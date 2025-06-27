Евросоюз и США могут объединиться в поддержке Украины, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что Евросоюз и США объединятся для давления на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"25 июня в Гааге у меня был долгий разговор с президентом Зеленским - сразу после его встречи с президентом Трампом. И у нас всех сложилось впечатление, что возможность солидарных действий между Европой и Соединенными Штатами снова стала более реальной, когда речь идет о санкциях, политике в отношении России и поддержке Украины", - отметил Туск.

Он также отметил согласие лидеров стран ЕС о продлении ранее введенных санкций против России. Впрочем, работа над 18-м пакетом еще впереди: достичь политического согласия по его одобрению во время саммита не удалось.

"Всегда есть такое легкое опасение. Мы все знаем, почему у нас всегда есть основания опасаться, будет ли единодушие в пользу продления санкций. И на самом деле его всегда можно достичь. Сегодня нам это также удалось. Что ж, у нас впереди еще - решение по 18-му пакету дополнительных санкций", - резюмировал Туск.

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