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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Далекобійних операцій буде більше, готується контрактація десятків тисяч далекобійних дронів, - Умєров

Умеров розповів про далекобійні удари по РФ

Минулого року Україна розробила план системних далекобійних операцій і законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів (deepstrike).

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Це дало змогу регулярно здійснювати високоточні удари по критичних цілях у глибокому тилу ворога.

Він зазначив, що усі поставки дронів відбуваються за графіком, а виконання операцій здійснюється щоденно згідно із затвердженими планами.

Крім того, приблизно два тижні тому було ухвалено рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність та масштаб ударів.

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Автор: 

дрони (5006) Умєров Рустем (673) Удари по РФ (384)


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Топ коментарі
+17
Дядя, ти дебіл.....
Як ви курви вже дістали, вже була муйня з контрнаступом, накаркали, тут знову це чмо потужне, хто вас тягне за той язик....
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27.06.2025 13:06 Відповісти
+16
Цікавий був комент - я його внесла у нотатки

«Сини Умєрова, троє, є громадянами США

Син Сирського, Антон Сирський, 1996 року народження, громадянин Австралії.

Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи

Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...

Знайдіть топ-слугу, який служив у війську!

Родина міністра оборони України мешкає у штаті Флорида, на півдні США. ВСЯ!»

29.01.2025 20:34
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27.06.2025 13:08 Відповісти
+12
У Умерова таке лице і погляд, що хочеться сховати подалі гаманець.
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27.06.2025 13:07 Відповісти
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у умерова сьогодні стартап-бенефіс ??віджигає смажено пикий
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27.06.2025 13:03 Відповісти
І мільярд дерев не забудьте висадити на тих дронах для камуфляжу, миздобули коломойські, блд.
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27.06.2025 13:04 Відповісти
Дядя, ти дебіл.....
Як ви курви вже дістали, вже була муйня з контрнаступом, накаркали, тут знову це чмо потужне, хто вас тягне за той язик....
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27.06.2025 13:06 Відповісти
Ти в Польщі чому не зупинив висип нашого зерна з вагонів??
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27.06.2025 14:33 Відповісти
У Умерова таке лице і погляд, що хочеться сховати подалі гаманець.
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27.06.2025 13:07 Відповісти
Цікавий був комент - я його внесла у нотатки

«Сини Умєрова, троє, є громадянами США

Син Сирського, Антон Сирський, 1996 року народження, громадянин Австралії.

Сини Данилова, Стефанчука, Мосейчук громадяни країн Європи

Єрмак теж, як і Зеленський, не служив... Шмигаль теж не служив... Стефанчук не служив... Арахамія не служив...

Знайдіть топ-слугу, який служив у війську!

Родина міністра оборони України мешкає у штаті Флорида, на півдні США. ВСЯ!»

29.01.2025 20:34
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27.06.2025 13:08 Відповісти
сини попередників прилаштовані на Заході не гірше, то ж усе в кращих традиціях. Чиї інтереси вони усі захищають тепер і не ясно.
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27.06.2025 14:49 Відповісти
Сини попередників зараз готуються до виборів у ВР , вони посьізжались із Монако Лондона ОАЄ І РОБЛЯТЬ ВИГЛЯД ЩО ДУЖЕ ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНІ.
Це цікавий феномен. Журналістам би заняттся , бо риги повернуться у вигляді синів і онуків і зроблять із України Грузію

По перше- закон що обирати тих хто був на фронті має бути
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27.06.2025 15:59 Відповісти
чого тільки Умєров не вигадав... і мільйони дронів, і лазерні гармати, і зірку смерті.
головне ,щоб щось ляпнути дурнувате ,для народу.
Де ті десятки тисяч дронів твою мать ,що люди на них гроші збирають. ?
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27.06.2025 13:08 Відповісти
Буде і є,різницю бачиш,чи ні,недолугий умеров?
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27.06.2025 13:09 Відповісти
Саме тому кожного дня по Україні летить сотня шахедів, а раз в 3-4 дні їх пів-тисячі, а по росії декілька кустарно виготовлених дринчаків раз на тиждень?
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27.06.2025 13:10 Відповісти
Оманський договорняк. За його умовами вітчизнян оборонка не повинна працювати.
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27.06.2025 16:13 Відповісти
Одні і ті самі заяви кожного року що прийнято рішення про збільшення в десятки разів, можна пошукати по історії, мабуть і текст не змінюють, хіба що якесь коригування.
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27.06.2025 13:11 Відповісти
Законтрапупили ****** хмару дронів - будем побачити
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27.06.2025 13:13 Відповісти
Ти П Р И Д У Р О К про що ти дурень мелиш при владі одні придуркі і корупціонери.
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27.06.2025 13:13 Відповісти
Мовчи,дИбіл(
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27.06.2025 13:16 Відповісти
Навіть якщо це правда - оприлюднити військову таємницю під час війни це трибунал і розстріл.
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27.06.2025 13:16 Відповісти
КАААААРРРР!
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27.06.2025 13:20 Відповісти
готується контрактація - а що це?
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27.06.2025 13:36 Відповісти
"а що це?"

типа контракты на приобретение дронов надо заключить. заметьте - это только готовится
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27.06.2025 13:38 Відповісти
Это когда молоко сдоить нужно
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27.06.2025 13:59 Відповісти
Чи вони по графіку чергують?
Умєров цілий день.
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27.06.2025 13:40 Відповісти
Готується ,але дайте грошей ,грошей дайте!
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27.06.2025 13:42 Відповісти
Піздаболи їздять 4-й рік лохам по вухам, а результатів - нуль.
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27.06.2025 13:42 Відповісти
Слы НЕДОМЕРКА оседлай и полети на кремыль!какой важный!!!ГОВНОДРИЛ!!!!
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27.06.2025 13:58 Відповісти
ДАЛЕКОБІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ буде більше тоді.коли з України счезне рашистська спецоперація"зелений квартал"
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27.06.2025 14:48 Відповісти
... це для кого така інформація???
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27.06.2025 15:01 Відповісти
 
 