Перетин кордону із "тестем-інвалідом": на Вінниччині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ

На Вінниччині прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку під виглядом супроводу родича з інвалідністю.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на виїзд з України прибули двоє чоловіків - зять та його тесть, який має інвалідність. У них був повний комплект документів: свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення, витяги з реєстрів. Проте перевірка виявила, що цей самий тесть уже раніше перетинав кордон у супроводі іншого зятя, який назад в Україну не повернувся.

У зв’язку з цим громадянину відмовлено у пропуску через державний кордон. До Національної поліції направлено повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення за ст. 332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

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