Дальнобойных операций будет больше, готовится контрактация десятков тысяч дальнобойных дронов, - Умеров
В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike).
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Это позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубоком тылу врага.
Он отметил, что все поставки дронов происходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно согласно утвержденным планам.
Кроме того, примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов.
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Як ви курви вже дістали, вже була муйня з контрнаступом, накаркали, тут знову це чмо потужне, хто вас тягне за той язик....
«Сини Умєрова, троє, є громадянами США
Син Сирського, Антон Сирський, 1996 року народження, громадянин Австралії.
Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи
Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...
Знайдіть топ-слугу, який служив у війську!
Родина міністра оборони України мешкає у штаті Флорида, на півдні США. ВСЯ!»
29.01.2025 20:34
Це цікавий феномен. Журналістам би заняттся , бо риги повернуться у вигляді синів і онуків і зроблять із України Грузію
По перше- закон що обирати тих хто був на фронті має бути
головне ,щоб щось ляпнути дурнувате ,для народу.
Де ті десятки тисяч дронів твою мать ,що люди на них гроші збирають. ?
типа контракты на приобретение дронов надо заключить. заметьте - это только готовится
Умєров цілий день.