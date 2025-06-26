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Український морпіх Харкевич розповів про захоплення окупанта у полон: "Сиджу в ямі, а переді мною одне із тіл пробігає. Я йому прикладом у носа і затягнув до себе". ВIДЕО

Під час рукопашного бою взяв у полон російського військового та зірвав щонайменше 10 штурмів армії РФ. За це 27-річний морпіх Василь Харкевич із села Малеве на Рівненщині у травні 2025 року з рук Володимира Зеленського отримав "Золоту Зірку" Героя України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", чоловік повоював місяць, потім отримав поранення, через яке йому ампутували ногу вище коліна. Згідно з документами, він досі служить у 38-й окремій бригаді морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Сиджу в ямі, а переді мною одне з тіл пробігає - я свій автомат кинув, трофейного взяв - не стріляє. І тут чую, як він біля мене кличе своїх. Я йому з приклада в носа, затягнув до себе в яму, з ножем під горло: "Або здаєшся, або я тебе завалю". З третього разу дійшло, каже: "Здаюсь, не вбивай, все розкажу". - розповідає Харкевич про захоплення у полон окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці за тиждень ліквідували 130 окупантів та знищили 20 одиниць мототехніки на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) полонені (2314) морська піхота (49) бій (189)


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26.06.2025 10:58 Відповісти
Справжній Герой🇺🇦❤️‼️Красавчик 👍👍👍✊
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26.06.2025 11:30 Відповісти
Пишаємось тобою, герою
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26.06.2025 11:09 Відповісти
А українці всі такі. Тільки не всі про це знають.
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26.06.2025 11:12 Відповісти
Так розповідає, як наче я про мою прогулянку з песом)) оце сила волі, мужність і психіка в порядку. Герой.
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26.06.2025 11:34 Відповісти
Героям Слава, і мертвим, і живим !

.
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26.06.2025 11:34 Відповісти
"Питаю: нам полонений треба чи ні"

Ну оце б варто було вирізати 🤫
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26.06.2025 12:43 Відповісти
 
 