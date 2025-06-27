РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9407 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 347 27

Дальнобойных операций будет больше, готовится контрактация десятков тысяч дальнобойных дронов, - Умеров

Умеров рассказал о дальнобойных ударах по РФ

В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike).

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Это позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубоком тылу врага.

Он отметил, что все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам.

Кроме того, примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для реализации операции "Паутина" пришлось даже подкупать российских таможенников, - Малюк

Автор: 

дроны (4201) Умеров Рустем (590) Удары по РФ (382)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Дядя, ти дебіл.....
Як ви курви вже дістали, вже була муйня з контрнаступом, накаркали, тут знову це чмо потужне, хто вас тягне за той язик....
показать весь комментарий
27.06.2025 13:06 Ответить
+16
Цікавий був комент - я його внесла у нотатки

«Сини Умєрова, троє, є громадянами США

Син Сирського, Антон Сирський, 1996 року народження, громадянин Австралії.

Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи

Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...

Знайдіть топ-слугу, який служив у війську!

Родина міністра оборони України мешкає у штаті Флорида, на півдні США. ВСЯ!»

29.01.2025 20:34
показать весь комментарий
27.06.2025 13:08 Ответить
+12
У Умерова таке лице і погляд, що хочеться сховати подалі гаманець.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у умерова сьогодні стартап-бенефіс ??віджигає смажено пикий
показать весь комментарий
27.06.2025 13:03 Ответить
І мільярд дерев не забудьте висадити на тих дронах для камуфляжу, миздобули коломойські, блд.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:04 Ответить
Дядя, ти дебіл.....
Як ви курви вже дістали, вже була муйня з контрнаступом, накаркали, тут знову це чмо потужне, хто вас тягне за той язик....
показать весь комментарий
27.06.2025 13:06 Ответить
Ти в Польщі чому не зупинив висип нашого зерна з вагонів??
показать весь комментарий
27.06.2025 14:33 Ответить
У Умерова таке лице і погляд, що хочеться сховати подалі гаманець.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:07 Ответить
Цікавий був комент - я його внесла у нотатки

«Сини Умєрова, троє, є громадянами США

Син Сирського, Антон Сирський, 1996 року народження, громадянин Австралії.

Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи

Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...

Знайдіть топ-слугу, який служив у війську!

Родина міністра оборони України мешкає у штаті Флорида, на півдні США. ВСЯ!»

29.01.2025 20:34
показать весь комментарий
27.06.2025 13:08 Ответить
сини попередників прилаштовані на Заході не гірше, то ж усе в кращих традиціях. Чиї інтереси вони усі захищають тепер і не ясно.
показать весь комментарий
27.06.2025 14:49 Ответить
Сини попередників зараз готуються до виборів у ВР , вони посьізжались із Монако Лондона ОАЄ І РОБЛЯТЬ ВИГЛЯД ЩО ДУЖЕ ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНІ.
Це цікавий феномен. Журналістам би заняттся , бо риги повернуться у вигляді синів і онуків і зроблять із України Грузію

По перше- закон що обирати тих хто був на фронті має бути
показать весь комментарий
27.06.2025 15:59 Ответить
чого тільки Умєров не вигадав... і мільйони дронів, і лазерні гармати, і зірку смерті.
головне ,щоб щось ляпнути дурнувате ,для народу.
Де ті десятки тисяч дронів твою мать ,що люди на них гроші збирають. ?
показать весь комментарий
27.06.2025 13:08 Ответить
Буде і є,різницю бачиш,чи ні,недолугий умеров?
показать весь комментарий
27.06.2025 13:09 Ответить
Саме тому кожного дня по Україні летить сотня шахедів, а раз в 3-4 дні їх пів-тисячі, а по росії декілька кустарно виготовлених дринчаків раз на тиждень?
показать весь комментарий
27.06.2025 13:10 Ответить
Оманський договорняк. За його умовами вітчизнян оборонка не повинна працювати.
показать весь комментарий
27.06.2025 16:13 Ответить
Одні і ті самі заяви кожного року що прийнято рішення про збільшення в десятки разів, можна пошукати по історії, мабуть і текст не змінюють, хіба що якесь коригування.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:11 Ответить
Законтрапупили ****** хмару дронів - будем побачити
показать весь комментарий
27.06.2025 13:13 Ответить
Ти П Р И Д У Р О К про що ти дурень мелиш при владі одні придуркі і корупціонери.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:13 Ответить
Мовчи,дИбіл(
показать весь комментарий
27.06.2025 13:16 Ответить
Навіть якщо це правда - оприлюднити військову таємницю під час війни це трибунал і розстріл.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:16 Ответить
КАААААРРРР!
показать весь комментарий
27.06.2025 13:20 Ответить
готується контрактація - а що це?
показать весь комментарий
27.06.2025 13:36 Ответить
"а що це?"

типа контракты на приобретение дронов надо заключить. заметьте - это только готовится
показать весь комментарий
27.06.2025 13:38 Ответить
Это когда молоко сдоить нужно
показать весь комментарий
27.06.2025 13:59 Ответить
Чи вони по графіку чергують?
Умєров цілий день.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:40 Ответить
Готується ,але дайте грошей ,грошей дайте!
показать весь комментарий
27.06.2025 13:42 Ответить
Піздаболи їздять 4-й рік лохам по вухам, а результатів - нуль.
показать весь комментарий
27.06.2025 13:42 Ответить
Слы НЕДОМЕРКА оседлай и полети на кремыль!какой важный!!!ГОВНОДРИЛ!!!!
показать весь комментарий
27.06.2025 13:58 Ответить
ДАЛЕКОБІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ буде більше тоді.коли з України счезне рашистська спецоперація"зелений квартал"
показать весь комментарий
27.06.2025 14:48 Ответить
... це для кого така інформація???
показать весь комментарий
27.06.2025 15:01 Ответить
 
 