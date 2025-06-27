Евросоюз и США могут объединиться в поддержке Украины, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что Евросоюз и США объединятся для давления на Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
"25 июня в Гааге у меня был долгий разговор с президентом Зеленским - сразу после его встречи с президентом Трампом. И у нас всех сложилось впечатление, что возможность солидарных действий между Европой и Соединенными Штатами снова стала более реальной, когда речь идет о санкциях, политике в отношении России и поддержке Украины", - отметил Туск.
Он также отметил согласие лидеров стран ЕС о продлении ранее введенных санкций против России. Впрочем, работа над 18-м пакетом еще впереди: достичь политического согласия по его одобрению во время саммита не удалось.
"Всегда есть такое легкое опасение. Мы все знаем, почему у нас всегда есть основания опасаться, будет ли единодушие в пользу продления санкций. И на самом деле его всегда можно достичь. Сегодня нам это также удалось. Что ж, у нас впереди еще - решение по 18-му пакету дополнительных санкций", - резюмировал Туск.
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"мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них е-бала"
е-бал - офіційний термін найвеличнішого кібербезопасніка фьйодорова
але ж, європа і сша можуть об'єднатися. а може і ні.
****, цим лєвацьким толєрастам ші тексти генерує, кожної години?
Поки наші закордонні партнери роблять вигляд, що якось впливають на війну (а я додам - і керівники України з головкою ЕрЗе, а також генштабісти, зокрема, цими заспокійливими зведеннями - А.М.), на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.