Далекобійних операцій буде більше, готується контрактація десятків тисяч далекобійних дронів, - Умєров

Минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike).

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Це дало змогу регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибокому тилу ворога.

Він зазначив, що усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно із затвердженими планами.

Крім того, приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів.

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