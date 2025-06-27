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Новости поддержка Украины ЕС Саммит НАТО в Гааге
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Евросоюз и США могут объединиться в поддержке Украины, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что Евросоюз и США объединятся для давления на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"25 июня в Гааге у меня был долгий разговор с президентом Зеленским - сразу после его встречи с президентом Трампом. И у нас всех сложилось впечатление, что возможность солидарных действий между Европой и Соединенными Штатами снова стала более реальной, когда речь идет о санкциях, политике в отношении России и поддержке Украины", - отметил Туск.

Он также отметил согласие лидеров стран ЕС о продлении ранее введенных санкций против России. Впрочем, работа над 18-м пакетом еще впереди: достичь политического согласия по его одобрению во время саммита не удалось.

"Всегда есть такое легкое опасение. Мы все знаем, почему у нас всегда есть основания опасаться, будет ли единодушие в пользу продления санкций. И на самом деле его всегда можно достичь. Сегодня нам это также удалось. Что ж, у нас впереди еще - решение по 18-му пакету дополнительных санкций", - резюмировал Туск.

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Автор: 

Польша (8540) США (27325) Евросоюз (17337) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+4
йшов четвертий рік війни на знищення цілого народу.
але ж, європа і сша можуть об'єднатися. а може і ні.
****, цим лєвацьким толєрастам ші тексти генерує, кожної години?
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27.06.2025 14:06 Ответить
+1
можуть )) ..але не будуть )))))

"мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них е-бала"

е-бал - офіційний термін найвеличнішого кібербезопасніка фьйодорова
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27.06.2025 14:05 Ответить
+1
Притомним це давно стало зрозуміло.
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27.06.2025 14:13 Ответить
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можуть )) ..але не будуть )))))

"мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них е-бала"

е-бал - офіційний термін найвеличнішого кібербезопасніка фьйодорова
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27.06.2025 14:05 Ответить
йшов четвертий рік війни на знищення цілого народу.
але ж, європа і сша можуть об'єднатися. а може і ні.
****, цим лєвацьким толєрастам ші тексти генерує, кожної години?
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27.06.2025 14:06 Ответить
ШІ таку уйню знегерувати не здатен)
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27.06.2025 14:10 Ответить
ну нарешті з'являються думки що ми самі і світ те ще гівно у всіх своїх проявах
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27.06.2025 14:11 Ответить
Притомним це давно стало зрозуміло.
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27.06.2025 14:13 Ответить
нажаль таких мало,було б більше не було б отих социсів,марафонів,зелених,війни,...все було б інакше,і було б нам всім щастя....
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27.06.2025 14:16 Ответить
та це буде епічна подія,ну якщо вона буде
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27.06.2025 14:10 Ответить
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27.06.2025 14:33 Ответить
Назуя це писати? Ось коли обʼєднають тоді і напишете.
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27.06.2025 15:44 Ответить
В інеті стільки засирання мізків, що скоро і йго в Україні не вмикатимуть як і телевізор.
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27.06.2025 16:55 Ответить
Тим часом https://t.me/MaksymZhorin/5750 Максим Жорін, Заступник командира 3-ої ОШБр, б'є на сполох:

Поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну (а я додам - і керівники України з головкою ЕрЗе, а також генштабісти, зокрема, цими заспокійливими зведеннями - А.М.), на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.
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27.06.2025 17:52 Ответить
 
 