ТЦКшник швиденько поїде "на фронт" і через місяць ми побачимо відео з ним у Львові чи Одесі.
Безкарність веде до вседозволеності.
14.05.2025 17:56 Ответить
Так в них же чітка індульгенція , верховний суд постановив - навіть якщо ТЦК мобілізує з порушеннями - все одно людина повернутися додому вже не може !
14.05.2025 17:58 Ответить
Може, але то має бути золота людина, як насіров.
14.05.2025 18:34 Ответить
Ось вам і вся правда. "Закони" "конституції" "демократія" та рівність.
14.05.2025 17:56 Ответить
Відмінилися ще з 2019
14.05.2025 18:51 Ответить
Ст296 КК -
*********** вчинене групою осіб - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
14.05.2025 17:56 Ответить
За тцкуна пару слов ( с 5.33 )-https://www.youtube.com/watch?v=toiepL2ysqM
14.05.2025 17:58 Ответить
Что значит отстранили? На нары крысу!
14.05.2025 18:03 Ответить
по закону, патруль тцк обов'язково проводиться з мєнтом.
де той мєнт, який повинен знаходитись поряд?
десь бухає з проституткою?
а, служба йде?
то, де це падло, ненавчене воювати? клименко, зелений дегенерат?
14.05.2025 18:11 Ответить
Влада хоче повернення україньців з-за кордону!Факт - в Україні людину ні за-що може ********* мусор,або тцкун і їм за це нічого не буде!!!Ще чергі на повернення немає?
показать весь комментарий
14.05.2025 18:24 Ответить
Людям закордоном таке підходить.
Другий комент. Закординянин вова вова каже, що це все правильно. Тому повинен повернутися....
14.05.2025 18:54 Ответить
То звичайний "бот" під впн, сидить, і за "бронь" накидує лайна.
15.05.2025 09:10 Ответить
Якийсь вантик його туди влаштував не без відома начальника ТЦК.Висновки напрошуються,що там ватне кубло на чолі з начальником ТЦК
14.05.2025 18:25 Ответить
Буряти в анабіозі
14.05.2025 18:57 Ответить
Як сказали б у совєцькі часи, "мнагачіслєнниє отдєльниє нєдостаткі"
14.05.2025 18:29 Ответить
*********** - це написати на стіні ОП "Зеля нелох".
А коли особа, яка наділена владними повноваженнями, виступає від імені держави і під час виконання службових обов'язків б'є цивільного - це перевищення влади, яке супроводжувалось насильством стосовно потерпілого ч.2 статті 365 від 3 до 8 років позбавлення волі, і тяжкість отриманих ним тілесних ушкоджень в цьому випадку значення не має.
14.05.2025 18:29 Ответить
Забудь вже про закони
З 2019 це все не працює
І при зелені не почне
14.05.2025 18:58 Ответить
А до 19-го працювало? Не сміши.
14.05.2025 20:45 Ответить
Тобто все, що потрібно зробити щоб відкосити від війни - це піти в тцк та когось побити. Далі тебе просто відстороняють як непридатного.
14.05.2025 18:30 Ответить
Цю систему збудував зєля, російський шпигун. То чому дивуватись?
Зєлю геть. Вибори
14.05.2025 18:32 Ответить
Уникнути подібних ситуацій у майбутньому, на думку Лихачова, допомогло б обов'язкове носіння боді-камер військовослужбовцям ТЦК. ********** Офіційна зброя та її законне застосування у подібній ситуації допоможе уникнути подібних ситуацій. А в даному випадку ще й знищення нападника закрило би одразу цю ситуацію.
14.05.2025 18:34 Ответить
Має бути карна справа проти як "боксера", так й проти співучасників злочину: перевищення влади, яке супроводжувалось насильством стосовно потерпілого, ч.2 статті 365 (від 3 до 8 років позбавлення волі).
14.05.2025 18:51 Ответить
"Відсторонили"...
Це п*здець покарання...
14.05.2025 18:57 Ответить
вчитель отримує 4к євро і в живіт
14.05.2025 19:13 Ответить
"переводять до добровольчих формувань,"
Вони там всі такі добровільні?
14.05.2025 19:17 Ответить
Так це тоді "***********" у складі організованої групи. Бо всі поруч стояли, не заважали, і є співчасниками події.
14.05.2025 20:20 Ответить
думають кому підозру вручити? може вчителю
14.05.2025 21:17 Ответить
*********? Якщо він на державній службі, то це ст. 365 ККУ до 5 років позбавлення волі.
14.05.2025 21:46 Ответить
Ви, ще про честь мундира згадайте. Завжди перся із їхнього розвитку, коли мені менти цю єресь намагались втюхувати.
15.05.2025 08:40 Ответить
Не тупи, я не про слідака і його нечисть, справу повинні дебеерівці вести, а не поліцаї і якесь нікчемне службове розслідування. Речниця ТЦК підтвердила, що їхній працівник на момент скоєння злочину був чинним військовослужбовцем, тобто на державній службі - перевищення службових повноважень і використання владних повноважень для нападу на цивільного саме те, що повинні інкримінувати уйобку, а також всім присутнім при нападі поліцейським і колегам тецекашника. А враховуючи минуле паскуди (антимайдан, антиукраїнські дописи) СБУ повинна копнути його на предмет диверсійної діяльності по дискредитації ТЦК і мобілізації.
15.05.2025 20:39 Ответить
сам ти тупиш, коли із друга ворога ліпиш... Наступного разу, напишу лопата, але пробач, що кепсько висловився.
15.05.2025 22:59 Ответить
М-да, трохи грубувато я. На автоматі якось. Вибач.
15.05.2025 23:12 Ответить
А чого тільки відсторонили ???
ТРЕБА ЗВІЛЬНЯТИ З ЗСУ.
ЧИМ ВІН ХУЖЕ ТОГО ВЧИТЕЛЯ УХИЛЯНТА ???
У нього теж є ПРАВО УХИЛЯТИСЬ ВІД ЗСУ.
14.05.2025 21:47 Ответить
ТЦК потрібно ліквідувати - це совковий атавізм якийй вже давно треба ампутувати. Всі ТЦК перетворились в мафіозні угрупування з містячкового криміналітету який під час війни перетворив їх на фінансові піраміди.
15.05.2025 01:03 Ответить
Мало дав цьому ухилянту. Тіпа вчитель історії мав бути у перших рядах на нулі, а не ховатися за юбками у школі.
15.05.2025 03:03 Ответить
Яких ще вам реформ від зеленого не вистачає?
15.05.2025 08:09 Ответить
Для здійснення функцій президента необхідна одна невеличка річ - треба, щоб він був, той президент. А з цим зараз в Україні проблема. Парадокс, місце зайняте, а президента немає.
15.05.2025 11:58 Ответить
контужених, ізранених працівників ТЦК часто провокують, коли ті просять показати документи...а провокують ті хто у МСЕК купив інвалідність, або УБД дядя з штабу допоміг зробити..ці недоістоти хамлять працівникам ТЦК, глузують і документи не показують
15.05.2025 12:27 Ответить
Ну,якщо вони контуженi ,то треба лiкуватися,а не йти в ТЦК,Або сидiти вдома
19.05.2025 09:07 Ответить
 
 