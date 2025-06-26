Експолонений Бобилєв, якого підозрюють у катуванні військових, хоче повернутися на службу в ЗСУ

Колишній український військовополонений Максим Бобилєв, якого підозрюють у жорстокому поводженні з бійцями під час його перебування в російському полоні, заявив, що хоче повернутися на службу до 35 окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами Бобилєва, він планує довести свою невинуватість, а потім — повернутися до 35 бригади, де й служив.

"Я ж наразі є досі чинним військовослужбовцем, мене не звільняли, нічого", - сказав він у коментарі журналістам, однак Бобилєв не зміг відповісти, чи чекають там на нього.

Звʼязатися з побратимами чи командирами змоги не було, каже він.

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Бобилєв наполягав, що заперечує слова прокурора про ризик ухилення від правосуддя, бо коли після звільнення з полону він перебував на реабілітації у шпиталі, то не тікав.

Так само він заперечив, що вчиняв щось проти потерпілих та заявив, що не знає, яка в них мотивація свідчити проти нього.

Також обвинувачений розповів, що служив на контракті з 2021 року.

Після того як потрапив у полон, його доставили до Криму, а після того етапом перевезли до Горлівки.

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Експолонений додав, що "на собі відчув", як російські окупанти ставляться до українців у неволі.

"Я не знав, що повертаюся до України. Посадили в автозак і повезли. Вже коли зняли повʼязку з очей, то зрозумів", - сказав Бобилєв.

За його словами, у нього немає скарг на ставлення у СІЗО в Києві. Крім того, родичів в Україні експолонений не має.

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Нагадаємо, 26 червня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для Бобилєва — його триматимуть під вартою до 23 серпня.

Справа Бобилєва

Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. З 28 липня 2022 року по 21 червня 2024 року він утримувався у колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці Донецької області, де тримали українських військових, силовиків і цивільних осіб.

Нагляд за ними здійснювали учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.

Упродовж 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників цієї колонії було оголошено підозри за різні епізоди знущань над полоненими.

Слідство встановило, що Бобилєв не лише виявляв лояльність до працівників колонії, а й особисто брав участь у побиттях та катуваннях українських військовополонених. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п’ятьма потерпілими у період із вересня 2023 до січня 2024 року.

У липні 2024 року Бобилєва повернули з полону, а вже через кілька тижнів його затримали та взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання він заявив, що не визнає провину, але більше коментувати відмовився.

У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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