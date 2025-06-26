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Новини Справа Максима Бобилєва
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Експолонений Бобилєв, якого підозрюють у катуванні військових, хоче повернутися на службу в ЗСУ

Максим Бобилєв заявив, що хоче повернутися на службу в ЗСУ

Колишній український військовополонений Максим Бобилєв, якого підозрюють у жорстокому поводженні з бійцями під час його перебування в російському полоні, заявив, що хоче повернутися на службу до 35 окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами Бобилєва, він планує довести свою невинуватість, а потім — повернутися до 35 бригади, де й служив.

"Я ж наразі є досі чинним військовослужбовцем, мене не звільняли, нічого", - сказав він у коментарі журналістам, однак Бобилєв не зміг відповісти, чи чекають там на нього.

Звʼязатися з побратимами чи командирами змоги не було, каже він.

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Бобилєв наполягав, що заперечує слова прокурора про ризик ухилення від правосуддя, бо коли після звільнення з полону він перебував на реабілітації у шпиталі, то не тікав.

Так само він заперечив, що вчиняв щось проти потерпілих та заявив, що не знає, яка в них мотивація свідчити проти нього.

Також обвинувачений розповів, що служив на контракті з 2021 року.

Після того як потрапив у полон, його доставили до Криму, а після того етапом перевезли до Горлівки.

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Експолонений додав, що "на собі відчув", як російські окупанти ставляться до українців у неволі.

"Я не знав, що повертаюся до України. Посадили в автозак і повезли. Вже коли зняли повʼязку з очей, то зрозумів", - сказав Бобилєв.

За його словами, у нього немає скарг на ставлення у СІЗО в Києві. Крім того, родичів в Україні експолонений не має.

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Нагадаємо, 26 червня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для Бобилєва — його триматимуть під вартою до 23 серпня.

Справа Бобилєва

Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. З 28 липня 2022 року по 21 червня 2024 року він утримувався у колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці Донецької області, де тримали українських військових, силовиків і цивільних осіб.

Нагляд за ними здійснювали учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.

Упродовж 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників цієї колонії було оголошено підозри за різні епізоди знущань над полоненими.

Слідство встановило, що Бобилєв не лише виявляв лояльність до працівників колонії, а й особисто брав участь у побиттях та катуваннях українських військовополонених. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п’ятьма потерпілими у період із вересня 2023 до січня 2024 року.

У липні 2024 року Бобилєва повернули з полону, а вже через кілька тижнів його затримали та взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання він заявив, що не визнає провину, але більше коментувати відмовився.

У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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Автор: 

суд (11761) полонені (2314) ЗСУ (7719) 35 окрема бригада (69) Бобилєв Максим (2)


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Топ коментарі
+14
Втекти хоче.
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26.06.2025 18:47 Відповісти
+9
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26.06.2025 18:44 Відповісти
+8
А поліграф остання інстанція правди? Це всього лиш детектор емоцій. Є люди які брешуть як дишуть.
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26.06.2025 19:12 Відповісти
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26.06.2025 18:44 Відповісти
Експолонений Бобилєв

Схоже на "Ексудативний діатез"
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26.06.2025 19:14 Відповісти
Втекти хоче.
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26.06.2025 18:47 Відповісти
100%
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26.06.2025 19:00 Відповісти
Як би хотів втекти, то не йшов би на обмін, а став просто кідаром, навіщо такий рєбус, а з тими хто проти нього можливо свідчать, не заважало щільніше попрацювати, без образ на предмет як вони поводилися під час полону, залучаючи до показів тих хто з ними разом перебував у полоні.
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26.06.2025 19:17 Відповісти
А можливо кріт кацапський ,обміняли щоб воно здавало позиції в майбутньому
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26.06.2025 19:22 Відповісти
Та кожного дня пишуть що ловлять, схоже що в нас їх й без екс полонених вистачає
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26.06.2025 20:17 Відповісти
а що так можна було!?!?
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26.06.2025 18:50 Відповісти
А что, полиграф уже отменили?
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26.06.2025 18:52 Відповісти
А поліграф остання інстанція правди? Це всього лиш детектор емоцій. Є люди які брешуть як дишуть.
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26.06.2025 19:12 Відповісти
Наприклад зеленський.
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26.06.2025 19:21 Відповісти
да.. на 99%... детектор не эмоций, а реакций организма... квалифицированный полиграфолог, кого хочешь выведет на чистую воду....
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26.06.2025 19:38 Відповісти
Если человек без спецподготовки, а грамотный оператор задает нужные вопросы - никак пропетлять в таком ответственном вопросе не получится. Может быть особо тренированные разведчики смогут замаскировать свои реакции - но точно не в этом случае.
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26.06.2025 20:00 Відповісти
Він ще раз зрадить !
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26.06.2025 19:02 Відповісти
Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. Джерело: https://censor.net/ua/n3560161
І де тут написано що він зрадив? Чи ви уповноважені виносити вироки?
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26.06.2025 20:20 Відповісти
Він просто в курсі, що зелені колекціонують всіх гівнюків - це їхній дрес-код.
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26.06.2025 19:15 Відповісти
Вирішив просто при першій можливості здриснути до орків.
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26.06.2025 19:16 Відповісти
Повернути до тих кого він катував
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26.06.2025 19:18 Відповісти
А він цікавився - ХТО погодиться з ним окоп ділить, і в одному бліндажі спать?
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26.06.2025 19:24 Відповісти
Я б погодився. Зараз у нас така війна, що тому падлу, якщо воно навіть захоче зрадити і всадити кулю в спину, попасти знову до своїх асвабадітєлєй майже нереально. Його на позицію, тільки без старлінку і рації - протягти туди тапік і хай сидить, припаси вапіром закидати. Можна навіть на пів року а то й на довше. Ну і, звичайно, попередити, що єслі шо, то прилетить ефпівішка і урехкає.
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26.06.2025 22:47 Відповісти
видайте йому мільйонні компенсації, поверніть в ЗСУ і дайте йому Ф-16
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26.06.2025 20:27 Відповісти
 
 