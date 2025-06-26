Украинский морпех Харкевич рассказал о захвате оккупанта в плен: "Сижу в яме, а передо мной одно из тел пробегает. Я ему прикладом в нос и затащил к себе".. ВИДЕО

Во время рукопашного боя взял в плен российского военного и сорвал не менее 10 штурмов армии РФ. За это 27-летний морпех Василий Харкевич из села Малево Ровенской области в мае 2025 года из рук Владимира Зеленского получил "Золотую Звезду" Героя Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", мужчина повоевал месяц, потом получил ранение, из-за которого ему ампутировали ногу выше колена. Согласно документам, он до сих пор служит в 38-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Сижу в яме, а передо мной одно из тел пробегает - я свой автомат бросил, трофейный взял - не стреляет. И тут слышу, как он возле меня зовет своих. Я ему из приклада в нос, затащил к себе в яму, с ножом под горло: "Или сдаешься, или я тебя завалю". С третьего раза дошло, говорит: "Сдаюсь, не убивай, все расскажу". - рассказывает Харкевич о захвате в плен оккупанта.

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