Експолонений Бобилєв, якого підозрюють у катуванні військових, хоче повернутися на службу в ЗСУ
Колишній український військовополонений Максим Бобилєв, якого підозрюють у жорстокому поводженні з бійцями під час його перебування в російському полоні, заявив, що хоче повернутися на службу до 35 окремої бригади морської піхоти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За словами Бобилєва, він планує довести свою невинуватість, а потім — повернутися до 35 бригади, де й служив.
"Я ж наразі є досі чинним військовослужбовцем, мене не звільняли, нічого", - сказав він у коментарі журналістам, однак Бобилєв не зміг відповісти, чи чекають там на нього.
Звʼязатися з побратимами чи командирами змоги не було, каже він.
Бобилєв наполягав, що заперечує слова прокурора про ризик ухилення від правосуддя, бо коли після звільнення з полону він перебував на реабілітації у шпиталі, то не тікав.
Так само він заперечив, що вчиняв щось проти потерпілих та заявив, що не знає, яка в них мотивація свідчити проти нього.
Також обвинувачений розповів, що служив на контракті з 2021 року.
Після того як потрапив у полон, його доставили до Криму, а після того етапом перевезли до Горлівки.
Експолонений додав, що "на собі відчув", як російські окупанти ставляться до українців у неволі.
"Я не знав, що повертаюся до України. Посадили в автозак і повезли. Вже коли зняли повʼязку з очей, то зрозумів", - сказав Бобилєв.
За його словами, у нього немає скарг на ставлення у СІЗО в Києві. Крім того, родичів в Україні експолонений не має.
Нагадаємо, 26 червня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для Бобилєва — його триматимуть під вартою до 23 серпня.
Справа Бобилєва
Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. З 28 липня 2022 року по 21 червня 2024 року він утримувався у колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці Донецької області, де тримали українських військових, силовиків і цивільних осіб.
Нагляд за ними здійснювали учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.
Упродовж 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників цієї колонії було оголошено підозри за різні епізоди знущань над полоненими.
Слідство встановило, що Бобилєв не лише виявляв лояльність до працівників колонії, а й особисто брав участь у побиттях та катуваннях українських військовополонених. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п’ятьма потерпілими у період із вересня 2023 до січня 2024 року.
У липні 2024 року Бобилєва повернули з полону, а вже через кілька тижнів його затримали та взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання він заявив, що не визнає провину, але більше коментувати відмовився.
У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
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І де тут написано що він зрадив? Чи ви уповноважені виносити вироки?