Далекобійних операцій буде більше, готується контрактація десятків тисяч далекобійних дронів, - Умєров
Минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike).
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Це дало змогу регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибокому тилу ворога.
Він зазначив, що усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно із затвердженими планами.
Крім того, приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів.
Топ коментарі
+17 Олександр Гуменюк #582028
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+16 Sophia-Maria Duglass #550966
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+12 Dmitriy Matsnev
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Як ви курви вже дістали, вже була муйня з контрнаступом, накаркали, тут знову це чмо потужне, хто вас тягне за той язик....
«Сини Умєрова, троє, є громадянами США
Син Сирського, Антон Сирський, 1996 року народження, громадянин Австралії.
Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи
Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...
Знайдіть топ-слугу, який служив у війську!
Родина міністра оборони України мешкає у штаті Флорида, на півдні США. ВСЯ!»
29.01.2025 20:34
Це цікавий феномен. Журналістам би заняттся , бо риги повернуться у вигляді синів і онуків і зроблять із України Грузію
По перше- закон що обирати тих хто був на фронті має бути
головне ,щоб щось ляпнути дурнувате ,для народу.
Де ті десятки тисяч дронів твою мать ,що люди на них гроші збирають. ?
типа контракты на приобретение дронов надо заключить. заметьте - это только готовится
Умєров цілий день.