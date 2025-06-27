Дальнобойных операций будет больше, готовится контрактация десятков тысяч дальнобойных дронов, - Умеров

В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike).

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Это позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубоком тылу врага.

Он отметил, что все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам.

Кроме того, примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов.

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