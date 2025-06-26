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Украинский морпех Харкевич рассказал о захвате оккупанта в плен: "Сижу в яме, а передо мной одно из тел пробегает. Я ему прикладом в нос и затащил к себе".. ВИДЕО

Во время рукопашного боя взял в плен российского военного и сорвал не менее 10 штурмов армии РФ. За это 27-летний морпех Василий Харкевич из села Малево Ровенской области в мае 2025 года из рук Владимира Зеленского получил "Золотую Звезду" Героя Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", мужчина повоевал месяц, потом получил ранение, из-за которого ему ампутировали ногу выше колена. Согласно документам, он до сих пор служит в 38-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Сижу в яме, а передо мной одно из тел пробегает - я свой автомат бросил, трофейный взял - не стреляет. И тут слышу, как он возле меня зовет своих. Я ему из приклада в нос, затащил к себе в яму, с ножом под горло: "Или сдаешься, или я тебя завалю". С третьего раза дошло, говорит: "Сдаюсь, не убивай, все расскажу". - рассказывает Харкевич о захвате в плен оккупанта.

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армия РФ (19892) пленные (2190) морская пехота (43) бой (190)


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26.06.2025 10:58 Ответить
Справжній Герой🇺🇦❤️‼️Красавчик 👍👍👍✊
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26.06.2025 11:30 Ответить
Пишаємось тобою, герою
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26.06.2025 11:09 Ответить
А українці всі такі. Тільки не всі про це знають.
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26.06.2025 11:12 Ответить
Так розповідає, як наче я про мою прогулянку з песом)) оце сила волі, мужність і психіка в порядку. Герой.
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26.06.2025 11:34 Ответить
Героям Слава, і мертвим, і живим !

.
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26.06.2025 11:34 Ответить
"Питаю: нам полонений треба чи ні"

Ну оце б варто було вирізати 🤫
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26.06.2025 12:43 Ответить
 
 