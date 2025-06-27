Перетин кордону із "тестем-інвалідом": на Вінниччині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ
На Вінниччині прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку під виглядом супроводу родича з інвалідністю.
Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на виїзд з України прибули двоє чоловіків - зять та його тесть, який має інвалідність. У них був повний комплект документів: свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення, витяги з реєстрів. Проте перевірка виявила, що цей самий тесть уже раніше перетинав кордон у супроводі іншого зятя, який назад в Україну не повернувся.
У зв’язку з цим громадянину відмовлено у пропуску через державний кордон. До Національної поліції направлено повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення за ст. 332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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Якщо всі документи в порядку, то яка підстава для заборони виїзду?
Щось схоже було на примусових роботах в Третьому Рейху - арбайтера (не з СРСР) могли відпускати додому на кілька днів у виняткових випадках, але за нього мав поручитися другий арбайтер. Якщо перший не вертався, то другого вже не випускали.
Родич друга є вдівцем і його із дитиною не хотіли випускати, бо він через кілька років після смерті дружини знайшов собі дівчину і їхав із нею. То він до суду подавав...
"ухилянтів" во множественном числе, значит схема предполагает многоразовое использование. это с одним и тем же "тестем-инвалидом" туда-сюда, очередь по записи?
тому що он с одним уже выехал, помоему очевидно
ладно, попробую объяснить: почему с инвалидом кто-то может выехать? потому что инвалиду необходима помощь, т.е. сопроводающее лицо, которое эту помощь и оказывает. внимание, вопрос: туда он выехал с помощью, а как он без нее вернулся? таки может обойтись без помощи?
надеюсь, ход моих рассуждений понятен
слышь, быдло, если твой словарный запас не позволяет тебе нормально общаться, то лучше и не начинай. если твои четыре класса в церковно-приходской школе не помогли тебе обзавестись хоть какам-нибудь умом, то это твоя проблема и не стоит пытаться видеть в собеседнике такого же недоразвитого индивидума как ты. СУПРОВОД инвалиду зачем? Почетный караул? Эскорт? Поинтересуйся кто есть сопровождающее лицо для инвалида и зачем, если, конечно, найдешь знакомые буквы и сможешь прочитать.
конечно не думаю, чтобы читать буквы знать надо, это не про тебя
других слов кроме как "унітази" не знаешь? или мечта всей жизни наконец-то обзавестись этим прибором не дает тебе покоя?
таки я прав. у тебя паранойя на унитазы. они к тебе ночью не приходят?